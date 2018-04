Wilbur Ross: "China es el país más proteccionista del mundo"

"¿Qué es más saludable para Latinoamérica, el superávit comercial con EE.UU. de US$67 mil millones o el déficit comercial con China que tiene actualmente de US$117 mil millones?", preguntó el Secretario comercial de Estados Unidos, Wilbur Ross a una rueda de prensa a la cual representando al Perú asistió El Comercio.

Cumpliendo con lo mencionado hace unas semanas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Cumbre de las Américas está siendo utilizada por los representantes de Estados Unidos como una oportunidad para demostrar que el país puede ofrecer más beneficios comerciales que China.

"El hemisferio occidental es extremadamente importante para EE.UU. desde el punto de vista económico, de defensa mutua y también desde el punto de vista histórico. Esto es lo que he venido a resaltar durante estos días", afirmó Ross.

EE.UU Y LATINOAMÉRICA

Cumpliendo con su propósito, Ross remarcó que una de las cosas principales EE.UU. compra aproximadamente US$406 mil millones en bienes al año a Latinoamérica: 9% agricultura, 6% en minerales, 5% en materias primas y el resto es en manufactura. Esto genera, para Latinoamérica un superávit con EE.UU. de US$117 mil millones de dólares.

Por otro lado, y en contraste, Ross resaltó que el déficit comercial de la región con China es de US$67 mil millones.

"El superávit con nosotros supera ampliamente el déficit con China, lo que demuestra la gran relación entre EE.UU. y Latinoamérica. Exportamos más a la región occidental que a todo Asia", apuntó el Secretario de Comercio.

CONFLICTO CON CHINA

Desde hace varias semanas, Estados Unidos viene librando un conflicto comercial con China, lo que ha creado incertidumbre en varios mercados ya que no se saben cuáles podrían ser las medidas que tomarán las dos potencias económicas principales del mundo y que por ende podrían terminar afectando al resto de países.

"Estamos reuniéndonos con otros países para ver cómo resolver el problema comercial relacionado con China. No queremos transferirles simplemente el problema a ustedes. China habla sobre el libre comercio, pero es el país más proteccionista del mundo. Solo han hecho un buen trabajo de relaciones públicas. EEUU es por lejos el país con menos proteccionismo del mundo. Es momento de tomar acciones al respecto para hacerlos ver como tal", apuntó Ross.

Respecto a las acciones que tomaría, Ross afirmó que no está entre las intenciones del país restringir las acciones comerciales de China en Latinoamérica.

˝Pensamos que uno de las maneras de Latinoamérica para avanzar en economía y desarrollo es una integración vertical. Hay más variedad en los productos que compra EE.UU. a la región que en el caso de China, a la que solamente exportan metales a China. ¿Qué es más saludable para la región, el superávit comercial con EE.UU. o el déficit con China?", cuestionó el Secretario estadounidense.

Agregó, además, que China solo le compra a Estados Unidos si es que se trata de la opción más barata. "Por ende, cualquier cambio en el comercio va a significar un aumento en gastos para el país, no creo que suceda. No es lo más fácil para China reemplazarnos", afirmó.

Con respecto a los beneficios de priorizar un tratado con EE.UU., Ross afirmó que el país puede ayudar a la región a desarrollar la industria del e-commerce. "Esto puede ser muy beneficioso para toda la región, va directo al corazón de la economía".

AUSENCIA DE TRUMP

Si bien Donald Trump afirmó que vendría a la Cumbre de las Américas, finalmente optó por ausentarse. La versión oficial es que los conflictos en Siria se han vuelto muy complicados para el país de manera intempestiva.

"Estaba muy ansioso por venir, pero hubo complicaciones con Siria. No podemos ignorar la crisis humanitaria y necesitamos una estrategia urgente para este problema. No podemos malinterpretar el mensaje. El vicepresidente e Ivanka Trump están aquí. Lo de Siria se puso complicado de un momento a otro y ciertamente no lo causamos nosotros", sostuvo Ross.

Hace unos días, el Secretario de Comercio de México, Ildefonso Guajardo, afirmó que hay un 80% de probiblidades de cerrar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, Ross señaló que si bien se muestra optimista al respecto, no cree que haya un acuerdo al menos hasta el fin de la etapa de elecciones en Canadá, México y Estados Unidos.

"Somos optimistas, sí, hemos tenido reuniones bilaterales y mañana hay, entonces se están haciendo negociaciones. Pero aun no he podido reunirme con México. Ahora, hay poco tiempo por la fecha política: en en junio son las elecciones provinciales en Canadá, en julio hay elecciones presidenciales, en noviembre son las elecciones de mitad de mandato en el Congreso de EEUU. Va a ser difícil que el acuerdo se acuerde hasta que pasen las elecciones", aclaró