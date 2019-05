Azteca logra resultados en azul durante el primer trimestre

Azteca, operadora mexicana a cargo del mantenimiento de la Red Dorsal, informó ante sus accionistas que en el primer trimestre del año obtuvo un balance positivo en el Perú.

Según reportaron, los ingresos de Azteca Comunicaciones Perú fueron de US$5,1 millones (96 millones de pesos), lo cual significo un ligero aumento frente al mismo periodo del año anterior US$ 4,95 millones (94 millones de pesos)



Esto fue posible por el reembolso del gobierno peruano por mantenimiento y operación de la red de fibra óptica sumado a las contrataciones de servicios de transporte de datos que hacen algunos clientes del sector privado.

En cuanto a los gastos, estos ascendieron a US$4,9 millones (93 millones de pesos), lo cual es casi US$ 1 millón menos que el mismo período del año pasado, cuando se reportaron US$ 5,8 millones (111 millones de pesos).



Los menores costos, informaron, fueron posibles gracias a eficiencias en la operación y la reducción en el alquiler de la infraestructura de transmisión concretada el año pasado vía mandato del Osiptel.

La demanda de capacidad de transporte estimada antes de iniciar operaciones era, para junio de 2018, de 137 Gbps. Sin embargo los registros de esa fecha solo marcaROn 21 Gbps.

UN FUTURO POR DEFINIRSE

​En esta oportunidad, el reporte de Azteca no menciona si están o no evaluando la continuidad de la operación, pero según el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) la relación entre ambos no goza de buena salud y en el tercer trimestre (julio) se estará definiendo su futuro.



La red en la actualidad se encuentra subutilizada y va perdiendo clientes porque tiene tarifas fijas que no son competitivas frente el sector privado.



El año pasado, el MTC intentó firmar una adenda para flexibilizar tarifas, pero esta propuesta no prosperó ante la empresa y se optó por estudiar un rediseño de la red con la asesoría del Banco Mundial, el que ha elaborado un informe con alternativas de solución.