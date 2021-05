Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Rafael López Aliaga fue uno de los primeros excandidatos a la Presidencia en respaldar a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el balotaje contra Pedro Castillo (Perú Libre). Y este apoyo no solo fue de palabra, el líder de Renovación Popular ha recorrido el país y realizado marchas promoviendo la opción naranja. Sin embargo, el último sábado, en medio de un mitin, afirmó “muerte al comunismo, muerte a [Vladimir] Cerrón, y a Castillo”.

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, marcó distancia con López Aliaga, a raíz de estas expresiones radicales. “Entiendo que ha sido una opinión, por lo revisado en los medios, una opinión que ha sido textual, no lo que ha querido decir, pero que no compartimos […] No es parte de nuestra campaña, tenemos una campaña principal mediante la cual se ofrecen propuestas para el futuro del país”, refirió en RPP Noticias.

El también candidato fujimorista a la primera vicepresidencia de la República dijo que no comparte ninguna opinión relacionada con la violencia “por más que haya sido un símil” o que haya “sido en figurativo”.

El politólogo José Luis Incio consideró que las palabras de López Aliaga “son muy peligrosas” y no deben ser “pasadas por agua tibia”. “Si la candidata Fujimori es democrática y entiende lo que significan [estas expresiones], ella misma debe salir a sancionarlas públicamente”, remarcó.

En comunicación con El Comercio, Incio dijo que el excandidato de Renovación Popular a la Presidencia puede terminar perjudicando a Fujimori Higuchi en esta campaña de segunda vuelta, en vez de sumarle, sobre todo en aquellos sectores que han decidido su voto a favor de ella al considerarla el “mal menor”.

“Es una candidata que está siendo apoyada por un político abiertamente fascista. Y eso agrega otro peso a esta ecuación. Hay un grupo [de ciudadanos] que votará por ella al considerarla el mal menor, y ahora este le puede exigir un distanciamiento, que no realice un cogobierno [con Renovación Popular], que representa un peligro. Ahora la etiqueta ‘salvemos la democracia’ queda menos clara”, subrayó.

La politóloga Kathy Zegarra afirmó que las expresiones de López Aliaga en contra de Castillo “no son positivas para ninguna campaña”, porque estas “incrementan la polarización y intolerancia”. “Esto es negativo también para lo que sucederá después de las elecciones”, agregó.

Zegarra opinó que desde Fuerza Popular se debe realizar “un deslinde más firme”, porque las palabras de López Aliaga “son peligrosas” no solo para la democracia, sino también hacia la integridad de las personas.

“No se debe tomar a la ligera este tipo de comentarios. Es peligroso normalizar este tipo de discursos, por lo que Fuerza Popular tiene que ser más explícito con el deslinde”, aseguró.

Castillo, a través de su cuenta de Twitter, rechazó las declaraciones de López Aliaga, al sostener que el empresario cruzo una línea.

“Cruzar la línea donde un político pide la muerte de otro político por pensar distinto, nos lleva a recordar momentos terribles de nuestra historia. Rechazo hoy y siempre cualquier forma de violencia. Necesitamos una democracia que afirme la vida, no una que en su nombre hable de la muerte con el fin de favorecer al clan Fujimori”, escribió.

¿Es un delito?

El abogado penalista Rafael Chanjan explicó, en diálogo con este Diario, que el Código Penal peruano “no sanciona de manera expresa la provocación al delito”. Y, agregó, que las palabras de López Aliaga no calzan en las figuras de conspiración o instigación del delito, que sí contemplan nuestro ordenamiento legal.

“En principio cuando uno habla de institución, es una persona específica, se le motiva a cometer un delito, pero en este caso no hay una instigación directa, es una generalidad y ante una masa. Y lo otro, lo de conspiración, está regulado en el artículo 316, pero este trata cuando el delito se ha cometido antes”, expresó.

Chajan, coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP, consideró que las expresiones del líder de Renovación Popular tienen una “connotación más fuerte en lo político que en lo penal”.

“Nuestro ordenamiento legal no tiene herramientas, es decir leyes vigentes para poder decir que esto sí tiene una connotación penal”, acotó.

El abogado penalista Carlos Caro señaló que no existió una amenaza de parte del empresario.

“Distinto hubiera sido que López Aliga haya dicho [a sus simpatizantes] que vayan a la casa [de Cerrón o Castillo] y que la quemen. O que convoque a una marcha en contra de ellos a sus viviendas. Eso sí puede ser instigación a la violencia, porque no la persona que llama a esa protesta no tiene control sobre la masa. Lo otro, debe ser juzgado en el plano público y ético, es inmoral, pero no entra al escenario de lo penal”, finalizó.

López Aliaga, a través de su cuenta de Twitter, intentó la noche del sábado de aclarar su proclama señalando que se trataba de “muerte política”.