Sin ser conocido públicamente, fue elegido como cabeza de lista de Acción Popular por Lima, con los votos de las bases de Ate Vitarte. Apenas se había inscrito en el partido en el 2019, pero pertenece al grupo encabezado por el actual alcalde de su distrito, Edde Cuellar. Este es uno de los sectores que pugna por los nuevos liderazgos al interior de la lampa.

¿Por qué se afilió a Acción Popular?

Nunca he pertenecido a un partido político. En el 2018, yo participé en la campaña para la elección del actual alcalde que es acciopopulista. En el devenir del trabajo hubo una identificación con la gestión. Eso fue lo que me animó, en el día a día, a inscribirme por primera vez en un partido político, en julio del 2019. Cuando me entrevistaron en Canal N me dijeron que yo era un desconocido en política. Bueno, pero los conocidos han dejado una muy mala imagen de los poderes del Estado, como el Congreso.

Ud. apoyó la precandidatura presidencial de Edmundo del Águila en las internas. ¿Se siente cómodo bajo el liderazgo de Yonhy Lescano?

En la lid electoral hubo cuatro candidatos. El primero que renunció fue [Alfredo] Barnechea, que no era del partido, era un invitado; y quedaron tres. Dentro de un partido hay pullazos con los adversarios, no son enemigos. Termina y al final uno mantiene la amistad. Hay que recordar los partidos entre Sporting Cristal y Alianza Lima, donde los hermanos Soto se daban de alma, terminaba y seguían siendo hermanos. Acá todos tenemos que apoyar decididamente a Yonhy Lescano. Y si uno que otro sigue con ese resquemor de desunión, no merece estar en el partido. Estoy convencido que el candidato presidencial debe tener ya una reunión con todos los candidatos al Congreso y empezar a trabajar, primero, para que la ciudadanía crea más en el partido. Lo que sucedió en el Congreso, a raíz de la vacancia, fue un golpe muy duro.

Le preguntaba si se sentía cómodo porque Lescano y Del Águila tienen una visión distinta.

Si fuera por la visión, yo te diría que lo han estigmatizado a Del Águila como una persona de derecha. Yo no comulgo. Si ha habido un apoyo a Edmundo del Águila en las zonas donde yo participo, simplemente se respeta, independientemente de sus posiciones ideológicas. Yo me siento tranquilo con la experiencia que tengo. No estoy como esos jovenzuelos que son advenedizos, yo tengo que ser respetuoso con la elección que ha habido. Se tiene que apoyar a Lescano hasta la muerte.

¿Cuántas veces se ha reunido Lescano con los candidatos al Congreso para compartir ideas?

Personalmente aún no nos hemos reunido. Hace un mes hubo una reunión vía Zoom, con un grupo de candidatos, antes que [Lescano] salga en el primer viaje a nivel de Lima provincias y luego a nivel nacional. Su compromiso fue que a su retorno se iba a reunir con los candidatos para trabajar bajo una sola línea unitaria. Él llegó ayer [miércoles] y confío que nos convoque, y empezar a trabajar.

¿En la reunión debatieron el plan de gobierno?

No, fue una presentación. Algunas candidatas dejaron sentada su posición porque Lescano había salido a algunos distritos de Lima con algunos candidatos, y ellas le pedían que les hiciera llegar su programación de visitas para que lo puedan acompañar. Les dijo que estaba midiendo la temperatura de la población, y que a su regreso se iba a reunir con los candidatos para empezar a definir. Estamos esperando que nos convoque a una reunión presencial. Yo fui el que planteó que es necesario que cuando venga nos reunamos de forma presencial para conocernos mejor y hablar el mismo idioma.

O sea, Ud. hasta ahora no ha podido tener una conversación directa con Lescano.

No, y no solamente yo.

En el plan de gobierno, Lescano ha propuesto que se debe cambiar la Constitución, y si las fuerzas políticas no llegan a ese consenso, tendrán que hacerse igual reformas constitucionales. ¿Está Ud. de acuerdo?

