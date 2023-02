Las empresas del sector hidrocarburo pagaron un total de US$ 1.843 millones pagaron al Estado por concepto de regalías en el año 2022, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que esta cifra representó un crecimiento de 49% con relación a los US$ 1.240 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías en el 2021.

El año pasado -detalló- las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 982 millones por la explotación de gas natural y US$ 301 millones por petróleo; así como US$ 561 millones por la producción líquidos de gas natural.

Asimismo, la SNMP dio a conocer que las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 151,5 millones por concepto de regalías en diciembre 2022. De este total, US$ 97,6 millones correspondieron por la explotación de gas natural, US$ 18.4 millones por petróleo y US$ 35.5 millones por la producción líquidos de gas natural.

Hace unos días, la sociedad informó que entre enero y noviembre del 2022 las empresas de este sector pagaron US$1.689 millones de regalías al Estado.

Según el gremio, esta cifra representó un crecimiento de 58% con relación a lo abonado en 2021, cifra que alcanzó los US$1.069 millones.