Scotiabank: Venta de vehículos nuevos volvería a crecer en el 2019

Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el tercer trimestre del año (3T18) se vendieron 128.462 vehículos nuevos, es decir, 2,4% menos respecto al mismo periodo del año previo.

Esta caída se debe principalmente a la caída en ventas de vehículos livianos, que representan cerca del 90% de las ventas del sector, dado que al 3T18 las ventas en este segmento se redujeron en 8,3% respecto al mismo periodo del 2017. Asimismo, el resultado anterior no pudo ser compensado por el crecimiento en ventas del segmento de vehículos pesados que creció en 8,8% al 3T18.

En cuanto al segmento de vehículos livianos, Scotiabank señala que desde los primeros meses del año, observaron una reducción en su nivel de ventas, registrando crecimiento en ventas solo en el mes de abril –efecto base al compararse con la caída en ventas de abril del 2017, único mes en el que cayeron las ventas de vehículos livianos producto de un efecto rezagado del Fenómeno El Niño-.

Además, desde mayo del 2018 se aplicó el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la venta de vehículos nuevos para transporte privado –tasa impositiva de 10% para vehículos que usen gasolina y 20% para los que usen diesel-.

El incremento del ISC, en mayor medida, incidió en la caída en ventas de las categorías de automóviles, seguida de la caída en ventas de las SUV (Sub Urban Vehicles), resultados que no pudieron ser compensados por la mayor venta de vehículos de la categoría pick up –unidades exoneradas del pago de ISC-.

Por su parte, el segmento de ventas de vehículos pesados obtuvo un crecimiento de 8,8% en ventas al 3T18. En la categoría de buses el incremento se debió a la renovación de flota por parte de empresas de transporte interprovincial especialmente durante el 1S18. A ello se sumó la mayor venta de camiones y tracto camiones, ante el avance de sectores demandantes de estas unidades, como lo son el sector minería y el sector construcción.

PERSPECTIVAS

Tomando en cuenta los resultados al 3T18, Scotiabank prevé que la venta de autos nuevos para este año bordearía las 168 mil unidades, cerca de 7% menos respecto a las ventas del 2017.

“Si bien para el 4T18 esperamos una mejora en el nivel de ventas respecto al 3T18, este aún sería menor respecto a las ventas del 4T17”, subraya la entidad.

Asimismo, Scotiabank proyecta que la venta de vehículos livianos sería la más afectada durante el presente año. Pese a que se espera un mayor impulso a la colocación de vehículos ligeros durante la última parte del año –debido a la gradual recuperación del empleo-, este resultado no compensaría el incremento del precio final de las unidades debido a la modificación del ISC.

Debido a esta situación, las empresas del sector utilizarían diversas estrategias para impulsar sus ventas, como, por ejemplo, nuevas modalidades de financiamiento, menores cuotas e inclusive recepción de vehículo usado como parte de pago. Esto tomando en cuenta que algunas empresas no contarían con la opción asumir parte del incremento del precio final mediante la reducción de sus márgenes.

En contraste, Scotiabank espera un incremento en la venta de vehículos pesados, en especial en la categoría de ómnibus -ante la renovación de unidades con mayores prestaciones-, seguida de la categoría de camiones y tracto camiones, ante mayores niveles de inversión en los sectores minería –inversión crecería 17% en el 2018- y construcción.



“Para el 2019 esperamos un nivel de ventas cercano a las 175 mil unidades, ante una recuperación de la venta de vehículos ligeros y una mayor demanda por vehículos pesados”, subrayó la entidad bancaria.