El común denominador de la mayoría de candidatos es que se necesita hacer cambios en la Constitución. Para algunos como reformas, para otros como un cambio total. Lescano ha planteado un cambio total de la Constitución, que muchos lo aplauden. Yo soy de esa idea, más que nada porque la Constitución de 1993 es dada en un contexto autoritario del fujimorismo. Tuvo cosas para bien, sí, pero también tuvo cosas para mal porque se conculcaron derechos de los trabajadores, aumentaron los años para la jubilación. En lo personal, estoy de acuerdo con que se elabore una nueva Constitución. Ese es uno de los puntos de los planes, pero ahorita lo inmediato es adoptar medidas urgentes en salud, educación y trabajo.

Antes de pasar a eso. ¿Ud. está de acuerdo con que se haga un cambio al capítulo económico de la Constitución y se modifique el rol subsidiario del Estado?

No es una posición personal, tenemos que hablar todos los candidatos y con el candidato presidencial. Independientemente del aspecto de las personas, en estos momentos no se puede hacer un deslinde de posiciones izquierdistas o derechistas. Ahora el Perú está obligado a que todos estemos hermanados, y combatir al único enemigo que tiene el país: que es el coronavirus, la falta de empleo, los menores ingresos en los hogares.

Desde su función como congresista, ¿qué piensa hacer para mejorar las condiciones en salud?

Todo lo que yo pueda aportar tendrá que ser colegiado. No soy una isla. Los congresistas de AP tenemos que sentarnos juntos, intercambiar ideas en temas de salud con los especialistas. Por la experiencia que tengo en salud el enfoque es apostar por el aspecto preventivo promocional. Hay una frase de Hipócrates que dice: “Que sea tu alimento la mejor medicina”. Debemos empezar a trabajar en el nivel de atención primaria. Hay un programa médico familiar, como en Canadá. No menciono Cuba porque me van a decir comunista, aunque tienen bajo nivel de contagios. En Canadá tiene un programa en el que el médico va a tu hogar cada cierto tiempo, te evalúa, hace una ficha por cada miembro del hogar; y si tienes necesidad de algún tipo de diagnóstico, recién ahí acudes al establecimiento de salud. Eso se puede trabajar con el Colegio Médico, la Federación Médica, con el sindicato de enfermeras.

Lo que me comenta son competencias del Ejecutivo. Podrán hablar con ellos para que lo implementen. ¿Pero cuáles son sus prioridades en el Congreso?

Nos sentaremos con ellos, y les daremos ideas. En el Perú no podemos estar como perros y gatos, tenemos que estar juntos en esto. Cuando nos dicen ‘tú como Legislativo no tienes capacidad de decisión, eso le corresponde al Ejecutivo’. Muy bien, queremos que se solucione ya, así que nos sentaremos con el Ejecutivo y serán ellos, con intervención de nosotros y de los demás agentes, los que adopten medidas radicales.

¿Uds. como partido tienen una agenda legislativa para ver sus prioridades?

Por eso es que hay la necesidad de sentarnos con el candidato presidencial. Él tiene un plan de gobierno ya desarrollado; la bancada tendrá una agenda en función de cada asunto. Y tenemos que elaborar una agenda de los primeros cien días, como sucede en los gobiernos municipales.

¿No le parece que hay displicencia de parte del candidato presidencial de no sentarse de una vez para analizar las propuestas que van a llevar, la agenda legislativa? Ya estamos en campaña.

Tú quieres que pise el palito.

Lo digo porque los otros partidos ya han conversado.

Lescano ha llegado recién ayer [miércoles]. Él ha comenzado a hacer un trabajo recordando a Fernando Belaúnde, en su primera participación política, que es recorrer el Perú, sin mucha maquinaria logística ni dispendio de fondos. Es una campaña austera la que está haciendo. Él dijo ‘apenas yo venga de provincias nos sentaremos, y empezaremos a trabajar’.

El lema de la campaña es rescatar los principios del ama llulla, ama quella y ama sua. ¿Cómo se traslada eso a la política real?

Hoy existe una ley de contrataciones del Estado, y hay varios procedimientos de adquisiciones. En todas las compras hay un comité. ¿Qué es lo repetitivo en todas las instituciones? Que a medio año la contraloría hacen sus exámenes de control concurrente, evalúan expedientes, hacen hallazgos. Lo que voy a plantear es que en los comités de selección participe como titular nato un integrante de la Contraloría General de la República. Va a participar de toda la evaluación. Así sale un proceso saneado y limpio. Incluso voy a plantear que los productos que se compran a nivel nacional, en ministerios, gobiernos locales, tengan un solo valor referencial. No es justo que en una municipalidad compres papel a S/9 y en otro a S/7,5.

