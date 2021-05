Conforme a los criterios de Saber más

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, participó en la reunión que sostuvo el candidato presidencial de su partido, Pedro Castillo, con el embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, el viernes pasado.

En el encuentro se abordó la posibilidad de traer al país la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.

En abril pasado, Castillo había tratado de marcar distancia de Cerrón en un posible mandato suyo, y aseguró en Exitosa que si llegaba a Palacio, Cerrón se encargaría de su partido, mientras él gobernaba el país.

La participación de Cerrón en la cita con el diplomático Romanchenko fue confirmada por la Embajada Rusa a este diario, en breve comunicación con su agregado de prensa. Ya el domingo pasado, Cerrón se había referido a ese encuentro.

“Fuimos a la Embajada Rusa para hablar sobre qué posibilidades reales existen de tener un lote importante de vacunas. Él lo anunció durante el debate”, dijo el fundador de Perú Libre en entrevista con Best Cable TV.

Durante el debate presidencial en Chota, Cajamarca, el sábado pasado, Castillo aseguró que de ganar la segunda vuelta, podría gestionar la llegada de 20 millones de vacunas rusas. No detalló que en la reunión que sostuvo con el embajador también había participado Cerrón.

Lo que dijo Castillo

En abril, en diálogo con Exitosa, Castillo afirmó que si es elegido presidente, “el señor Vladimir Cerrón se encargará de su partido, del partido Perú Libre de forma organizada, de forma estructurada”. Agregó que junto a su equipo había trabajado un programa de gobierno diferente al ideario de Cerrón.

El domingo pasado, el fundador de Perú Libre aseguró a Best Cable que aunque no asesora a Castillo, sí le da sugerencias. “[Que lo estoy] asesorando no sería el término. Más bien sugerirle algunos alcances. Pedro Castillo sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Se supone que el asesor tiene una mayor experiencia. Yo creo que Pedro aporta su parte y nosotros también hacemos lo nuestro, y llegamos a un consenso de propuestas. Aquí no hay un tema de organización piramidal”, señaló.

