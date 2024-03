El presidente de la comisión de Economía del Congreso, César Revilla, conversó con El Comercio tras la sesión que tuvo lugar esta tarde en el Legislativo y que aprobó con 14 votos a favor el dictamen para la liberación de 4 UT a favor de los afiliados a las AFP sin excepción. El parlamentario de la bancada de Fuerza Popular considera que se ha querido “sabotear la reforma para mantener el status quo de las 4 UIT”. Pese a ello, comentó que su voto fue a favor del retiro con el propósito de dar solución a los problemas que enfrentan hoy los afiliados.

- La Comisión de Economía aprobó hoy el retiro de las 4 UIT de las AFP, dejando de lado el debate y aprobación de la reforma previsional. Desde la presidencia de la comisión, ¿se considera que era lo ideal?

Pienso que es una medida que ayuda a los que tienen sus fondos AFP, pero me queda la desazón de que aún no pensamos como Congreso de la República de manera reflexiva. Que nuestro trabajo es para todos los peruanos. Lastimosamente, hemos dejado otra vez a la PEA informal totalmente desprotegida. Las AFP siguen siendo el círculo de poder del manejo de pensiones en este país.

- Durante la sesión, se cuestionó la falta de análisis sobre la propuesta de reforma de pensiones. Sin embargo, el retiro de las 4 UIT se planteó y aprobó sin siquiera mencionar los potenciales impactos.

Nosotros hemos tenido 16 mesas técnicas. Escuchamos a todas las partes y lo mencioné al inicio de la sesión. Lastimosamente no lo quisieron tomar en cuenta. La incongruencia es que quienes decían que no existe estudio actuarial, son los mismos que te piden votar sin estudio. Y no solo eso, sino que solo el retiro de las 4 UIT tiene opinión en contra de todos los entes técnicos consultados. Ese es el doble discurso. Creo que algunos congresistas con el dilema de tecnócrata han querido sabotear la reforma para mantener el status quo de las 4 UIT. La preocupación de Fuerza Popular eran los informales que hoy tienen que morir trabajando. Queríamos dar una reforma que, podría tener ajustes, pero que era para ellos. El no decir nada y quejarse de todo es también no querer avanzar. Se ha notado que todos han jugado a maniatar esta situación y llevarse el aplauso populista. Hemos votado a favor del retiro, pero lo que queríamos era lograr un sistema para todos los peruanos.

#AlertaLegislativa: La Comisión de Economía APROBÓ el dictamen que habilita el retiro de las 4 UIT de las #AFP. Así votaron las bancadas. Ahora la fórmula debe debatirse y votarse en el pleno. pic.twitter.com/mkydGJXuqB — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) March 25, 2024

- Si el retiro de las 4 UIT tenía todos los comentarios técnicos en contra, ¿por qué votó usted a favor del dictamen?

Mi intención siempre ha sido solucionar el problema de manera integral. Pero lastimosamente si los colegas no quieren resolver el problema de manera integral -porque no puedo aprobarlo todo solo ni mi bancada sola- solo queda aprobar lo que lastimosamente siempre ha estado ocurriendo con el sistema de pensiones, que son los retiros paliativos. La bancada dejó a libertad el voto. Y cada colega ha sido responsable de votar a favor o en abstención. Siempre la intención es solucionar problemas.

- El congresista José Luna considera que el dictamen de las 4 UIT podría ingresar al Pleno esta semana, ¿es posible?

Yo creo que es imposible. Esta aprobación va prácticamente con algunas situaciones administrativas que hay que resolver. Tiene que publicarse y terminar de firmarse. Lo procedimental de este tema nos da por lo menos unos 15 días en trámites administrativos. Eso porque los colegas no son conscientes de cómo se debe enrumbar este tipo de dictámenes. Yo supongo que debe entrar al pleno ultima semana de abril o primera semana de mayo.

-¿Cuál será el camino a seguir por la Comisión de Economía sobre la reforma del sistema previsional?

Vamos a plantearlo y vamos a esperar que los colegas propongan la resolución de los problemas. Porque tampoco podemos decir que nos faltan datos y no sacamos reforma para nadie. Seguiremos insistiendo, yo estoy tranquilo porque siento que he trabajado en lo correcto.