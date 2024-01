Rutas de Lima anunció la suspensión del cobro del peaje en las casetas de Chillón, ubicadas en la Panamericana Norte , a la altura de Puente Piedra , desde este lunes, 29 de enero , a las 10 p.m., tras una medida cautelar del Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Juan Gustavo Varillas Solano, que así lo ordena.

En un comunicado, la empresa concesionaria explicó que toma la decisión de suspender el cobro del peaje en Puente Piedra pese a que, según dijo, aún no ha sido notificada por el Poder Judicial.

“A la fecha, RDL no ha sido formalmente notificada de la medida cautelar, motivo por el cual la misma no ha podido ser ejecutada. No obstante, lo anterior, su difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamientos y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios y población que utiliza nuestra vía del tramo Panamericana Norte. Esta situación viene generando un creciente clima de hostilidad y exacerbación que pone en riesgo la salud e integridad de nuestros trabajadores, así como a nuestras instalaciones”, expresó la empresa.

“En atención a la situación anteriormente descrita, RDL informa a la opinión pública que, al amparo del marco jurídico aplicable, y pese a no haber sido ni notificada formalmente con la medida cautelar, ni haberse la misma ejecutado aún por el Juzgado de Puente de Piedra, se da por notificada y procedió a dar ejecución a la medida cautelar, suspendiendo el cobro de peaje en la garita de Chillón desde las 22.00 horas del presente día”, agregó.

Rutas de Lima reiteró su rechazo a la medida cautelar al considerarla “un acto arbitrario y contrario a ley”, y se reserva “el derecho a cuestionar y revertir la misma en tanto violenta gravemente la normativa de protección de inversiones establecida por el Estado Peruano, y compromete la sostenibilidad de las operaciones, así como los derechos de RDL y sus inversionistas”.

No obstante, la concesionaria precisó que los peajes correspondientes al tramo concesionado de la Panamericana Sur continúan funcionando con normalidad.

El caso

La Asociación Casa Huerta El Paraíso (Puente Piedra) interpuso la medida cautelar en contra de Rutas de Lima, la MML y Brookfield Asset Management para suspender el cobro de peajes en la Panamericana Norte.

El último viernes, el Poder Judicial (PJ) ordenó el viernes que Rutas de Lima suspenda el cobro de peajes en la Panamericana Norte.

Esto ocurre en el contexto de que Rutas de Lima había anunciado que, desde el 30 de enero, aumentará la tarifa de los peajes de la Panamericana Norte y Sur de S/6.50 a S/7.50.