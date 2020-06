Desde hace cuatro años, Armando Chunga (46) se dedica al comercio ambulatorio luego de que perdiera su trabajo en un negocio de ferretería. Ahora, además de vender prendas de vestir, es el secretario general del Frente de Ambulantes de Lima.

“Por mi edad, no me aceptan en ninguna empresa. Nuestro problema es porque no tenemos oportunidades”, manifestó en conversación con El Comercio.

En vista de iniciar con su proceso de formalización, contó que los representantes de la federación decidieron acudir hasta la municipalidad para lograr su inscripción. Sin embargo, esta no fue posible.

“Hemos ido a la municipalidad [de Lima] en varias oportunidades como asociación para pedir que nos concedan un permiso; pero vemos que nos cierran las puertas [porque dicen] que ya no hay permiso para nadie”, comentó.

Según refirió, en la municipalidad se cuenta con autorización para 2.500 módulos, entre ellos algunos destinados para personas que trabajan como lustrabotas, a quienes se dedican a la venta de golosinas y a los que son canillitas.

“Para que te den el permiso temporal por un mes, te condicionan a que te hagas un examen de COVID-19 [que cuesta] 180 soles, más veinte soles de inscripción. Son 200 soles y ahorita los ambulantes no cuentan con los medios suficientes”, informó.

Si bien esta situación ya se ilustra compleja, Chunga añade que más del 95% de ambulantes no ha recibido algún subsidio del Estado o una canasta con alimentos. “A nivel nacional, somos más de un millón setecientos mil habitantes ambulantes”, precisó.

Uno de los principales problemas que se enfrentan es la falta de financiamiento.

FORMALIZAR EN PERÚ

Así como Armando, existen más personas que actualmente enfrentan una situación similar. Según continuó comentando, uno de los problemas que enfrentan es la falta de dinero para constituir una empresa bajo los estándares de la formalidad.

Pero, ¿cuánto cuesta formalizarse en el país? A la par de conocer los precios, es necesario también saber qué aspectos, en términos tributarios y legales, se deben tomar en consideración antes de iniciar este proceso.

En primer lugar, se debe definir si el negocio se iniciará como persona natural con negocio o persona jurídica, según aseguró Marysol León, socia líder del área tributaria de Quantum Consultores.

No obstante, aclaró que, con la primera opción –persona natural con negocio– “se pone en riesgo el patrimonio personal y familiar”. Es decir, si el negocio no rindiera de acuerdo con las expectativas trazadas, la persona tendría que asumir las deudas adquiridas con su patrimonio.

“[Otra forma] muy interesante es elegir el camino de la personería jurídica, que para efectos legales simplemente cobre la empresa y responde la persona jurídica, el capital o el patrimonio que esta empresa ha ganado”, subrayó.

Si la persona constituye individualmente el negocio, podría hacerlo bajo E.I.R.L (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) o una S.A.C (Sociedad Anónima Cerrada), cuando se trata de dos socios, por ejemplo.

La especialista destacó que, ante el contexto de pandemia, el 25 de mayo se abrió el sistema de intermediación digital de la Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), denominado SID Sunarp. Siendo así, la empresa podría constituirse desde casa.

Para tal fin, se busca un nombre a colocar y se elige la notaría en donde se realizará la escritura de la inscripción. Las firmas, así como el procedimiento, también se realizan de forma virtual.

“La notaría cobrará, dependiendo del capital con el que quieres emprender. Por ejemplo, 500 soles, que pueden ser en efectivo o en bienes, como una computadora o máquina de coser. La notaría cobra gastos notariales y registrales, que oscilarán [aproximadamente] entre 500 o 600 soles”, especificó León.

Cuando todo esté listo, la Sunarp enviará un correo electrónico, mediante el cual podrá ver la constancia RUC de la empresa, el asiento de inscripción y la anotación de inscripción.

Se puede constituir una empresa desde casa en un plazo de 15 días.

HACIA LA SUNAT

Una vez realizado este procedimiento, será necesario acudir a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para llenar el formulario de inscripción del RUC, en la plataforma de Centro de Servicios Virtual. En este link, se puede realizar este procedimiento: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/centro-de-tramites-virtual/1087-tramites-ruc.

Esta es la ventana que se desplegará en Sunat. (Captura de pantalla de la página oficial de Sunat)

Posteriormente, se debe elegir la forma en la que se va a tributar. “Hay cuatro regímenes tributarios”, dice León.

