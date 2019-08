Empleo en sector agroindustrial creció 27,4% en 2018, afirma CCL En dicho período, las exportaciones agrícolas tradicionales ascendieron a US$ 755 millones, mientras que los envíos del sector agropecuario no tradicional alcanzaron los US$ 5.909 millones

Entre 2014 y 2018, el PBI del sector agroindustria alcanzó un crecimiento de 13,7%. (Foto: Difusión)