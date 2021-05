Luis Galarreta sobre López Aliaga: “Nosotros no compartimos ninguna opinión relacionada a violencia”

Conforme a los criterios de Saber más

El secretario general de Fuerza Popular y candidato a la primera vicepresidencia, Luis Galarreta, afirmó que su agrupación política -que postula a Keiko Fujimori como candidata presidencial- no comparte “ninguna opinión relacionada a la violencia”, luego que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, tuviera exclamaciones en contra del candidato Pedro Castillo (Perú Libre) y el fundador de dicho partido, Vladimir Cerrón.

“Entiendo que ha sido una opinión -por lo que he revisado en los medios, no porque lo he visto en vivo, además, ayer hemos estado en otras actividades justamente de la campaña- digamos, ha sido textual, pero no lo ha querido decir, pero lamentablemente, entenderás que nosotros no compartimos ninguna opinión relacionada a violencia, por más que ha sido un símil”, señaló en diálogo con RPP.

El último sábado, López Aliaga encabezó una manifestación pública autodenominada “Marcha por la democracia” en el Paseo de los Héroes Navales. Frente a sus seguidores, gritó: “Muerte al comunismo, muerte a [Vladimir] Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá”.

Además, agradeció la acogida a su convocatoria y dijo que la invitación tiene por objeto demostrar que los peruanos están en contra de la presencia del comunismo en el país. También participaron el líder de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, y el excandidato presidencial de dicho partido, Rafael Santos.

Al respecto, Luis Galarreta explicó que estas expresiones no forman parte de la campaña presidencial de Fuerza Popular para la segunda vuelta.

“Como digo, no es parte de nuestra campaña, nosotros tenemos una campaña principal, es más, hemos quedado en ofrecer las propuesta, nuestra forma de ver el futuro del país, cómo queremos hacerlo y además, hemos hablado de un gobierno abierto. Eso es verdad, pero es imposible que podamos estar midiendo las múltiples campañas e iniciativas que nacen”, refirió.

Explicó que la campaña central de Keiko Fujimori está dirigida por el comando partidario, pero que las “campañas voluntarias” no están “relacionadas” a la agrupación política.

“Existe hoy día lo que se denomina multicampaña, hay una campaña central que la dirige el comando de campaña que está, además, ligado a la candidatura de la presidencia, coordinaciones con el partido propiamente dicho, dirigentes, y hay un montón de campañas voluntarias [...] Nosotros siempre hemos saludado estas iniciativas voluntarias, pero cada uno tiene cielos distintos, eso no se puede comprometer como partido”, dijo.

Finalmente, Galarreta afirmó que “nadie puede hablar de violencia, por más que haya sido figurativo” y se mostró a favor de condenar este tipo de expresiones de parte de López Aliaga.

“Hay que dejar claro que ese tipo de cosas no deben pasar, no debe -además- mencionar un tema de ese nivel, más allá de que no sea un tema relacionado directamente a nuestra campaña”, refirió.

