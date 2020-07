La producción nacional de petróleo ascendió a 29,900 barriles por día en junio último, una caída de 40.1% con relación a similar mes del año 2019 (50,000 barriles por día), indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En junio la producción de petróleo llegó al nivel más bajo del año debido a la menor producción de los lotes 192 (7.1 miles de barriles por día -mbpd- menos) y Z-1 (1.8 mbpd menos), ambos operados por Frontera Energy; y el lote 95 de Petrotal (4.3 mbpd menos).

Estas dos empresas no registraban producción desde febrero y mayo respectivamente.

Asimismo, la SNMPE informó que los lotes 67 de Perenco y 8 de Pluspetrol Norte paralizaron su producción entre marzo y abril de este año.

En cuanto a la producción de gas natural, en el sexto mes del año 2020, se registró 833 millones de pies cúbicos por día (mmpcd), lo que representó una reducción de 25.7% respecto a junio de 2019 (1,121 mmpcd).

El gremio minero energético explicó que esta caída se debió a la reducción de los niveles de producción del lote 88 (202 mmpcd menos) y lote 56 (43 mmpcd menos), ambos operados por Pluspetrol. Igualmente, porque el lote 57 de Repsol reportó una producción menor en 24 mmpcd.

En tanto, la producción de líquidos de gas natural fue de 84,100 barriles por día al cierre de junio, lo que implicó un descenso de 3.3% con relación a similar mes de 2019 (87 mbpd). La producción se vio afectada por un menor volumen reportado en los lotes 57 de Repsol (1.3 mbpd menos) y 88 de Pluspetrol (0.9 mbpd menos).

Regalías

Las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano US$ 21 millones por concepto de regalías correspondiente al mes de mayo, lo que significó una reducción de 68.7% con relación a similar mes del 2019 (US$ 67 millones).

Este descenso en el monto de las regalías se debe principalmente al impacto de la caída de los precios internacionales del petróleo y a la menor producción de hidrocarburos registrada en el país.

La SNMPE indicó que en mayo último, las empresas hidrocarburíferas abonaron por concepto de regalías: por la explotación de gas natural, la suma de US$ 8.6 millones: por la de petróleo, US$ 3.7 millones; así como US$ 8.6 millones por la producción líquidos de gas natural.