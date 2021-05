Conforme a los criterios de Saber más

Los representantes de los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) llevan ya cuatro reuniones desde hace más de una semana buscando arribar a consensos sobre los debates que ha planteado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de la segunda vuelta electoral. El diálogo, sin embargo, se encuentra entrampado.

Perú Libre plantea solo dos debates en total: uno presidencial y se abre ahora, según pudo conocer El Comercio, a otro de técnicos o candidatos a la vicepresidencia. Fuerza Popular apuesta por cuatro jornadas en total, respaldando la propuesta del JNE: dos debates presidenciales, uno de candidatos a la vicepresidencia y otro de técnicos.

El lunes, el JNE exhortó a los partidos, en una nota de prensa, “a ponerse de acuerdo, lo antes posible”. El tiempo corre y, en la propuesta del ente electoral, los debates presidenciales se estiman para el 23 y 30 de mayo, esperando que los otros dos se realicen previamente. Hasta el cierre de este informe, aún no se convocaba a otra reunión entre representantes de ambos partidos.

Una fuente del pleno del JNE señaló a este Diario que dicho cuerpo se mantiene a la expectativa de lo que determinen los partidos, pues el organismo es solo un ente facilitador. “La propuesta está. Hacemos votos por que se pongan de acuerdo y se concrete”, indicó.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori ya tuvieron un primer encuentro en Chota, Cajamarca, pero más que un debate propiamente dicho, fue una exposición de ideas sin mayor interacción, aterrizaje de propuestas y con discursos para la tribuna. Dicho evento fue improvisado y no organizado por el JNE. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

PERÚ LIBRE

Aceptan posibilidad de debate entre equipos técnicos

Hasta el pasado domingo, Perú Libre (PL) se mantenía en la idea de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organice solo dos debates: uno presidencial y otro de candidatos a la vicepresidencia. Pero el lunes, en comunicación con El Comercio, representantes del partido señalaron una postura distinta sobre esa segunda jornada e incluso ante una posibilidad más.

Ana Córdova, personera legal titular de PL, ratificó la postura de un solo debate presidencial, aduciendo que dos implicarían un “show” de pullazos entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori por encima de las propuestas. Pero aseguró que “no hay ningún problema” en que el otro debate sea o entre candidatos a la vicepresidencia, o entre técnicos. “Nosotros planteamos dos debates: uno presidencial y uno que puede ser entre los vicepresidentes o el equipo técnico. El problema es el debate presidencial, el show”, dijo.

A su juicio, el JNE podría reunir los temas de discusión y ajustar los tiempos para que los candidatos presidenciales polemicen solo una vez, pese a que desde el ente electoral se ha explicado que la propuesta responde a temas técnicos.

“”Perú Libre ni Pedro Castillo no están negándose a debatir. Es importantísimo, tenemos mucho respeto por el pueblo, es un derecho informarse, pero no nos vamos a prestar al show. Consideramos y sostenemos que un día es suficiente”, agregó.

Ana María Córdova es personera legal titular de Perú Libre, el partido que postula a Pedro Castillo a la presidencia. (Foto: Ana María Córdova / Facebook)

Aunque Córdova habló de dos debates en total, Eduardo Bendezú, personero legal alterno y también partícipe de las cuatro reuniones en las que no se ha arribado a acuerdos, señaló que Perú Libre está llano “a seguir hablando de más debates” y que “el segundo se podría determinar, incluso podría ser otro presidencial”.

“Nosotros planteamos inicialmente que sea un debate presidencial. De ese punto inicial, fuimos entendiendo la necesidad de llegar a un consenso y planteamos dos: la primera presidencial y la segunda era por determinar, no sabíamos si iba a ser presidencial, equipos técnicos o vicepresidencial. Dejamos abierta esa posibilidad. Incluso, el domingo vimos la posibilidad: hemos cedido hasta dos y hasta podríamos aceptar una tercera. Pero por lo menos pongámonos de acuerdo sobre las dos iniciales”, expresó Bendezú.

