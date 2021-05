Conforme a los criterios de Saber más

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó este domingo que había dialogado con el físico nuclear Modesto Montoya para desarrollar la creación de un nuevo ministerio en caso el candidato presidencial de su partido, Pedro Castillo, gane las elecciones.

“Hemos conversado con el doctor Modesto Montoya sobre la creación del ministerio de ciencia y tecnología, y nos agrada contar con su concurso. ¡Bienvenido!”, aseguró en Twitter.

Montoya confirmó a El Comercio que conversó con Cerrón, pero añadió que aún no lo hace con Castillo.

“He recibido la llamada del señor Cerrón. Le he dicho que puedo servir de intermediario entre el señor Pedro Castillo y los científicos para que lo escuchen, entiendan sus propuestas y tomen una posición. No ha habido ninguna conversación con Pedro Castillo”, dijo.

“[Cerrón] me llamó para escuchar mis ideas y porque quería que me integre a un equipo, pero he señalado que el candidato que está en competencia es el señor Pedro Castillo y es él quien tiene que proponer y escuchar a la gente interesada en el tema”, dijo luego Montoya en el programa “Agenda política”.

En más de una oportunidad, Castillo ha asegurado que será él quien dirigirá el país y no Cerrón. “Quien va a gobernar no es el señor Vladimir Cerrón; quien va a gobernar es el profesor Pedro Castillo, es el que recibe la confianza del pueblo peruano, desde Tumbes hasta Tacna, desde Requena hasta el Callao”, dijo el candidato presidencial en una entrevista con “La República” publicada ayer. Anteriormente, Castillo había asegurado que Cerrón solo se dedicaría a su partido.

Este Diario también informó que, la semana pasada, la Embajada de Rusia en el Perú había confirmado que Castillo y Cerrón acudieron juntos a una reunión con el embajador Igor V. Romanchenko, para dialogar sobre la posibilidad de traer al país la vacuna Sputnik V.

Coordinaciones

Montoya aseguró a este Diario que no integra ningún grupo técnico de Perú Libre hasta el momento. Añadió que espera conversar directamente con el candidato presidencial.

“Yo apoyo siempre la creación del ministerio de ciencia y tecnología. Es una propuesta vieja mía, pero no formo parte de ningún equipo, por lo menos en estos momentos. No hemos escuchado los científicos a Pedro Castillo, con quien sí sería interesante conversar”, dijo.

“Hay científicos que estamos de acuerdo con la creación del ministerio, lo hemos propuesto, pero necesitamos escuchar al líder, a Pedro Castillo, que es el elegido, el que está en competencia”, agregó.

Consultado por el anuncio de Cerrón en Twitter y por otra publicación de Perú Libre en la misma red social, respondió: “No veo que diga que formo parte del equipo”.

Por ahora, lo único oficial es que Perú Libre mantiene conversaciones con el partido Juntos por el Perú, que podría sumar a integrantes de su equipo técnico.