Regímenes tributarios Características Nuevo Régimen único Simplificado (NRUS) Personas que tienen un negocio pequeño. No se llevan registros contables y no está obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales. Régimen Especial de Renta (RER) Personas con negocio y personas jurídicas, que provienen de actividades de comercio y/o industria. Lleva dos registros contables y no está obligado a presentar declaraciones anuales. Régimen Mype Tributario Creado especialmente para las micro y pequeñas empresas. El monto a pagar es de acuerdo con la ganancia obtenida y es posible suspender los pagos a cuenta. Régimen General (RG) Personas con negocio y personas jurídicas. Puede desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos y puede emitir todo tipo de comprobantes de pago.

Una de las preguntas claves que destaca la experta es: “en este negocio que estoy emprendiendo, ¿me conviene pagar impuestos sobre lo que facturo o sobre lo que gano?”

Si se trata del primer caso, es conveniente el RER y se paga 1,5% de la facturación todos los meses. En este caso, existe un tope de S/ 525.000 de ingresos.

En contraste, si este resultara muy alto, convendría optar por el Régimen Mype Tributario, que proviene de la resta entre los ingresos y los gastos si esta operación proporciona una utilidad de hasta S/ 63.000. “Pago 10% de impuesto a la renta, pero no del ingreso, sino de lo que gané”, señala León. En ese sentido, sugiere elegir cualquiera de los dos regímenes mencionados anteriormente.

A medida que un emprendimiento comienza a crecer, se debe ir preparando para ingresar al Régimen General, en donde existen más exigencias formales.

Finalmente, como último paso, se debe solicitar una licencia municipal para comenzar a operar. “Desde el inicio hasta el final, de tener ya mis comprobantes de pago electrónicos autorizados, [se demora] máximo 15 días”, dijo León.

Ahora, si se trata de una empresa que cambiará de rubro, tendrá que modificar los datos del RUC y generar una actividad económica diferente. “Esto tiene que ir de la mano con su escritura de constitución o estatutos donde quizás el giro de negocio A cambie por el B”, explicó. Asimismo, se tendrá que modificar su licencia a nivel municipal.

Recomendó a las empresas realizar un diagnóstico y una revisión tributaria con la finalidad de proyectar hasta fin de año cómo terminará el resultado de su empresa.

Es necesario evaluar cuál de los cuatro regímenes tributarios se escogerá. (Foto: Produce)

INCURSIONAR EN EL MERCADO

En principio, se recomienda realizar una investigación de mercado para evaluar qué demandas podría atender la empresa, sugirió Rosella Urdánegui, directora académica de la carrera de Contabilidad y Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Asimismo, es importante saber si se cuenta con el capital necesario para iniciar el emprendimiento y pensar en los aspectos tributarios.

“Nosotros tenemos una informalidad muy alta. Tenemos que el 53% de la mypes son informales”, expresó.

Entre las ventajas que la especialista destaca con respecto a la formalización, señala que se agrupa el acceso al financiamiento y el trabajo con otras empresas formales y, de ser el caso, con el Estado.

Otro de los puntos que Urdánegui recomendó tener en cuenta es el comercio electrónico. “Hay una estadística que dice que el 30% de las mypes usa las redes sociales”, mencionó.

Destacó que, en cuanto a las finanzas de cada empresa, un contador se presenta como un socio estratégico.

“El contador conoce todos los impuestos que se tienen que pagar y qué es lo que le conviene a la empresa. Por ejemplo, si es que le conviene estar en un régimen o en el otro”, explicó.

“Ahora el contador es una acompañante del dueño [de la empresa] y le va asesorando [en relación] a cada paso que tiene que dar. Hay empresas que escuchan mucho a los contadores y les va muy bien”, expresó.

Teniendo ello en cuenta, ahora en relación a las empresas que se mantienen vigentes, sugirió trabajar en la comunicación con los proveedores, para que estén al tanto de la situación que enfrenta cada negocio.

“Es importante la búsqueda de asesoría y de algún apoyo. Habrá un círculo virtuoso si a las empresas les va bien, van a pagar impuestos, el Estado va a tener más ingresos, se abrirán más hospitales y más escuelas”, subrayó. “Nos falta mirar en conjunto, el beneficio a la sociedad”. concluyó.

