“Estoy acá para cumplir este papel muy importante, en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando a esta Constitución; una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que la evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo el que la determine”. El último viernes, en la ceremonia de entrega de sus credenciales, el presidente electo Pedro Castillo (Perú Libre) reiteró así su principal ofrecimiento de campaña: la redacción de una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente.

Semanas atrás, Castillo había anunciado que, para su primer Mensaje a la Nación, el 28 de julio, solicitaría ante el Parlamento que el tema se agende. En el nuevo Congreso, 37 escaños serán oficialistas. Aunque se trata de la bancada parlamentaria más numerosa de entre las diez, Perú Libre se quedaría corta de votos y consensos para impulsar su propuesta.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio buscó comunicarse individualmente con los 130 congresistas electos. De ellos, 60 manifestaron su desacuerdo con siquiera viabilizar un proceso constituyente. Otros 21 sí se expresaron a favor, 31 no respondieron, 15 se abstuvieron de responder y tres dijeron que no tenían posición definida, lo que sumaría 70, lejos de los 87 votos mínimos para implementar el mecanismo en la Carta Magna actual.

Algunos de los rechazos

Los congresistas en contra de la idea de una asamblea constituyente nos respondieron, en su mayoría, citando razones similares. Para un grueso de ellos, el debate no es oportuno en estos meses de pandemia y la Constitución vigente ya tiene los mecanismos para cambios puntuales desde el Congreso.

Las bancadas más compactas en el rechazo son Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Alianza para el Progreso también se ha mostrado en contra y su propio líder César Acuña ya cerró filas públicamente.

Desde Fuerza Popular, la posición en bloque es de clara defensa de la Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori. “Cualquier mejora para fortalecer nuestro marco constitucional se puede hacer con modificaciones dentro de la misma Constitución que está vigente. Quienes quieren cambiar la Constitución lo hacen por un capricho inconstitucional que no pueden sustentar”, respondió Rosangella Barbarán.

“No estoy de acuerdo en lo más mínimo con ese tema de la asamblea constituyente. Primero, estamos afrontando una pandemia terrible. Me parece totalmente inoportuno estar derrochando recursos, esfuerzos y desarrollo político en un tema que es absolutamente accesorio. La Constitución no debería ser cambiada en su totalidad. Se puede hacer reajustes puntuales”, expresó Jorge Morante.

“Dentro de la Constitución Política, todo; fuera de ella, nada. En nuestro ordenamiento constitucional no existe la figura de la asamblea constituyente como mecanismo de reforma total o parcial de la Constitución. En el próximo Congreso bien se podría modificar algunas normas”, sostuvo Tania Ramírez.

La bancada de Fuerza Popular tiene una postura sólida en contra de un cambio de Constitución. De hecho, el día de su juramentación, al menos 23 de los 24 legisladores de la bancada juraron o hicieron gestos en defensa de la Carta Magna del 93. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Desde Alianza para el Progreso, el congresista Segundo Acuña respaldó reformas puntuales, pero no un cambio íntegro. En su lugar, sugirió como solución ponerle un nuevo nombre a la Carta Magna ya existente. “Es necesario modificar algunos artículos de la Constitución a través del Congreso. Básicamente, del régimen económico, que es el más controvertido. Considero ponerle un nombre: ‘Constitución del Bicentenario’, a fin de olvidarnos del fujimorismo”, dijo Acuña.

Roberto Chiabra, también de APP, señaló que un proceso constituyente llevaría a una “inseguridad jurídica” y que el rediseño estatal no depende de eso. “De nada servirá tener una nueva Constitución si vamos a seguir teniendo 18 ministerios con tareas superpuestas, sin responsabilidad definida, que siguen aplicando políticas sectoriales cuando todos los problemas son transversales. Si la causa de nuestros problemas es el Estado, la solución pasa por tener un Estado mejor organizado, más profesional”, dijo.

Renovación Popular también respondió a este Diario. “En el caso hipotético de tener el mecanismo [para una asamblea constituyente], el proceso implicaría mucho gasto al país. La Constitución vigente se puede reajustar, como ya se ha hecho en sus casi 30 años de vigencia”, respondió el congresista electo José Cueto.

“Mi posición es no. Además, la situación en que vive el país pone muy en segundo plano cualquier iniciativa como esa. Tendríamos que pensar en un presupuesto, en un gasto que no son necesarios. Yo considero que se puede hacer reajustes o reformas a la Constitución que tenemos”, dijo Ricardo Medina, también de RP.