Sin embargo, consideró que se debe ir paso a paso y justificar “la necesidad de la cantidad de debates”. Calificó a estos de “cercanos a un show”, pues “no suelen aclarar propuestas ni sustentos, tienden a ser una especie de ring de combate”. Resaltó, además, que ya se ha dado un “primer encuentro” en Chota, Cajamarca, “más allá de quién haya organizado”.

Al igual que Córdova, aseveró que Pedro Castillo tiene un equipo técnico y que este será presentado oportunamente.

FUERZA POPULAR

Afirman que Perú Libre busca excusas

En Fuerza Popular (FP) se mantiene la posición a favor de cuatro debates organizados por el JNE: dos presidenciales, uno de técnicos y uno de candidatos a la vicepresidencia. Milagros Takayama, personera legal titular de la agrupación, cuestiona los argumentos de Perú Libre para plantear un solo encuentro entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

“Eso me parecen excusas, lo he escuchado en estas cuatro reuniones. Bien lo ha dicho el JNE. En un solo día no se puede, porque es imposible que sean 4 horas seguidas de debate presidencial, porque la ciudadanía se cansa, no lo vería. En la televisión, serían 4 o 5 horas, porque tienen que hablar los candidatos, moderadores, comerciales”, refirió a El Comercio.

Sin embargo, en un escenario en el que se tenga que ceder, como el hecho de estar contra el tiempo, Takayama sostuvo que el partido fujimorista tendría que realizar una evaluación: “Tendría que conversar con la directiva. Pero estamos inclinados a que sean dos presidenciales”.

Según comentó, en la tercera reunión, el viernes último, fue el JNE el que propuso que, en todo caso, se evalúe acordar solo dos debates presidenciales. “Nosotros dijimos: no estamos aceptando que sean dos, porque queremos cuatro, pero que reevalúen los de PL. Llegamos al domingo y ellos se cierran que quieren solamente un presidencial y uno de vicepresidentes, no se inclinaban al debate técnico”, apuntó. Acotó haber estado en otras reuniones para los debates de primera vuelta y asegura que “ningún partido se ha cerrado como Perú Libre”.

Consultada por las críticas desde Perú Libre al significado de los debates, comentó: “Qué show, por favor. Mira lo que ha hecho su candidato. Él mismo propuso, por no decir exigió, un debate en Chota. Puso el lugar, cuando Keiko le acepta y dice que sea el domingo, él dice no, que sea sábado. Él ha puesto el lugar, el día, la hora, sus reglas, todo. Por favor”.

Milagros Takayama es excongresista y personera legal titular de Fuerza Popular, partido que postula a Keiko Fujimori a la presidencia. (Foto: GEC)

A su turno, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, dijo esperar que Perú Libre defina su posición antes de volver a sentarse a dialogar. Esto en referencia a que, el domingo, Castillo fue consultado por la prensa si asistirá a los debates del JNE y respondió: “Por supuesto, ¿por qué no vamos a ir?”.

En esa línea, consideró que Perú Libre tiene dos versiones y que es menester conocer la versión oficial. Consultado por la posibilidad de que el rival electoral concrete un planteamiento y se tenga que ceder ante solo un debate presidencial y uno de equipos técnicos, por ejemplo, respondió: “No es que aceptaríamos, pero por lo menos ya sabríamos que es la posición única. Hoy tenemos dos posiciones en Perú Libre. Y no podemos llegar a un acuerdo, porque nuestra posición es ir a todos los debates”.

Ante los señalamientos desde PL, opinó que los debates implican conocer propuestas y equipos. “Para un tema de información a la ciudadanía, a nosotros nos parecía fatal estar regateando […] Esto de que el segundo puede ser del equipo técnico lo han soltado recién al final”, manifestó el exparlamentario.

