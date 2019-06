Venezolanos representan el 0,96% de los trabajadores formales en el Perú

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que 79.456 ciudadanos extranjeros se encuentran laborando formalmente en el Perú; es decir, que han sido registrados en la planilla electrónica por su empleador. De ese total, 40.117 son trabajadores venezolanos -que equivale al 50,4% de extranjeros formales- y 39.339 pertenecen a otras nacionalidades.

Es decir, los venezolanos formales representan –de acuerdo a las cifras oficiales más recientes– apenas el 0,23% de la Población Económicamente Activa, o el 0,96% de los trabajadores formales a nivel nacional.

De acuerdo a la data presentada, los ciudadanos extranjeros laboran en 16.190 empresas peruanas. De esa cantidad, 12.517 compañías cuentan con personal de nacionalidad venezolana y 3.673 empresas con trabajadores de otras nacionalidades.

Así el panorama, considerando que en el país residen actualmente alrededor de 768.000 venezolanos, según cifras de Agencia de la ONU para los Refugiados, esto significaría que solo alrededor del 5,2% de los migrantes venezolanos han logrado conseguir un trabajo formal (no se tiene información exacta sobre el número de venezolanos migrantes que está en edad de trabajar).

EL DILEMA DEL CONTRATO

Lograr ser un empleado formal siendo un extranjero exige varios pasos previos. Entre los más complejos, según la ONG Unión Venezolana, está la homologación del título universitario. Y en este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó este lunes una mesa de trabajo multisectorial buscando insertar a los profesionales venezolanos al mercado laboral de todo el país.

En paralelo, el canciller Nestor Popolizio había manifestado hace unos meses que el gobierno se encuentra trabajando con Sunedu para mejorar los procesos de homologación de títulos. Esto, por ejemplo, para el caso de los tipos de médicos existentes, los cuales no están todos registrados en el Perú.

“No es fácil contratar un extranjero formal en el Perú. Como cualquier país, se prefiere a los nacionales. No importa si es venezolano o no. El trámite hoy dura por lo menos dos meses. Sobre todo en migraciones, que ahorita está colapsado”, opinó por su lado el abogado Jorge Toyama.

Para el laboralista, hay tres razones por las cuales un extranjero demora en sacar el título: primero, tiene que dar un examen en una universidad peruana, “y esto presupone estudiar la realidad peruana o tener una tesis peruana”; en segundo lugar, exige que el migrante tenga dinero y tiempo para prepararse para esto; y finalmente, hay que ir a la Sunedu y luego au n colegio profesional.

En este contexto, se debe tener presente que en el Perú también existen leyes que protegen al trabajador local en sus empresas, tales como el hecho que la cuota laboral foránea solo puede ser de 20 %. Las remuneraciones de los extranjeros tampoco pueden superar al 30% de lo pagado a la planilla total.

Adicionalmente, tanto el Ministerio de Trabajo como el Gobierno Regional de Cusco han anunciado medidas que buscan sancionar a las empresas que decidan despedir a los trabajadores peruanos (cusqueños, en el caso del gobierno regional) para contratar a venezolanos.

Finalmente, resalta la nueva exigencia para los venezolanos de contar con una visa para ingresar al país, un obstáculo más para los migrantes.