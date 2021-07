Conforme a los criterios de Saber más

La primera desavenencia se asomó en Perú Libre en los primeros días de mayo. Pedro Castillo, entonces candidato presidencial, recorría el país para asentar su campaña en la segunda vuelta. Mientras tanto, Vladimir Cerrón —secretario general del partido— planteaba una “tercera vía” para cambiar la Constitución.

No pasó mucho tiempo para que, desde Nueva Cajamarca, Castillo se desmarcara de esta declaración, que abría una puerta a la disolución del Congreso. “El señor Cerrón no tiene nada que ver acá en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo, al margen de otras actitudes”, dijo a la prensa.

Tiempo después, la posible integración de Kurt Burneo al equipo técnico de Castillo volvió a generar cruces en el partido del lápiz. Aunque Cerrón afirmaba en su cuenta de Twitter que “no necesitaban” al exministro, el hoy presidente ratificaba que sería parte del grupo de expertos. Sin embargo, el mismo Burneo desistió integrar el equipo.

Algunas voces le solicitaron a Castillo que deslinde del exgobernador regional de Junín, debido a sus líos judiciales y la sentencia por corrupción que pesa sobre él. Pero al parecer, eso no ha ocurrido. Por el contrario, la figura de Cerrón parece haber cobrado mayor relevancia y protagonismo.

El líder de Perú Libre, escurridizo en las calles y activo en redes sociales, ha estado manifestándose sobre todo tema que involucre a Pedro Castillo, el partido y la agenda gubernamental. Si hasta hace algunas semanas se abstenía de dar declaraciones y evitaba las cámaras, tras la proclamación la situación cambió.

Cerrón y el pasivo que representa para Castillo

El politólogo Omar Awapara, director de la carrera en Ciencias Políticas de la UPC, comentó a El Comercio que Cerrón es visto como el dueño de Perú Libre y “se sabe que hay varios congresistas que responden al partido, más que al presidente”.

Considera que el poder de Cerrón estará en ese espacio, el de la bancada. “Y varias de las primeras batallas, las que ya vienen, se van a decidir ahí, en el Parlamento. Entonces, necesita saber Castillo que va a tener los votos necesarios para alcanzar un primer voto de investidura. Gran parte de eso está determinado por los votos de casa, que no le conviene pelearse con Cerrón”, dijo Awapara.

¿Debe haber una línea divisora entre Castillo y Cerrón? Awapara respondió que esto le convendría, sobre todo, a Castillo. “Querer demostrar que es autónomo, que tiene independencia, demostrar que no es un títere, porque eso a la larga le puede afectar en su nivel de aprobación, de autoridad. En todo caso podría servir para que su frase famosa que Cerrón no va a ser ni portero, sea consecuente con eso. Entonces, que no sea una contradicción muy abierta con la realidad. Buscarán la forma de presentarse siempre ante la opinión pública como unidos”, finalizó.

La politóloga Kathy Zegarra considera que Vladimir Cerrón tendrá un poder limitado y que este se basará en su capacidad de liderazgo dentro de su propio partido durante el gobierno de Castillo.

“En definitiva, Castillo va a necesitar un apoyo legislativo, que tendría como base su propio partido. Pero desde las elecciones se ha visto que hay un liderazgo disputado, sobre quién mandaría en Perú Libre. Pedro Castillo necesita el apoyo de los miembros de Perú Libre y, en se sentido, hay que entender cuánto peso tiene Cerrón sobre los representantes del partido en el Parlamento”, consideró Zegarra.

Agregó que, más allá de este espacio, no considera que exista otro factor determinante, principalmente por el poco tiempo que el presidente tiene como afiliado al partido Perú Libre. “Castillo ha ingresado hace poco, no ha tenido un cargo partidario y en ese sentido podría entender que ganó por ser él, más que por el partido”, dijo.

Asimismo, indicó que es probable que Cerrón busque mantener su poder de influencia, pero el mismo está limitado a las decisiones del nuevo presidente. También, dijo que se debe considerar que existen otros grupos que se acercan a Castillo.

