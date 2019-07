Viceministros de Vivienda presentan carta de renuncia por problemas en la inversión

De los sectores que concentran el 82% de la inversión pública nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el que tiene la cifra más baja de ejecución presupuestal en lo que va del año: 15,9%. Un día después del llamado de atención de parte del titular de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, hacia los ministerios y gobiernos regionales para agilicen la inversión, dos viceministros de Vivienda han presentado su carta de renuncia.

Según pudo confirmar El Comercio con fuentes del MVCS, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Jorge Arévalo, y el de Construcción y Saneamiento, Juan Tarazona, presentaron al titular de su cartera, Miguel Estrada, sus pedidos de renuncia. Al momento de la consulta, no habían sido aceptados.

Arévalo es presidente del directorio del Fondo Mi Vivienda, además de viceministro actual, mientras que Tarazona fue director de Operaciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS (2018) y asesor del despacho del mismo ministerio (2016 – 2017).

MOTIVOS DE RENUNCIA

Lo que habría gatillado la presentación de las cartas de renuncia de parte de ambos funcionarios habría sido la escasa tasa de ejecución de la inversión pública en el 2019. Tal como explicó este Diario, los porcentajes de gasto de los sectores del MVCS, Salud y Educación están por debajo del promedio del gobierno central, que es 25,4%, mientras que ninguno de los sectores mencionados supera el 22%.

No obstante, de acuerdo al ex titular del MVCS, Carlos Bruce, se debe hacer una separación en lo que respecta a los subsectores específicos de Vivienda, y el de Construcción y Saneamiento.

"La información del atraso presupuestal es falsa en lo que a Vivienda se refiere. No se olviden que Vivienda no ejecuta, no construye casas. Lo que hace es entregar créditos subsidiados, y eso no está en el presupuesto público como inversión, eso lo maneja el Fondo MiVivienda, que lo lidera el viceministro actual. Los créditos MiVivienda se están entregando a una mayor rapidez que otros créditos del mercado", explicó a El Comercio.

Respecto al sector Construcción y Saneamiento, Bruce apuntó que sí existe un atraso, y que este se arrastra de al menos el inicio del gobierno de Vizcarra.

"Cuando yo dejé de ser ministro en la época de Kuczynski, el MVCS era el segundo en ejecución presupuestal. Cuando entré en la época Vizcarra era el décimo segundo. Solo estuve 40 días así que no se pudo hacer mucho, pero el atraso en Saneamiento ya viene desde el inicio de la época Vizcarra", agregó.

Sin embargo, de acuerdo a las fuentes del MVCS consultadas por este Diario, existen otras razones que explicarían la eventual salida de Tarazona y Arévalo.

Para el caso Tarazona, la baja ejecución del subsector se sumaría a una disputa con Estrada por una supuesta "escasez de liderazgo" en la cartera del sector. Por el lado de Arévalo, Estrada actual le habría pedido renunciar a su cargo como presidente del Fondo MiVivienda, propuesta que él habría rechazado.