El último 21 de julio, la bancada de Avanza País publicó un pronunciamiento en el que llama a las fuerzas políticas a formar una coalición “para impedir que se realice una asamblea constituyente”. “Hacer un borrón y cuenta nueva no solo es absolutamente innecesario e inconstitucional, sino que nos traería niveles de incertidumbre con un impacto negativo para todos”, nos explicó Adriana Tudela, una de los siete congresistas electos de dicha agrupación.

“El problema no es la Constitución sino quienes la han mal utilizado. No hace falta otra Constitución. Yo considero la necesidad de realizar solo algunos cambios, pero no en su totalidad y esto podría llevarse a cabo impulsando una reforma constitucional para modificar parcialmente la Carta Magna en el Congreso”, sostuvo Patricia Chirinos.

“Definitivamente, este tema va a ser planteado en el Congreso y para eso estamos los frentes democráticos para evitar ese tipo de iniciativas, que para mí son populistas y radicales. Hay prioridades en el país, además, como la salud y la reactivación económica”, respondió Rosselli Amuruz.

“Nuestra Constitución contiene un modelo económico muy sólido, que ha traído enorme desarrollo. En el modelo político podemos hacer reformas, pero no necesitamos eliminar toda la Constitución. No hace falta convocar a una asamblea constituyente, lo cual, además, es inconstitucional”, dijo, en igual sentido, Alejandro Cavero, también de Avanza País.

Matices en Perú Libre

Dentro de la bancada de gobierno, identificamos posiciones encontradas sobre la oportunidad de la propuesta de una asamblea constituyente. Congresistas como Guillermo Bermejo y Jaime Quito indicaron a este Diario que el tema puede encaminarse en paralelo a discusiones legislativas urgentes, como la reactivación económica o la salud.

“ En estos primeros meses de instalación lo que tenemos que hacer es resolver los problemas prioritarios que tiene el país, apoyar al gobierno en ese aspecto. Pero no se contradice en lo absoluto el tema de la Constituyente y la nueva Constitución porque eso tiene que ir también en conversación, en diálogo en las comisiones que correspondan. No hay una situación que se contradiga una de otra ”, dijo Quito, quien es vocero alterno del lápiz.

“ Mi posición es a favor [de la Constituyente]. Estamos recolectando firmas para el referéndum. La pandemia es un tema prioritario para reactivar la economía, pero una cosa no es contradictoria a la otra. El reclamo de un nuevo contrato social es inaplazable. Pueden ir ambas de la mano ”, respondió Bermejo a El Comercio.

El 23 de julio, Jaime Quito compró un kit electoral para la consulta a la ciudadanía con respecto a si se quiere una nueva Constitución. Lo llamativo es que su colega Guillermo Bermejo también recolecta firmas a través de otro kit adquirido en el 2018 por el abogado Luis Trinidad.

Al menos seis congresistas de Perú Libre juramentaron a sus cargos "por una asamblea constituyente" (Guillermo Bermejo, Flavio Cruz, Margot Palacios, Abel Reyes, Edgar Tello y Fernando Herrera). Otros seis hicieron lo propio "por una nueva Constitución" (Guido Bellido, Alex Flores, Paul Gutiérrez, Segundo Montalvo, Kelly Portalatino, Wilson Quispe). (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Otros congresistas electos de Perú Libre difieren con respecto al sentido de oportunidad y consideran que la discusión sobre la constituyente puede tomarse con más calma y dentro del Parlamento. “La Asamblea Constituyente debe de tener un momento constituyente que la preceda. Actualmente, no están dadas las condiciones para el momento constituyente. Que deba surgir el debate de qué debería de contener una nueva Constitución, pues en definitiva la comisión de Constitución del Parlamento deberá de hacerlo”, dijo Betssy Chávez.

“No podemos ingresar [al Congreso ] con una acción inmediata. Todo tiene un proceso. Está en el plan [la Constituyente], es una propuesta, pero necesita un momento para darse. No es urgente. Puede ser prioritario, pero no es el momento. Ahora, el tema prioritario mayor es la salud, la reactivación económica, establecer la gobernabilidad. Y, sin embargo, no está lejos de nuestra agenda el tema del cambio de la Constitución”, refirió Pasión Dávila, también integrante de la bancada del lápiz.

Samuel Coayla, por su parte, sugirió que el debate inicie el próximo año. Es partidario de una consulta popular. “Considero que debe priorizarse para el 2022 porque en esta parte del 2021 creo que hay cosas de más prioridad. Por ejemplo, lo que es la salud, lo que es educación, principalmente. ¿Mediante qué vía debería hacerse? Yo considero que debería hacerse mediante referéndum”, indicó.

