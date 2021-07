Conforme a los criterios de Saber más

Los días de hermetismo y poca claridad sobre los lineamientos de su gobierno culminan este 28 de julio para Pedro Castillo. Con su primer mensaje a la Nación como parte de la toma de mando, el flamante presidente de la República marcará un derrotero de gestión al menos en el corto plazo, siendo un tema delicado a abordar –como él mismo ha anunciado– el de la convocatoria a una Asamblea Constituyente a fin de tener una nueva Constitución.

Pero hay distintos niveles de expectativa respecto a los ejes temáticos del mensaje. Roberto Sánchez Palomino, congresista y presidente de Juntos por el Perú, partido aliado de Perú Libre, dijo estar seguro de que el énfasis estará en la estabilidad democrática, la gobernabilidad, la salud y lucha contra la pandemia del coronavirus, la reactivación económica, la lucha contra la corrupción y una “reforma tributaria que permita disponer de fondos de financiamiento o caja pública para las brechas en salud, educación, vivienda, empleo, pensando en los sectores más vulnerables del país”.

Precisamente, Sánchez Palomino se reunió el lunes con Castillo en el domicilio de este último en Breña. Según indicó a El Comercio, en los temas citados está “la prioridad, lo urgente, lo mínimo”, aunque a ellos añadió el planteamiento de la Constituyente.

“Nosotros creemos que ese proceso ha de impulsarse, poder empezarse, pero no se va a hacer de un día a otro. Pero hay que gestar las condiciones. Lo más legítimo y democrático es plantearlo al país transparentemente. Nosotros sí creemos que debemos caminar hacia ese proceso. Pero ahorita la prioridad es la vacunación, la reactivación, la lucha contra la pobreza, las brechas sociales, preservar la vida, reactivar la economía. Creo que entre lo urgente, lo necesario y los cambios de fondo nos vamos a mover”, manifestó y añadió tener disponibilidad de asumir un ministerio en caso le sea solicitado.

Otra persona cuyas opiniones ha escuchado en las últimas horas Pedro Castillo es Anibal Torres, asesor legal de Perú Libre. El jurista participó también de una reunión técnica sobre salud en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Ahí también estuvo Vladimir Cerrón, quien abogó por promover la actividad económica del Estado en infraestructura y el mercado interno, para lo que mencionó la importancia de las vacunas.

“La tarea principal va a ser el vacunar a la mayoría de la población. Está convencido el presidente de que es la única forma de abrir el mercado y, de otro lado, las clases presenciales de primaria”, indicó Torres. Asimismo, refirió que un tema “discutible” de abordar es el de la Asamblea Constituyente, pues “todos los demás temas en materia de educación, salud, empleo, seguridad ciudadana los tiene que tratar”.

Sin embargo, sobre la Constituyente, Torres comentó que la idea de Castillo es hacer el anuncio sobre un “proyecto para la reforma de la Constitución con el fin de convocar a una Asamblea Constituyente”, pero aclarando que no depende de él, sino del Parlamento: “Él cumple con su promesa, pero una vez que el proyecto entra al Congreso, eso ya no depende de él”.

Sobre tal iniciativa, dijo ser consciente de que demanda tiempo y consenso: “Se requiere una votación bastante elevada [87 votos en dos legislaturas] y eso no va a ser posible, hay que colocarnos en la realidad. De manera que el camino sería que se apruebe en una sola legislatura [66 votos], aunque nadie puede asegurar eso, y se someta a referéndum. Ese es el camino para reformar la Constitución”.

El asunto también fue abordado por Pedro Castillo el último sábado durante el congreso partidario de Perú Libre. “Vamos a ser respetuosos de los poderes del Estado, de esta Constitución hasta que el pueblo se manifieste, hasta que el pueblo diga qué es lo que tenemos que hacer. Las reformas constitucionales o la asamblea nacional constituyente las dejaremos en manos del pueblo. Las dejaremos en manos no solamente del Parlamento, sino que el pueblo se manifieste. Si no quiere que se cambie, no se cambiará. Si se cambia, se cambiará”, expresó. Posteriormente, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, aseveró que “si el gobierno se desvía, es el partido [el] que tiene que rectificar la vía”.

Pedro Castillo ha guardado silencio respecto a los miembros de su gabinete y de los ejes de su mensaje ante el Congreso. (Foto: GEC)

Primera medición

A juicio del politólogo Fernando Tuesta, precisamente el tema de la Asamblea Constituyente es el más delicado para Castillo, aunque opinó que tendría que ser postergado por las prioridades que tendrá el gobierno y por un “criterio de realidad”.

“Dejarla de nombrar sería considerado dentro de Perú Libre de alta traición. Incluirla sería considerado por la oposición, que ahora es mayoría, como un grito de guerra. Entonces, ¿cómo equilibrar ambos? Quizá seguir pregonando que la Constitución debe modificarse, pero que es respetuoso del marco de la Constitución y que por ese camino intentará lograr un objetivo que a él le parece importante”, explicó.

Asimismo, consideró que sería “imprudente” retomar discursos radicales. “Cuando hablaba de nacionalizar o estatizar o sobre temas que tienen que ver con instituciones que no funcionaban o funcionaban mal, como la Defensoría o el Tribunal Constitucional. Se ha dado cuenta que más son las pérdidas que las ganancias sobre eso”, apuntó.

Ello considerando que tiene por delante que su equipo ministerial se presente ante el Congreso para pedir el voto de confianza, por lo que “una mala composición del Gabinete con un discurso inadecuado abre las puertas a un primer enfrentamiento del gobierno”.

Entre los temas importantes a tocar en el mensaje a la Nación, Tuesta destacó la reactivación económica, el dar señales para nombramientos o ratificaciones en el BCR y la SBS, la educación, salud y vacunación. “No hay mejor mensaje que decir vamos a seguir en lo mismo o vamos a acelerarlo. Ese es un mensaje positivo”, subrayó sobre la vacunación.

En la lectura del docente de Opinión Pública de la Universidad de Piura, Fernando Huamán, recién a partir de este 28 de julio habrá un primer diagnóstico de cómo será el gobierno de Pedro Castillo, por lo menos durante el primer año del mismo.

El abordaje sobre la Asamblea Constituyente, opinó, será clave debido a que implica conocer si se respetarán las reglas de juego democráticas.

“A partir de ahí, el sector empresarial y también los demás sectores podrán ir mirando cómo se van a conducir en estos cinco años”, sostuvo respecto de la incertidumbre que también puede generar la iniciativa en caso se recurra a un discurso temerario.

Otros ejes del mensaje, acotó, tendrían que ser el proceso de vacunación y definir su se mantendrán los equipos de trabajo para lograr las metas planteadas por el gobierno saliente a fin de año; el proceso de descentralización, considerando que hay falta de capacidad técnica para ejecutar el gasto público; los modelos de inversión pública que seguirá su gestión; las iniciativas para la inversión privada; y la libertad de prensa.

Sin embargo, Huamán advirtió el factor Vladimir Cerrón y Perú Libre: “Lo que ha prometido tiene una valla tan alta que Cerrón le va a terminar pidiendo cuentas. Es un discurso para un año, porque el partido le va a pedir resultados”. En esa línea, sentenció: “El mensaje de mañana [miércoles] será el primer discurso donde podamos medir el temple y liderazgo que va a marcar su gobierno”.

Vladimir Cerrón llegó a la vivienda donde se reúne Pedro Castillo con su equipo. (Foto: GEC)