“Creo que sí debe existir en estos momentos una pugna sobre quién sería más influyente en Castillo”, y finalizó diciendo que sí debe haber una línea divisoria entre Castillo y Cerrón, principalmente por su sentencia de corrupción y el caso Los Dinámicos del Centro, ya que eso podría significar un riesgo en la gobernabilidad de Castillo.

“Cerrón ha sido condenado por corrupción y la figura de Castillo no está manchada en ese sentido. Acercarse a la figura de Cerrón puede traerle pasivos a Castillo. Lo más sensato sería que Castillo se concentre en sus votantes. La influencia de Cerrón debería ser bastante limitada, no solo por la sentencia, sino las investigaciones por los Dinámicos del Centro que irá creciendo. Mejor es para Castillo, por la gobernabilidad, que se vaya alejando de estos cuestionamientos”, concluyó.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo en un abrazo durante la campaña electoral. (Foto: Perú Libre)

Tantas veces Cerrón...

Vladimir Cerrón ingresando al local de Perú Libre en Breña la noche del martes 13 de julio tras reunión con Pedro Castillo en inmueble ubicado en el mismo distrito limeño. Evitó dar declaraciones a la prensa. (Foto: Hugo Perez / GEC)

Desde la campaña, Vladimir Cerrón ha señalado que existe una dicotomía en Perú Libre: gobierno y partido. Según sus palabras, él se mantendrá al frente del segundo.

Álvaro Campana -secretario general del movimiento Nuevo Perú- dijo que Cerrón dejó en claro, en la reunión que tuvieron con Perú Libre el 29 de abril, que su rol es “fundamentalmente partidario”. Es decir, que será Castillo quien tome las decisiones en su gobierno.

Luego, el hoy presidente afirmaba en Huánuco -en el mismo sentido de lo dicho por Campana-, que Cerrón no iba a ser parte del Ejecutivo. Para ello, exclamó una de sus frases que sigue resonando: “[...] no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado”.

Respaldamos lo declarado, la única persona que gobernará al país durante los próximos cinco años será Pedro Castillo y no mi persona. Uno se encarga del gobierno y yo del Partido. https://t.co/tJyCTZJ8kg — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 22, 2021

Vladimir Cerrón fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, debido al caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya” cuando era gobernador regional de Junín. Además, fue inhabilitado para ejercer la función pública. Esto le impide asumir un cargo gubernamental, lo que no significa que no pueda seguir rondando los oídos del presidente Castillo.

Algunos voceros de Cerrón se han esforzado en remarcar la influencia que podría tener el suspendido gobernador regional de Junín. Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón, dijo en mayo que el equipo técnico de Castillo es del partido y lanzó una alerta: “El día que el candidato se separa del partido, empieza su desgracia. El día en que el candidato se separa, para el partido empieza una nueva forma de lucha”.

En tanto, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre y parte del bloque allegado a Cerrón, manifestó en junio que no se podía descartar la participación de su líder en el gobierno. Además, que su experiencia lo calificaba para ser parte del gobierno y tener una voz en el mismo.

Este mes, cuando los resultados de las elecciones seguían en suspenso, Vladimir Cerrón volvía al espectro político de Castillo. El líder de Perú Libre afirmó días atrás que su presencia no debilita al presidente de la República, sino que lo fortalece.

La presencia de Cerrón no debilita a Castillo, por el contrario, la fortalece. La derecha sabe eso y emprendió una infructuosa guerra para separarlos. No es que les importe el éxito del futuro gobierno, sino salvaguardar sus intereses económicos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 11, 2021





De otro lado, la Asamblea Constituyente ha sido el motivo de más tuits lanzados por Cerrón a puertas del nuevo gobierno. Tema que se configura, además, como el nuevo caballito de batalla. El 2 de julio, escribió que esta conformación es un “compromiso irrenunciable” del partido, pero también del gobierno de Castillo.

La Asamblea Plurinacional Constituyente es un compromiso irrenunciable del Partido y del Gobierno, legítimos voceros del pueblo peruano. Las tiendas políticas deben facilitar este pedido para decidirse democráticamente en las ánforas y no en 130 escaños. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 2, 2021

Después, el presidente de la República secundó esa posición afirmando: “El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”.