En contraste, Alex Flores expresó: “ Nosotros vamos a priorizarlo inmediatamente en este año porque es necesario que se empiece el proceso para implementar la asamblea constituyente en nuestro país. Es una necesidad urgente ”.

José María Balcázar, también de la bancada, se refirió en particular a la recolección de firmas de Bermejo para un referéndum. “La iniciativa de Guillermo Bermejo no se contrapone a un debate de reforma dentro del Congreso. El congresista Bermejo puede seguir juntando firmas que él desee. De repente, considera él que puede ser la vía, pero no es el consenso de nuestras decisiones parlamentarias” .

El sábado 24 de julio, Perú Libre tuvo una actividad partidaria junto al presidente electo, sus congresistas y demás militantes. El evento estuvo encabezado por Pedro Castillo y el secretario general de la agrupación, Vladimir Cerrón. Días antes, la congresista Kelly Portalatino comentó para este informe que era “consciente” de que el cambio a la Constitución sería más viable de aprobarse mediante referéndum que desde el Congreso.

“Necesitamos 2′200.000 firmas. Nosotros tenemos 25 regiones, con comités ejecutivos regionales y provinciales, ya en la asamblea de este sábado [ayer] tocaremos ese tema donde expondrá el secretario general [Cerrón]. En campaña, hemos trabajado y recorrido las regiones. En todas esas regiones claman a gritos esa nueva Constitución. Probablemente, se lleve a cabo. En tres meses, soy optimista que lo vamos a obtener [las firmas] ”, señaló Portalatino.

Guido Bellido nos respondió que aún no puede expresarse sobre la oportunidad de un debate en el Congreso con respecto a la constituyente: “Eso va a ser producto de consensos, de diálogo. No hay que fabricar escenarios”.

Particularidades en otras bancadas

Este Diario conversó con 13 de los 16 congresistas electos de Acción Popular. Aunque 12 de los contactados se mostraron en desacuerdo con aprobar alguna vía para una asamblea constituyente, el legislador Raúl Doroteo respondió con menos cerrazón.

“Apelamos a la capacidad de los señores de Perú Libre de poder concertar. Creo que debe ser un cambio gradual para el tema de la Constituyente, pasada la situación difícil que vive el país. El cambio de Constitución sí podría ser, pero primero tenemos que darle estabilidad al país. De momento, se puede hacer mejoras. De repente, con grandes reformas desde el Congreso, termine por no ser necesaria la asamblea constituyente”, opinó Doroteo.

Ilich López, también de AP, dijo que aún no tiene una posición definida: “Lo primero que se tiene que solucionar es el tema de la salud y la economía en el país. Pero, por ejemplo, el expresidente Valentín Paniagua planteó un proyecto que se hizo ley para ordenar el retiro de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 y para que se haga una reforma total. ¿Para qué nos vamos a los discursos a través de una Asamblea? Hagámoslo de una vez con esa norma que está vigente. Si tenemos que ir al debate, iremos al debate y veremos qué es mejor para la población. Todo tiene que darse de acuerdo al debate”.

En tanto, aunque su compañero de bancada Carlos Zeballos dijo no estar de acuerdo con una Asamblea Constituyente, al mismo tiempo indicó que resultaría válido someter la propuesta a referéndum.

Como dato llamativo, en su juramentación como congresista, el acciopopulista Jorge Flores fue el único de la bancada que juramentó “por una nueva Constitución”. Flores Ancachi es uno de los que no había respondido a nuestros intentos de contacto previamente.

Aunque José Jerí y Wilmar Elera, dos de los cinco integrantes de la bancada de Somos Perú, respondieron con un “no” sobre una asamblea constituyente, Kira Alcarraz nos expresó su postura “de convicción” a favor.

“ Estoy de acuerdo con la creación de una asamblea constituyente. Necesitamos personas preparadas, elegidas por el pueblo para dedicarse exclusivamente al tema constitucional. El Congreso debe estar centrado en las leyes y los principales desafíos que afronta el país como la pandemia y la reactivación económica. Esta iniciativa debería ser abordada a partir del 2022 ”, indicó Alcarraz.

Y, si bien en la bancada de Podemos Perú predomina el rechazo a la propuesta, su congresista electa Digna Calle nos dio una perspectiva más abierta al debate: “Lo primero es que cualquier decisión que se tome debe efectuarse en el marco constitucional vigente. A partir de allí, estoy de acuerdo con la revisión de la Constitución para efectos de las modificaciones necesarias. Ahora, sobre si debe hacerse a través de una asamblea constituyente, pues ello debería proponerse al Congreso y tomar la decisión de las modificaciones que la hagan viable. Yo creo que debería ser el próximo año, ya que el nuevo gobierno juramentará en plena pandemia y debemos esperar ”.

