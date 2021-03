La Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso citó para el lunes 29 de marzo a la titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen, quien aseguró que asistirá a la sesión virtual.

Respecto al motivo de la citación, Heysen explicó a este Diario que ella interpreta que la comisión busca investigar asuntos relacionados a la protección del consumidor. Sin embargo, mencionó que en un listado extenso de preguntas que el Congreso le envió, se le solicita información que no guarda relación con la protección al consumidor y que además es información reservada.

“Hemos pedido a la comisión varias veces reuniones para entender estos temas y hasta ahora no hemos tenido el adecuado nivel de diálogo. Nos genera un poco de preocupación y nos interesaría entender”, indicó Heysen.

Esta comisión, explicó Heysen, tiene facultades para investigar a los organismos reguladores de servicios públicos, entre los cuales la SBS ha sido incluida. No obstante, precisó que la SBS ha sido incluida, a pesar de que no es un órgano regulador de servicios públicos.

“Estas comisiones investigadoras tienen el poder de requerir toda la información que sea necesaria referente al ámbito que le corresponde a cada una. A nosotros no nos queda claro el ámbito que está siendo investigado por esta comisión. Quizás necesitamos algo más de explicación por parte de ella en cuanto a lo que están investigando”, dijo Heysen.

De otro lado, la titular de la SBS detalló que desde agosto del 2020, cuando se formó la comisión, hasta la fecha, la superintendencia ha entregado más de 100.000 archivos, los cuales, según la economista, contenían “una gran cantidad de información vinculada a temas de protección al consumidor, de gestión administrativa de la SBS e información estadística”.

OTRAS CITACIONES

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, la titular de la SBS fue citada por la Comisión de Defensa del Consumidor, que lidera José Luna Morales (Podemos Perú).

Esto luego de que Heysen advirtiera a El Comercio que Luna Morales había realizado 135 solicitudes para acceder al registro central de deudores y de data que es confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera. En ese momento, Heysen calificó los pedidos de “riesgosos”.

Horas después desde la comisión se la citaría para pedirle explicaciones por sus expresiones.

RELACIÓN CON CODECO

Al ser consultada sobre cómo es la relación de la SBS con la comisión, Heysen considera que ha sido un año complicado por la pandemia, que ha generado un impacto muy fuerte en la economía y en los ciudadanos, lo cual ha preocupado a la Comisión de Defensa del Consumidor.

“Esa preocupación nosotros también la compartimos. Yo espero que sea también la preocupación que ellos tienen y que no sea de otro tipo”, dice Heysen.

Sin embargo, las diferencias entre la comisión y la SBS no solo se han dado por investigaciones o posibles pedidos de información confidencial de parte de la primera. También se han dado desencuentros respecto a proyectos de ley.

A fines de febrero de este año, por ejemplo, la comisión aprobó por insistencia la ley sobre topes a las tasas de interés.

Previamente, la SBS había advertido a este grupo de trabajo que dicha iniciativa tendría un impacto negativo en el sistema financiero.

Respecto a esas diferencias, Heysen afirma que les resulta muy difícil entender por qué la comisión no toma en cuenta sus argumentos.

“Para mí es muy difícil entender por qué, ya que nosotros hemos realizado informes, hemos acudido cuando se nos ha invitado, y en algunos casos hemos hecho sugerencias para mejorar algunos puntos de la legislación”, dice Heysen.

No obstante, precisa que en algunos casos sí se les ha escuchado.

“En algunos casos se nos ha escuchado y debo agradecer. Por ejemplo, en el caso de la ley de control previo. En el caso de la tasa de interés sentimos que no logramos ser escuchados y no entendemos por qué. Pensamos que han cometido una equivocación o que no hemos sido capaces de dar nuestro mensaje con claridad”, subraya Heysen.

FONDOS DE PENSIONES

El proyecto que busca autorizar el retiro de hasta S/17.600 de aportes a las AFP podría generar una salida del 30% del valor total de los fondos de pensiones, según Heysen.

La titular del SBS indicó que los retiros que se autorizaron entre el 2020 y el 2021 generaron una salida de alrededor de S/35.000 millones de los fondos de pensiones.