Cerrón fue también el encargado de anunciar, a pocos días del inicio del nuevo gobierno, la instalación del primer Congreso Nacional del partido Perú Libre. En él estuvo a cargo de la primera exposición y, según el programa, fue sucedido por el presidente Castillo, quien habló sobre las “expectativas, objetivos y metas irrenunciables del gobierno de Perú Libre”.

CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO PERÚ LIBRE

1.Elecciones generales 2021 y conclusiones.

2.Expectativas y metas de gobierno de Perú Libre.

3.Renovación del CEN y CER.

4.Asamblea Plurinacional Constituyente.

5.Elecciones Regionales, Municipales y Referéndum Constitucional 2022. pic.twitter.com/7DBwqwRWn7 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 13, 2021





En el encuentro proselitista, Cerrón clarificó su rol de líder del partido. Por ejemplo, habló que la revolución se gesta desde el Parlamento “extraoficial”. “Sé que el Parlamento inicial bloqueará muchos proyectos de ley para el cambio. Lo primero que irá a boicotear el día de mañana será la Mesa Directiva de Perú Libre [el partido quedó fuera de la dirección del Congreso] y con ello boicoteará también la Asamblea Constituyente futura, que no la querrán aprobar. Pero ese es el Parlamento oficial y de un Parlamento oficial, jamás se hace una revolución”, y añadió: “Si el Gobierno se desvía, es el partido que tiene que rectificar la vía”. Pasó a concluir que aún no hay una victoria sobre el “sistema”.

Cerrón volvió a colocarse bajo los reflectores durante la madrugada del lunes 19 de julio. Luego de especularse que el excongresistas Roger Nájar asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el líder de Perú Libre le dio un espaldarazo a través de su red social más asidua.

Roger Najar cuenta con todo el respaldo de Perú Libre, es uno de sus mejores cuadros y no tiene ningún vínculo con el terrorismo. Si a algunos les molesta, a nosotros nos enorgullece. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 19, 2021

Sobre el gabinete...

Frente a la especulación, fue Cerrón quien asumió el rol de portavoz frente al silencio de Castillo. Confirmó que Nájar -político al que al que le tiene “bastante consideración y aprecio”, en palabras de congresistas de Perú Libre- es la propuesta del partido para a PCM. Y sumó la figura del excongresista Daniel Salaverry entre los encargados de la transferencia.

“Daniel Salaverry es un invitado del presidente para que encabece la transferencia de la cartera del sector Vivienda”, dijo Cerrón Rojas la semana pasada. Sin embargo, aclaró que Castillo Terrones es quien “toma las decisiones finales” y Perú Libre solo “sugiere” algunas situaciones.

En los días previos a la ceremonia del 28 de julio, Vladimir Cerrón se ha esforzado por destacar su participación en la antesala y coordinaciones. El viernes 23, asistió como invitado a la ceremonia de credenciales de Pedro Castillo y Dina Boluarte, fórmula de que él fue excluido debido a su condena por corrupción.

El último domingo, arremetió contra el economista Pedro Francke, vocero de Pedro Castillo en temas económicos y uno de los técnicos de su confianza. Durante una entrevista con Punto Final, Francke consideró que los ministros de Estado pueden “ganar menos”, pero los técnicos que integran el Estado sí requieren “ganar bien” para darle un “excelente servicio” al país.

La afirmación no fue del gusto de Cerrón. “Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de ‘alto nivel’, eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos”, escribió en Twitter la noche del domingo.

Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de "alto nivel", eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 26, 2021

En medio de esos roces virtuales, Cerrón participó el último lunes en la reunión del equipo de transferencia de gobierno. Su aparición causó sorpresa debido a que no es parte de ninguno de los grupos conformados. Roger Nájar confirmó que aunque su líder “no es parte del equipo”, “es el que coordina varias actividades políticas”.

La noche del lunes, Cerrón fungió de anfitrión del expresidente de Bolivia Evo Morales tras su arribo en Lima. A la salida del restaurante Costanera 700, donde compartieron una cena, el político nuevamente intentó remarcar aquella dicotomía de Perú Libre que, con el pasar de los días, es más difusa.

