Presentarán proyecto de RMV en el Consejo Nacional de Trabajo este mes

El ministro de Trabajo, Christian Sánchez, informó que cinco propuestas serían debatidas en el Pleno de Consejo Nacional de Trabajo (CNT) este 22 de noviembre, el primero que se realizará desde que fue activado en julio.

"El pleno del Consejo Nacional de Trabajo se reinstaló en julio, lo que no quiere decir que el CNT no ha realizado sus labores a través de comisiones técnicas [con técnicos del empresariado, centrales sindicales y el MTPE]", dijo el ministro.

Al respecto, señaló que una de las comisiones que ha estado en permanente actividad es la dedicada a revisar la fórmula de ajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV), considerando componentes como el incremento de la productividad nacional, el costo de vida, la educación, entre otros.

"Entiendo que las rondas de sesiones técnicas [de la RMV] ya culminaron, y antes de fin de año, esperemos que esto ya se cierre para debatirla el 22 de noviembre. Igual, antes de fin de año, este mecanismo tiene que ser totalmente cerrado y consensuado, y se haría una sesión extraordinaria [del Pleno del CNT]", añadió.

De otro lado, el ministro señaló que el proyecto de ley de promoción del empleo juvenil en el sector privado que el MTPE ha venido trabajando este año de manera interna también será presentado en el próximo Pleno del CNT. La nueva estrategia de formalización de Sunafil que plantea inspecciones "proactivas" también sería presentada.

Finalmente, detalló que los gremios empresariales, las centrales sindicales, Essalud y el MTPE culminaron un documento enfocado en la reforma de Essalud; el mismo fue remitido a la Presidencia de la República y hoy será remitida al Consejo de Ministros. La propuesta tripartita, que detalla un conjunto de propuestas y un cronograma de implementación de las mismas, contiene la revisión de la tasa de aportación de 9% a Essalud, en base a estudios realizados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

"Son documentos muy técnicos que establecen medidas concretas de reforma de los cuatro componentes del seguro social: la gestión, el financiamiento, las prestaciones y la cobertura. Estos documentos no va a incrementar necesariamente la aportación, sino que la homogeneizarán", dijo.

Este proyecto también será presentado en el próximo Pleno del CNT como una formalidad, ya que cuenta con respaldo previo.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

De otro lado, el ministro Sánchez aclaró que la viabilidad del proyecto de negociación colectiva presentada por el Congreso no es competencia del MTPE, sino de Servir, que está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (MEF).

En esa línea, comentó que hay una mesa de trabajo que se instaló hace aproximadamente un mes, donde los gremios de trabajadores del sector público participan con Servir, el MEF, PCM y MTPE para "cerrar algunos puntos vinculados a negociación colectiva en el sector público".

Hasta esta semana, añadió, dicho proyecto de ley no ha sido remitido al Ejecutivo. "Mientras no lo remita no hay autógrafa y el Ejecutivo no puede tomar ninguna decisión", comentó.