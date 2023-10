—¿Qué oportunidades abre a los profesionales jóvenes los programas de pasantías en el exterior?

Este programa, si bien te da la oportunidad de trabajar, es un programa de intercambio cultural. Hay algunas diferencias importantes. Tenemos dos programas principales: Work and Travel e Intership/Trainee. Ambos programas recaen sobre la misma visa, que es la visa J1. La primera permite viajar y trabajar hasta por 4 meses en EEUU. Y el Gobierno norteamericano se preocupa por que los participantes tengan experiencias enriquecedoras en EEUU, pero que no afecte su progreso en su carrera universitaria. Por eso uno solo puede viajar en este programa en el periodo de vacaciones. No está permitido que uno se quede más allá del periodo de vacaciones. La embajada norteamericana apoya mucho este programa. El Perú es el país N° 1 del mundo en el programa de Work and Travel. El programa Intership/trainee debe estar relacionado a la carrera que has estudiado o tener 5 años de experiencia en esa especialidad. Dirigido a estudiantes de hotelería y gastronomía. Trabajamos con la UPC, con el instituto Le Cordon Blue y la universidad San Ignacio de Loyola.

Rafael Espinoza, CEO de Universal Student Exchange. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

—¿En qué momento del año está habilitado y qué condiciones reciben los pasantes?

Por estar en el hemisferio sur, vamos a EEUU de diciembre a marzo. Vamos en la época de invierno de EEUU. El gobierno norteamericano pide que este programa este hecho para que atiendan a compañías que tienen una necesidad esporádica de empleadores. La idea es no reemplazar a empleados norteamericanos. Sino que cuando se requiera talento ante mayor demanda, lleguen los pasantes. Y el pago es el mismo que recibe un trabajador estadounidense. Y eso es importante porque el pago el pago en EEUU los sueldos promedio por hora en estas posiciones varían entre 16 y 20 dólares por hora. Eso hace que los chicos ganen en promedio 2.500 dólares al mes. Y a veces más, a veces menos. Dependiendo de la cantidad de horas que trabajes.

—¿Cómo miden el impacto de la experiencia del estudiante que pasó por el programa?

Uno de los beneficios es la empleabilidad. Hemos conversado con responsables de recursos humanos de distintas empresas, algunas de ellas se nos han acercado a pedirnos que los ayudemos a conseguir talento. El estudiante que ha pasado por una experiencia internacional y trabajar en una empresa haciendo uso del inglés genera mayor empleabilidad. Por otro lado, estuvimos reunidos con la parte internacional de una de las principales universidades del Perú. Nos comentaban que los chicos que hacían el programa Work and Travel tenían mayor probabilidad de inscribirse para cursos de intercambio afuera. Las universidades tienen posibilidad de hacer programas de intercambio por un semestre. Una última ventaja que yo considero importante es que muchos de los puestos de trabajo del futuro todavía no se crean. Es fundamental estar mejor adaptado, tener una experiencia de vida en el extranjero por un tiempo determinado. Porque desarrolla habilidades blandas importantes.

“Perú es uno de los principales destinos turísticos en el mundo. Para ser más competitivos necesitamos tener talento preparado. Qué mejor experiencia que estos programas”

—¿Cuántos estudiantes ya han pasado por el programa?

Este año cerramos ya con más de 50 mil estudiantes que han ido a hacer esta experiencia en los últimos 25 años. Este año esperamos enviar 3.500 chicos. En el programa Work and Travel enviamos estudiantes de diversas estudiantes del país. Para el Intership/Trainee son aquellas universidades que tengan las facultades de gastronomía y hotelería.

—Como USE, ¿qué estrategias de negocio tienen previstas para el mediano plazo?

Con el programa Work and Travell tiene un máximo de participantes por año de 109 mil participantes del Perú viajan 8 mil 300, es el país con mayor porcentaje. Este programa lo estamos mejorando y desarrollando nuevas herramientas para el entrenamiento de los participantes. Para darles más y mejor contenido para los participantes. Con el programa Intership/Trainee, esperamos crecer en 100%. Hemos tenido muy buena acogida y estamos expandiendo el programa no solo con escuelas del Perú, sino de otros países de la región. También estamos teniendo conversaciones para ver alternativas en otro gran polo de desarrollo turístico en el mundo que son los países del Medio Oriente como Qatar y Arabia Saudita.