“Yo me mantengo en el partido y ellos en el gobierno. Si bien es cierto tienen roles diferentes, pero en alguna medida están concatenados por las ideas, el programa y lo que ha planteado el maestro Pedro”, declaró.

Comentó a la prensa que “a veces pueden haber visiones distintas de parte del presidente, porque una cosa es con guitarra y otra con cajón. Nosotros podríamos sugerir qué cosa percibe el pueblo, que a veces el gobierno no lo percibe o viceversa”.

Cerrón reiteró: “no estoy participando en el gobierno ni voy a participar. Simplemente que como partido que ha ganado el proceso electoral a veces hacemos algunos planteamientos, sugerencias, sobre todo con lo prometido en campaña y esperamos que sea el gobierno consecuente”.

Evo Morales, Vladimir Cerrón y una comitiva en la cena que compartieron la noche del lunes 26 en el restaurante Costanera 700.

El último martes, Cerrón acudió nuevamente a cóclaves en el que se ha convertido el centro de las reuniones de Pedro Castillo.

Vladimir Cerrón ingresa, durante la mañana del martes, a la casa donde Pedro Castillo sostiene reuniones previas a su juramentación. (Foto: Diana Marcelo/ GEC)

¿Quién es Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón (1970) es natural de la provincia de Chupaca, en la región Junín. En 1991, fue becado para estudiar Medicina Humana en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay (Cuba). En 1997, fue nuevamente becado para estudiar una especialización de Primer Grado en Neurocirugía, obtenida en el 2002 en el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech (Cuba). En el 2010, obtuvo su grado de Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Ingresó al Gobierno Regional (GORE) de Junín en el 2011, donde tuvo una primera gestión hasta el 2014. Tentó nuevamente el encargo regional en las elecciones del 2018, donde resultó ganador e ingresó nuevamente al GORE Junín en enero del 2019. Sin embargo, fue suspendido del cargo en agosto del mismo año debido a su sentencia judicial.

La lupa ha sido puesta sobre él por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por el caso Los Dinámicos del Centro. En junio, El Comercio informó que Cerrón tiene 20 investigaciones en curso en la fiscalía de Junín. Desde el 2015, se abrieron investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y otros como querellas por difamación. Cerrón buscó sin éxito anular su sentencia a través del Tribunal Constitucional.

El rol partidario de Cerrón

La figura de Vladimir Cerrón en el entorno político no se disipará. Un mes después de que Pedro Castillo pasó a segunda vuelta, el líder del partido aceleró el paso para empezar a forjar lo que sería el equipo técnico del entonces candidato. Una de sus primeras movidas fue contactar al físico Modesto Montoya, quien se mantiene en el grupo de expertos y tuvo al líder del partido como primer interlocutor.

A medida de que avanzaba la campaña, se fue conociendo el rol de Cerrón en estos cinco años de nuevo gobierno: el trabajo partidario y político de Perú Libre, con un bloque de congresistas allegados a él que son parte de la bancada del lápiz.

El congresista Guido Bellido, uno de los legisladores que es parte de la facción de Cerrón, señaló a El Comercio que el líder político “está comprometido con la tarea de conducir el partido”. “Esta responsabilidad es tan grande que le va a impedir cualquier participación en otro espacio. Además, por el momento está inhabilitado. No puede ser ministro”, añadió.

Bellido también señaló que, si bien la bancada se conduce con el vocero, “está basado en el programa que tiene el partido”.

Además comentó que, efectivamente, Cerrón sí ha mantenido reuniones con ellos. “Hay temas de carácter público que hay que estar viendo, pero hay temas que son totalmente más internos del partido. Él está preocupado en cumplir los objetivos y fines del partido, esa tarea le asiste”, dijo.

En tanto, fuentes consultadas por El Comercio indicaron que Cerrón cumple una parte activa en este momento. Y, aunque es el secretario nacional del partido, no va a ocupar ningún cargo público por la inhabilitación que mantiene.

Otras fuentes de este Diario señalaron que, por ejemplo, sí se consideraron consultas a Vladimir Cerrón respecto a algunos perfiles de ministros.

