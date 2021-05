Conforme a los criterios de Saber más

La segunda vuelta se definirá entre dos candidatos que representan a menos del 20% del electorado hábil. Ese escenario anticipa un gobierno de baja legitimidad y varios escenarios de riesgos para instituciones del Estado.

Es así que uno de los factores claves de discusión durante este balotaje tienen que ver con las amenazas explícitas del candidato Pedro Castillo (Perú Libre) respecto al cierre de varias instituciones, y los antecedentes de control de instituciones por parte del fujimorismo, hoy liderado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Según una medición de The Economist Unit, el Perú mantiene una “democracia imperfecta”, como muchos países en Latinoamérica. Tres politólogos consultados por El Comercio coincidieron en señalar que nuestra incipiente democracia corre mayores riesgos ante posibles escenarios de autoritarismo de los candidatos.

El politólogo Eduardo Dargent, en una columna publicada en este Diario, advirtió que se deben analizar los riesgos de ambos. “El rechazo al propio autoritarismo de Fujimori y la patética imagen que nos dejan los que levantan el miedo como respuesta no debería llevar a minimizar estos rasgos autoritarios de Castillo. Es una ruta posible, y no señalarla o edulcorar al candidato es darle alas”, escribió.

La fórmula Vizcarra

Pedro Castillo y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, han hablado del cierre y desactivación de instituciones como el Congreso, el Tribunal Constitucional y hasta la Defensoría del Pueblo. El politólogo Mauricio Zavaleta indicó que no está clara la ruta autoritaria que tomaría, pues por el momento no cuenta con el respaldo mayoritario como los expresidentes Evo Morales, Rafael Correa o Hugo Chávez.

“Tendría que azuzar a la población, elaborar un discurso del pueblo versus las instituciones, forzar el cierre del Congreso y lograr una asamblea constituyente. En el caso del fujimorismo no es menos peligroso, pero sí más soterrado. En Castillo sería una confrontación más directa”, apuntó.

Para el politólogo José Incio, no hay la garantía de que Castillo logre controlar la constituyente para el cambio de la Constitución. Pero de lograrlo, Castillo podría rearmar todas las instituciones. En la línea del populismo, los analistas alegaron que Castillo seguiría la fórmula de Martín Vizcarra. “La fórmula Vizcarra enfrentó al pueblo con un Congreso impopular, y la disolución fue celebrada. Si logra tener respaldo, tienen las manos libres para hacer los cambios que quiera, apuntando hacia un autoritarismo sin que haya mayor resistencia. Comenzaría por instituciones no tan mediáticas, como la ATU y Sunedu, donde no necesita discursos muy elaborados y luego arrasaría con otras instituciones más grandes”, refirió la politóloga María Paula Távara.

Zavaleta insistió que, más allá de los compromisos firmados, el freno de Castillo es que no sería un presidente popular, pues tendría en contra al Congreso, medios de comunicación y además no contaría con el respaldo de las fuerzas militares para un golpe de Estado.

Sin embargo, Dargent también afirmó en su columna que negar la posibilidad de una línea autoritaria sería un error. “Es equivocado creer que Castillo no goza de apoyo, pues apenas obtuvo 19% en primera vuelta, y que la disputa política será solo institucional. El salto en las encuestas indica que el respaldo a Castillo estaba creciendo al momento de la elección y hoy entusiasma más. Su apoyo real, entonces, no queda recogido en la foto de representación de la primera vuelta. De hecho, conocer esta alta aceptación lo ha vuelto más arrogante y menos preciso en lo que busca hacer”, concluyó.

Cooptación de poder

Incio, Zavaleta y Távara coincidieron en apuntar que Keiko Fujimori podría buscar cooptar el sistema de justicia. “Como en los noventa, no se trataría de cerrar el Poder Judicial, sino de empezar a colocar gente allegada, mover nombramientos, minar la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, donde tiene un interés personal al ser una persona denunciada”, indicó Incio.

Zavaleta sostuvo que podría darse un escenario similar al segundo gobierno de Alberto Fujimori en los noventa, con una ruta hacia el autoritarismo “minando la institucionalidad democrática”. Távara agregó que el nuevo fujimorismo podría apuntar hacia el control de la Junta Nacional de Justicia, encargada del nombramiento y destitución de jueces y fiscales. “También podría afectarse a otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, una institución encargada de velar ante posibles represiones contra la ciudadanía que salga a marchar”, dijo .

Los tres especialistas también sostuvieron que sería más fácil para Fujimori formar una coalición desde el Congreso de la República que le permita tener estabilidad en sus acciones. Incluso Távara advirtió que en esa alianza, ya anticipada con los respaldos anunciados como Alianza para el Progreso, podría alinearse en temas como la renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, que se discute en el Parlamento.

Riesgos de autoritarismo

“Keiko no va a cerrar, sino buscará cooptar instituciones. Castillo buscará rearmar todo a través de una asamblea constituyente”. José Incio, politólogo.

“Castillo podría usar la fórmula Vizcarra, donde el pueblo celebra el cierre de un Congreso. Si logra respaldo, tiene las manos libres”. María Paula Távara, politóloga.

“Ambos son un riesgo, pero considero que la ruta hacia el autoritarismo de Keiko es más clara que la de Castillo”. Mauricio Zavaleta, politólogo.