Por su parte, Héctor Valer, el único congresista que iniciará el periodo parlamentario como independiente luego de ser separado de la bancada de Renovación Popular, se mostró a favor de una asamblea constituyente. “Estoy de acuerdo, pero no a sobresalto. Tiene que ser un proceso de tres años, como mínimo, para que todos los actores políticos, sociales y ambientales puedan participar. Esto, con la finalidad de hacer una Constitución que busque la construcción de un Estado de bienestar y no la construcción de un Estado neoliberal ni un Estado comunista”, explicó.

Más posturas

Desde el Partido Morado, que tendrá tres representantes en el Congreso, la parlamentaria electa Flor Pablo refirió que no es oportuno un debate sobre una asamblea constituyente y que bien se podrían dar reajustes a la Constitución actual.

“Considero que sí debemos realizar modificaciones a la Constitución, considerando los mecanismos previstos en ella. Se necesita fortalecer aspectos referidos al derecho de la salud y la educación, al equilibrio de poderes (ejecutivo/ legislativo) en el sistema político, a fortalecer la participación política de las minorías, así como una economía social de mercado con un rostro humano. En todos los casos, la modificación de la Constitución debe hacerse respetando la Carta Magna. Si avanzara el requerimiento ciudadano de una asamblea constituyente, este mecanismo no está regulado en nuestra Constitución, así que tendría primero que pasar por el Congreso para una modificación”, dijo Pablo a este Diario.

Su colega de bancada Susel Paredes señaló, por su parte, que no tiene aún una posición definida y que la tendrá después de haber escuchado un eventual debate. “La asamblea constituyente no existe en la Constitución. Entonces, tendría que generarse esa vía en el Congreso. Para dar una posición, se tendría que reflexionar y estudiar esa ruta en el Congreso. Si llega a debate en algún momento, habrá que ver cómo lo plantean sus impulsores” , indicó.

Juntos por el Perú, la bancada más próxima a Perú Libre, se muestra naturalmente de acuerdo con la propuesta de la constituyente. En comunicación con El Comercio, la congresista electa Isabel Cortez señaló que el tema debería impulsarse desde este año y por la vía del referéndum.

“Al ser promesa de campaña, hay que comenzar con el referéndum, que es consultarle al pueblo peruano si quiere un cambio de Constitución. Debe haber un nuevo contrato social que nazca de la democracia y no de la dictadura, y que nos permita tener a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo como verdaderos derechos humanos”, expresó Cortez.

En coincidencia, su colega Ruth Luque señaló que “la iniciativa de una nueva Constitución no es excluyente con las demandas urgentes de la población en el contexto de la pandemia, como la salud y la reactivación económica” . Luque se mostró a favor de la vía del referéndum mediante el recojo de firmas ciudadanas y precisó que lo fundamental es un proceso que genere una asamblea constituyente “paritaria, popular y plurinacional”.

Sigrid Bazán, también de Juntos por el Perú, señaló que el proyecto de la constituyente debería priorizarse este 2021. “Si gana el ‘sí' en el referéndum, el siguiente paso, amparado en la legitimidad otorgada por el pueblo peruano, sería la reforma constitucional desde el Congreso que introduzca la figura de la asamblea constituyente y demás normas para su funcionamiento. Consideramos necesaria la aprobación de una Nueva Constitución hecha por los ciudadanos en democracia. La Constitución de 1993 fue producto del Golpe de Estado fujimorista e implicó la dación de una norma sobre la base de intereses individuales”, sostuvo Bazán.

Las alternativas legales para la constituyente

-Reforma de la Constitución vigente para generar el mecanismo.- El artículo 206 de la Constitución vigente establece que cualquier reforma a su texto requiere un mínimo de 87 votos (mayoría absoluta) del pleno del Congreso en dos legislaturas sucesivas. Como el mecanismo para dar pie a una asamblea constituyente no está previsto, la reforma para diseñar la vía es una de las opciones.

-Aprobación en una legislatura + consulta ciudadana.- En caso de que no se logren 87 votos en el Congreso, la Constitución permite que un proyecto de reforma se apruebe con 66 votos y sea sometido a referéndum para que la población lo vote.

-Recolección de firmas para convocar un referéndum.- El artículo 32 de la Constitución permite que iniciativas de reforma total pasen por referéndum nacional. Para solicitar un referéndum, se requiere las firmas del 10% de los electores hábiles en el país. Este requisito es dispuesto por la Ley N° 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

