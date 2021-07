Conforme a los criterios de Saber más

“Nuestro mejor homenaje a tí Edith Lagos” fue lo que escribió en junio del 2017-en su cuenta de Facebook- el militante y congresista de Perú Libre y hombre cercano de Vladimir Cerrón, Guido Bellido Ugarte (41), sobre la terrorista de Sendero Luminoso. Hoy, el presidente Pedro Castillo, lo nombró como su primer ministro.

Bellido Ugarte volvió a ratificar lo escrito durante una entrevista con Inka Visión en abril de este año -reproducida por Exitosa- aseverando que esa frase era “una expresión, asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresarse”. Luego, dijo que desconocía que Edith Lagos, “era una sanguinaria”.

“ Edith Lagos es una peruana y ha tenido una postura en el proceso de reestructuración de nuestro país, como mucha gente. Esos planteamientos que ella ha tenido ¿son cuestionables? ”, exclamó en la misma entrevista.

La terrorista Edith Lagos murió en 1982 cuando, junto a una columna terrorista, emboscó a una patrulla de la exGuardia Republicana, en Apurímac.





Apología al terrorismo

Fue precisamente por dicha entrevista y por sus comentarios en su cuenta de Facebook que en mayo último, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, a cargo del fiscal Luis Valdivia Calderón, abrió una investigación contra Guido Bellido, por el presunto delito de apología al terrorismo.

"El país estaba en un desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino, ¿son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos. ¿Qué tienes contra los senderistas?", volvió a cuestionar Bellido en la entrevista para defender su pensamiento.





Bellido, como congresista electo, está impedido de formar parte de las comisiones de Defensa e Inteligencia del Legislativo. Ello, en atención a la Resolución Legislativa 022-2020-2021-CR promulgada este año, que impide a cualquier legislador investigado o condenado por terrorismo integrar ambos grupos de trabajo por discutirse temas sensibles sobre la seguridad de nuestro país.

Sin embargo, al ser primer ministro tendrá acceso a toda esa información.

El nombramiento de Bellido Ugarte, es una señal clara del poder que Cerrón Rojas ejerce sobre el flamante mandatario Pedro Castillo.

Y es que, junto a Roger Najar, Guillermo Bermejo y otros, forman parte del autodenominado “Comando Mayor del Partido Perú Libre” que acompaña a Cerrón Rojas desde varios años.

El denominado "Comando Mayor del Partido Perú Libre"

Guido Bellido, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo.





Guido Bellido siendo trasladado a la Pampa de la Quinua (Ayacucho) antes de ser designado Primer Ministro

Bellido contó en su cuenta de Facebook que “el primer contacto con el profesor Pedro Castillo (fue) en el marco del evento Voces del Cambio” que se llevó a cabo en Huancayo, en el 2019.

Luego que Castillo Terrones ganó la segunda vuelta electoral, Bellido se convirtió en uno de los hombres cercanos al presidente; y también en los ojos y oídos de Cerrón cuando este no se encuentra cerca del mandatario.

Tras su designación, el fundador de Perú Libre usó sus redes sociales para saludarlo.

“Guido Bellido Ugarte, Secretario General de Cuzco de Perú Libre, es el premier del gobierno”, escribió Cerrón.

#GuidoBellidoUgarte, Secretario General de Cuzco de Perú Libre, es el premier del gobierno. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 29, 2021





Según su hoja de vida entregada al registro del Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (Infogob) es bachiller en ingeniería electrónica por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. En esa misma casa de estudios llevó estudios de postgrado en Gestión Pública que no concluyó.

Desde el 2013 al 2018 trabajó como ingeniero electrónico en Eys Technology SAC y en el 2019 en el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Según Infogob, su primera militancia política la realizó a través del Movimiento Patria Arriba Perú Adelante, al que estuvo afiliado entre los años 2014 y 2015 y se desempeñó como personero legal.

Un año después se inscribió en el partido Perú Libre y su afiliación se concretó en octubre del 2017. Se convirtió entonces secretario general de Cusco de la agrupación y hombre cercano de Cerrón Rojas, a quien acompañó desde entonces en sus actividades políticas.

En 2020 postuló a las elecciones complementarias para el Congreso de la República, pero no consiguió los votos necesarios. El escenario fue distinto en las elecciones de este año en las que pudo alcanzar una curul por Perú Libre por Cusco.

En “Los Dinámicos del Centro”

Guido Bellido -según informó El Comercio- es uno de los protagonistas de un audio junto a Arturo Cárdenas Tovar —secretario de organización nacional de Perú Libre y persona de confianza de Vladimir Cerrón- que es parte de las investigaciones a la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”.

Según las conversaciones, ambos coordinan para designar a una persona para que, ante los militantes de Perú Libre, les solicite una aporte a fin de recolectar dinero para pagar la reparación civil de S/850 mil de Vladimir Cerrón, quien fue condenado por corrupción.

“Yo pienso que Vladimir le tiene bastante consideración y aprecio a Nájar, ¿por qué no lo ponemos a Nájar?”, le pregunta Bellido a Cárdenas a quien lo llama “camarada”.

Este último le responde: “Listo, Nájar que vaya a la cabeza”.

Apoya una nueva Constitución

Guido Bellido es uno de los principales defensores del proyecto de Perú Libre por una nueva Constitución. Así lo ha manifestado en diversas entrevistas e incluso tiene una página de Facebook “Programa radial Nueva Constitución con Guido Bellido”, donde hace la labor de locutor y habla sobre sus ideas programáticas.

“Necesitamos una nueva Constitución que de manera democrática pueda garantizar el desarrollo que requerimos, para los pueblos profundos, para las comunidades campesinas, para las provincias y regiones que nunca han sido tomadas en cuenta”, dijo a Canal N.

Pero no solo eso, en abril último declaró a TeleSur que en el gobierno de Pedro Castillo, buscaría establecer la “Asamblea Constituyente Popular” que va a estar conformada “por un 40% de constitucionalistas que representen a los partidos políticos, y por un 60%, representando al pueblo peruano”.

“Vamos a hacer que por votación popular se puedan elegir los miembros constitucionales, que los magistrados del poder judicial se elijan por asamblea y decisión popular, vamos hacer que el defensor del pueblo y otros órganos del pueblo sean elegidos por el pueblo. Para eso le vamos a devolver el poder al pueblo y que no quede como hasta ahora en manos de los partidos de derecha que han usurpado algo que le pertenece a las grandes mayorías”, dijo.

Guido Bellido, para TeleSur

En declaraciones a Frecuencia Latina, Guido Bellido, aseguró que “desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba”.

Pero sus ideas radicales no solo son políticas, también ha tenido duras críticas y palabras de discriminación a la comunidad LGTB. Para ello usó también sus redes sociales y reprodujo palabras de Fidel Castro.

“ La revolución no necesita peluqueros y el trabajo los hará hombres (…) El hombre nuevo no puede ser un maricón. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones ”, escribió.