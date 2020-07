Durante la presentación de un informe sobre las acciones de control durante la pandemia, el contralor general, Nelson Shack, adelantó que, debido a los reclamos de los ciudadanos por los servicios básicos, las atenciones en clínicas y por las tasas de interés de los créditos en los bancos, en los próximos meses la Contraloría General de la República realizaría acciones de control en organismos reguladores de estos sectores.

“La Contraloría no tiene competencia para intervenir en el mercado, pero es precisamente en una pandemia que la capacidad adecuada e idónea de regulación del Estado sobre el mercado debe estar presente y es por eso que vamos a desplegar servicios de control para ver si los reguladores están haciendo realmente su trabajo y con qué efectividad”, indicó durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, bajo la actual legislación, dicha labor de control se limitaría a las labores administrativas de estas entidades y no directamente respecto de su función reguladora.

Sectores bajo la lupa

En el caso del sistema bancario, el economista Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) consideró que, de realizarse estas labores de control, tendrían que ser de forma consultiva.

“La Contraloría lo podría hacer, pero hay que tener en cuenta que no es necesariamente el órgano especializado. La Contraloría podría quizás dar una opinión externa no vinculante, pero formalmente no deberíamos intervenir en temas que son especializados. En último caso, puede complementar la labor de la SBS en coordinación con Indecopi”, comentó.

Además, precisó que la Contraloría tendría que disponer de un personal adicional y debidamente capacitado para cumplir esta labor, lo que le generaría un gasto adicional.

Por el lado de los cobros en las clínicas, el organismo pasible de una acción de control sería la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que de acuerdo con Flor de María Philipps, exjefa de Susalud y directora del MBA en salud de la UPC, no tiene competencia para definir tarifas como sí ocurre con otros reguladores.

“Susalud no regula precios de nada, a diferencia de otros reguladores de telecomunicaciones o luz eléctrica, que sí regulan tarifas. La superintendencia protege los derechos de salud de los ciudadanos. Por ahora, no es un regulador estrictamente hablando”, explicó.

En la misma línea, sostuvo que -a través de las oficinas de control interno- la Contraloría puede evaluar todos los procesos internos de administración y logística, pero hasta ahora nunca se expresó sobre las principales funciones de la superintendencia.

“Básicamente, son muy cercanos a los procesos que desarrolla la oficina general de administración y estos son los procesos logísticos, tanto de adquisición de bienes y servicios como de cumplimiento normativo, pero la Contraloría jamás se ha expresado sobre la función ‘core’ de la superintendencia, eso sería intervencionismo”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Arequipa: 100 puntos de atención primaria para pacientes COVID-19 24/07/2020