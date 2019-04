Negocio propio: 13 consejos para tener en cuenta antes de empezar su emprendimiento

Existen diversos puntos que los emprendedores deben considerar antes de aventurarse a comenzar un negocio. Y si bien no hay reglas de juego establecidas, algunos lineamientos pueden funcionar para aquellos que planean invertir tiempo y atención en la creación de su futura empresa.

Paul Reyna, subgerente de Productos Banca Emprendedora del Banco Pichincha, brinda 13 recomendaciones que usted puede tener en cuenta antes de iniciar el sueño la propia empresa.

►Descubrirse. Antes de empezar un negocio, es necesario ser consciente de que, por más brillante que sea la idea que alguien tenga, no todos cuentan con las características de personalidad necesarias para iniciar la aventura. Antes de empezar a ejecutar la idea, hay que evaluar si se cuenta con las actitudes necesarias –como innovación, proactividad, autonomía, etc- para no abandonar el objetivo a medio camino.

►Preparar. No se debe empezar un negocio solo porque se cree que dará dinero o porque se trata de una tendencia. Es importante elaborar una idea de negocio en la que el emprendedor sienta que le apasiona o que está relacionado con algún campo en el que tiene alguna experiencia. Luego, debe pensar en qué solución podría ofrecer al mercado al que quiere entrar y preguntarse si es algo que la gente podría querer o necesitar.

► Planear. El empleador debe pensar en un borrador de tu plan de negocios. Si lo hace bien, lo guiará hacia los pasos que siguen y podrá usarlo para presentar su idea a posibles inversionistas.

"Ten en cuenta que debe incluir una misión, un resumen ejecutivo, un resumen de la empresa, muestreo del producto o servicio, un detalle del target, proyecciones financieras y estructura de costos", señala Reyna.

► Identificar. Por más que se haya detectado alguna necesidad en un mercado potencial, es necesario aterrizar las ideas a una evaluación desarrollada sobre el mercado al que se desea atacar. Asimismo, se debe identificar cuáles son los costos estándar dentro de la industria a la que se quiere entrar.

►Hacer un presupuesto. Cuando se tenga el monto de inversión que se requiere para el negocio, es importante determinar cuánto se necesitará para el desarrollo del producto o servicio y, luego, diseñar un plan de marketing.

►Invertir. Si se desea contar con un mayor capital para el emprendimiento, es necesario buscar a los inversionistas adecuados.

"Puede que los ahorros o créditos no sean lo suficiente, por tanto, busca a alguien que comparta tu pasión y con quien creas que puedes trabajar sin mayores obstáculos. Además, deberás aprender a escucharlos ya que será con ellos con quienes construirás tu negocio", señala el ejecutivo.

► Apoyarse. El emprendedor debe ser consciente que la carga y ritmos puedan afectar otros ámbitos de su vida, por lo que la preparación mental suya y de su familia es una responsabilidad que debe asumir con mucho cuidado.

►Estructura legal. "¿Conviene más ser el único propietario, tener un socio, una organización sin fines de lucro? Son preguntas que se deben de hacer antes de inscribir la razón social de una empresa", menciona Reyna.

Esto implica decidir el nombre de la misma, la cual debe corresponder con la marca. Asimismo, se debe considerar si es que el nombre ya está tomado no solo en el país local sino a nivel internacional.

► Digitalización. Hoy en día, el mundo digital forma parte de prácticamente cualquier comercio que busque apalancarse en el futuro. Por ello, es fundamental contar con redes sociales o, al menos, asesorarse con algún conocido que ofrezca consejos sobre el mundo digital y aprender lo más que puedas.

►Orden. Lo peor que puede hacer alguien que recién empieza con un negocio es no tener las cuentas claras y ordenadas. Como todo negocio, es crucial tener registrado todo lo que entra y sale de la empresa.

►Local. ¿Es necesario que tu negocio cuente con un local fijo? Recuerda que eso puede incrementar mucho los costos fijos que se tenga para el emprendimiento. "Si tu servicio o producto no requiere ello, no busques un local. Mientras menos costos tengas y más ingresos busques, tu emprendimiento irá mejor", indica Reyna.

►Flexibilidad. Es necesario que se entienda, que por más que uno esté muy convencido de que una idea pueda ser buena, en el camino sufrirá modificaciones. "Adaptarte y cambiar tu idea o su ejecución con la suficiente rapidez puede ser un valor muy importante en tu negocio. Además, determinará, en buena cuenta, si tu emprendimiento tendrá éxito o no", sugiere el ejecutivo.

►La importancia de cobrar. Siempre se debe buscar la manera de garantizar los pagos que le harán a la empresa. Una buena práctica es poner plazos para realizar los pagos. "Asegúrate de tener alternativas de cobranza como aceptar tarjetas de crédito o pago vía web".

Por último, Reyna que si bien existen muchas más consideraciones en la carrera de empezar un emprendimiento, estas ideas definitivamente harían que un negocio empiece con el pie derecho.