“[¿Cómo se definieron los nombres?] Por parte del profesor [Castillo] en una junta en la que estuvo Dina Boluarte, personas de la bancada y en algunos casos se han hecho las consultas a [Vladimir] Cerrón. Intercambiando opiniones. Le han consultado, sí hubo consenso”, comentaron estas fuentes.

Igualmente, remarcaron que “está claro” que no tendrá ningún cargo en el Ejecutivo ni tomará decisiones respecto a su manejo. Sin embargo, enfatizaron en su autoridad partidaria. “Una cosa es no estar en el Ejecutivo, pero otra tener ascendencia en el grupo parlamentario. Tiene un porcentaje importante ahí. Está más sujeto a la parte política”, comentaron.

Con el proceso electoral concluido, Perú Libre se alista para ingresar a la siguiente contienda: las elecciones municipales y regionales del 2022. Para ello, “hay cosas de línea política que no pueden prescindir de él como integrante del partido”, dijeron las mismas fuentes.

Las declaraciones coinciden con lo manifestado por el congresista Héctor Valer (no agrupado) el último martes 13: “Cerrón, quiérase o no, sigue dirigiendo su partido y sigue dirigiendo a los congresistas electos por Perú Libre”, dijo.

El pasado 8 de abril, antes de la primera vuelta, Pedro Castillo en el cierre de campaña junto a Vladimir Cerrón. (FOTO: VIOLETA AYASTA / GEC)





A mediados de junio, El Comercio pudo conocer que el equipo técnico del comando presidencial de Pedro Castillo es autónomo y coordinado por el propio presidente proclamado. El médico Hernando Cevallos, consultado en aquella fecha respecto a si como equipo técnico tenían alguna comunicación con Vladimir Cerrón, respondió que “no hubo una participación de Vladimir Cerrón, pero lo conozco y converso con él. Eso no quiere decir que el señor Cerrón tome decisiones en el equipo técnico. Eso le corresponde en este espacio al señor Castillo, como le corresponde a Vladimir Cerrón la conducción del partido y alcanzar las sugerencias que su partido considere pertinentes”. Asimismo, que estas deben ser evaluadas y respetadas, porque es el partido por el que Castillo postuló. “Eso no significa que el profesor no tome las decisiones que deba tomar”.

Por otro lado, aunque a fines de junio el abogado Aníbal Torres había asegurado que Cerrón y Castillo estaban distanciados, fuentes de El Comercio señalaron “no hay una comunicación fluida” entre ambos, a diferencia de lo que ocurría en primera vuelta. Pero, añadieron que “no hay distanciamiento”, como había dicho Torres.

Las últimas semanas, antes de la proclamación de Castillo como presidente de la República, el partido Perú Libre se ha visto salpicado por las indagaciones fiscales en el caso Los Dinámicos del Centro, donde están involucrados personas que participaron en la campaña electoral: Arturo Cárdenas Tovar y Eduardo Bendezú Gutarra, militantes y dirigentes de Perú Libre, y Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, excandidato de Perú Libre al Congreso por la región Pasco. Cárdenas Tovar es una de las personas de confianza de Cerrón y se desempeñaba desde el 27 de enero del 2019 es secretario de Organización Nacional del partido. En tanto, Bendezú fue parte del equipo del partido que acudió a las reuniones organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para coordinar los debates de segunda vuelta.

La fiscal anticorrupción Bonnie Bautista, quien lleva el caso Los Dinámicos del Centro, dijo en una entrevista con Panorama que “en los próximos días” se iba a pronunciar sobre el pedido de la Procuraduría Anticorrupción de Junín para incluir a Vladimir Cerrón en este caso.

El Comercio reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó que Vladimir Cerrón intentó retirar más de S/1,2 millones. El pasado 8 de julio, el líder de Perú Libre se acercó a la agencia de Interbank de Lince para cancelar el contrato de fondos mutuos que tenía en Interfondos. Al día siguiente, regresó al recinto para retirar S/1′236.523 a través de un cheque de gerencia. Esta operación fue informada a la UIF.

