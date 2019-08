MEF: Supensión de Tía María "no está atentando contra la seguridad jurídica"

El titular del Ministerio de Economía (MEF), Carlos Oliva, calificó de "exagerado" que se esté afectando la estabilidad jurídica del país, a raíz de la decisión del Consejo de Minería de suspender la licencia de construcción del proyecto de cobre Tía María.

"No se ha actuado fuera de la ley. (...) Hubo reclamos, luego el Consejo de Minería dijo que mientras se resuelven [los reclamos] se ha suspendido. Eso pasa en todas las partes del mundo. No se ha cancelado. No se está atentando [contra] la seguridad jurídica", indicó el ministro en conferencia de prensa.

► Consejo Fiscal: Proyecciones del MMM no están "plenamente sustentadas"

► MEF reajusta proyección de crecimiento económico a la baja



Tras la suspensión de la licencia de construcción del proyecto operado por Southern Copper, gremios privados, como la Cámara de Comercio de Lima, señalaron que la decisión del Consejo de Minería representa una revés para la estabilidad jurídica y el clima de inversiones.

Asimismo, Oliva reconoció que el proyecto Tía María puede estar afectando la confianza empresarial, pero que se debe "a una exageración o mala lectura que se puede haber hecho en un inicio".

"Mucha gente dijo que se había cancelado la licencia, lo que no es cierto. Poco a poco los agentes se están dando cuenta de lo que ha sucedido. Lo que decida el Consejo de Minería va a tener que estar apegado al marco jurídico que tenemos", agregó.

En ese sentido, el Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023 (MMM) que presentó el MEF esta mañana espera un aumento de 4% en la inversión privada al cierre del 2019.

En otro momento, el ministro recalcó que la propuesta de adelanto de elecciones tampoco ha afectado la economía peruana y el flujo de inversiones.

"Mucha gente decía que era la catástrofe, que la economía se caía por la incertidumbre. Esta reacción [fue] exagerada del inicio, una vez que la gente lo piensa y examina con más calma, empiezan a cambiar las expectativas", manifestó.