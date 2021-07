El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, indicó que, si bien ahora las prioridades apuntan a mejorar otros indicadores, no se le debe restar relevancia al crecimiento económico que ha registrado el país en los últimos lustros.

“Me parece que no hay que subestimar el peso de la estabilidad macroeconómica. No hay país en el mundo que haya crecido de manera sostenida, sin tener una inflación baja, sin tener un sistema financiero saneado y demás. Lo que pasa es que de tanto verlo ya no nos parece una necesidad”, comentó Mendoza, durante su participación en el foro virtual “Economía peruana: la agenda pendiente tras el Bicentenario”, organizado por el MEF por sus 200 años de creación.

En esta línea, Mendoza apuntó que tampoco se le debe restar importancia a este indicador, toda vez que resulta vital para aumentar el bienestar de la población y afrontar las desigualdades.

“No hay que subestimar la importancia del crecimiento económico. Con este se combate la pobreza, la desigualdad. Sin crecimiento, el combate [a la pobreza, la desigualdad y otros] son discusiones teóricas”, comentó.

Enseguida, el ministro de Economía reflexionó en que los retos nuevos que se presentan para el país son más complejos y deben enfrentarse con otros instrumentos.

Así, Mendoza también comentó que se debe modificar la estructura de crecimiento, lo que implica ampliar el número de motores de crecimiento, hoy sostenido en la minería y la agroexportación.

“Hay que impulsar nuevos motores que tienen potencial de producción y un mercado externo asegurado como el forestal, acuicultura y turismo”, dijo.

Por último, señaló ver con optimismo en el corto plazo la evolución de la economía.

“Este y el próximo año, la economía peruana va a ser de las que más va a recuperarse en América Latina. Este año recuperamos lo que perdimos el año pasado”, refirió.