En el plan se señala que el Banco Central de Reserva tiene que regular la tasa de interés de los bancos y que se pondrán estándares para regular los precios de los medicamentos. ¿Apoyarán políticas de control del mercado?

¿Cómo es posible que algunas clínicas hayan estado cobrando hasta S/10 mil por día por hospitalización? ¿Entonces nos agarramos del libre mercado y cada uno hace lo que le da la gana? ¿Por qué son tan peseteros en una época de pandemia, por qué estar con ese criterio tan mercantilista? Hay gente que ha hecho plata con la pandemia. Es cierto que nadie estuvo preparado para esto, pero eso no quiere decir que tus costos los incrementes en forma sobredimensionada. Eso es pecado. Yo no veo mal [que exista control de precios] en la medida que productos genéricos, los productos que tienen que ver con la pandemia no deberían pasar de un costo. Y no se trata de control de precios, no solo en salud sino en alimentación, no deberían subir de precios, debería haber precios regulados. Todos tenemos que apuntar a que no perdamos más vidas. Cuando se quiere involucrar una política a futuro de gobierno en el tema de control de medicamentos, Lescano se refiere al contexto que vivimos en la pandemia.

Le pregunto por cosas que están en el plan de gobierno porque quiero saber su opinión. En el análisis del sistema de pensiones, en el plan de Lescano se señala que están de acuerdo con poner un impuesto a la riqueza. ¿Ud. piensa respaldar esta medida?

Con el candidato tenemos que sentarnos, aportar con nuestro conocimiento. En el tema de alimentación, conozco algo. Con tanta pobreza, han proliferado las ollas comunes. Las madres, ante su desesperación, forman una olla común, y eso es algo informal. Se financia con las donaciones de las madres y de algunas personas generosas. El día que no tienen cómo aportar, ese día las ollas no funcionan. En el Perú hay 13 mil comedores populares, atiende a 700 mil personas. Los comedores populares son una alternativa para menguar el problema álgido de la alimentación. Debemos trabajar para que esas ollas comunes se conviertan en comedores populares.

¿Una de las formas de conseguir esos recursos es a través de un impuesto a la riqueza?

Lo bueno sería, sin dejar de lado que es una propuesta interesante, que la Confiep se siente con la sociedad civil, con el Congreso, y motu proprio deberían determinar, de modo solidario, qué porcentaje de sus utilidades debería dar para que el Estado trabaje en diversos programas para la población. ¿Con lo otro qué puede pasar? Comienzan las críticas de la gente rica, millonaria. Yo no lo vería mal, pero sería mejor que sea de motu proprio. Hoy todos los peruanos deben apostar por una actuación solidaria y fraterna.

¿Ud. se siente representado por la bancada de Acción Popular de este Congreso?

No, qué me voy a sentir representado por la actuación de esos 18 personajes; que han sido personalistas. Ellos no han coordinado con el partido, han actuado por su cuenta. Son 18 acciopopulistas que votaron a favor de la vacancia, con [Manuel] Merino a la cabeza. En su momento, cuando el partido haga sus elecciones partidarias para renovar los cargos directivos, serán sometidos al procesamiento de ética y disciplina que corresponda. Es más, hay una propuesta para que el próximo Congreso presente acusaciones, incluso, en lo penal contra todos estos congresistas que dieron este golpe de Estado.

¿Para Ud. se produjo un golpe de Estado?

No es porque yo lo diga, es el clamor popular. Comenzó mal, terminó mal.

¿Y Ud. apoyaría una denuncia penal contra los congresistas que impulsaron la vacancia?

Si la Constitución lo establece, tengo que apoyar. Pero no va a ser cuestión de una persona, sino de la bancada. Esa cuestión costó mucho al partido. Cuando a Merino lo iban a nombrar vocero de la bancada, habría manifestado cierto interés en apoyar la campaña de Lescano, [pero] Lescano ha sido firme en [decir] que no tiene la necesidad de ese tipo de apoyo. Más que apoyo, lo perjudica.

Como dijo alguna vez Alejandro Toledo sobre Fernando Olivera, ¿Ud consideraría que Manuel Merino es una suma que resta?

Es una suma que divide; [decir] que resta queda corto.