Las exportaciones peruanas entre enero y diciembre del 2022 crecieron en 3,7%, alcanzando los US$63,2 mil millones, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En conferencia de prensa en donde se presentaron los Resultados de Exportaciones Perú 2022, el titular de dicha cartera Luis Fernando Helguero, indicó que en total se exportaron 4.953 productos a 168 mercados.

“En este año 2022, exportaron 9 mil 127 empresas, de las cuales 70% fueron micro pequeñas y medianas (..) Se estima que la participación de las exportaciones en el PBI superará el 26%”, dijo.

Helguero precisó que en las dos últimas décadas los envíos nacionales han mostrado un crecimiento sostenido a una tasa de 11%.

LEE TAMBIÉN | Adex propuso a Mincetur medidas para promover el sector exportador en un escenario complicado para el 2023

“Si tomamos en cuenta las exportaciones del año 2000 que fueron de 6 mil 800 millones.. esa cifra se ha casi multiplicado por 10″, indicó.

“Este comportamiento es resultado de hitos importantes en la política comercial del Estado peruano y la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador; y el fortalecimiento de capacidades y promoción comercial”, acotó.

Sector Minero

En el caso del sector minero energético se exportó por un total de US$ 42 mil millones con un decrecimiento del 0,1% representando el 66% de las exportaciones totales de ese año.

Las exportaciones del sector no minero energético representaron US$ 21 mil 190 millones con un crecimiento de 12% representando el 34% del total de las exportaciones nacionales.

Helguero añadió, además, que durante el 2022, nueve de los once sectores mostraron crecimiento y los principales destinos fueron Estados Unidos (US$ 6 mil millones), China (US$ 2 mil 300 millones), Países Bajos (US$550 millones), Chile (US$ 271 millones) y Ecuador (US$ 227 millones).

“Los logros del Perú se han reflejado en cinco sectores no minero energétivos que han batido record, ellos son agro, pesca, químico, siderometalúrgico y metalmecánica.”, anotó.