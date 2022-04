A través de el Gobierno de Colombia presidido por el Presidente Duque, se adjudicó el programa social denominado como Ingreso Solidario . El subsidio en mención ayuda, hasta el momento, con las personas que sufren económicamente tras el inicio de la pandemia generada por el coronavirus. De esta manera, entre los meses de marzo y abril de 2022, iniciaron con los primeros superGIROS para solventar los gastos de la población.

En ese sentido, te informamos que se sabe respecto pago que se daría a partir del 2023.

El Gobierno anunció que habrá fechas para que aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar el monto desde su entrega en 2020 y 2021, podrán hacerlo en fechas extraordinarias que serán pronto publicadas en los medios estatales. Eso sí, no aplicaría al primer pago de este 2022, pero sí a quienes hayan hecho algún reclamo años anteriores y no hayan obtenido respuesta alguna.

No obstante, a los 4 millones 85 mil hogares a los que favorece esta medida les preocupa que esta ayuda económica se deje de entregar en 2023. Ante ello, el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido al respecto y, para tranquilidad de la población, confirmó que el programa continuará entregándose el año entrante.

Bajo esa premisa, precisó que los recursos no serían un problema, pues en el anteproyecto de presupuesto de la Nación para 2023 -que debe presentarse a mediados de este año- estaría encaminado a que se pueda cumplir con la entrega del bono, así como se viene haciendo en la actualidad. Pero, ¿afectaría el cambio de mandato a estos planes?

CRONOGRAMA DE PAGOS DEL INGRESO SOLIDARIO 2022

En el mes de febrero el presidente de Colombia, Ivan Duque confirmó el cronograma de pagos para el Ingreso Solidario el cual iniciaba su pago desde el mes de marzo. Este subsidio beneficiará a más de 4 millones de familias. A continuación te contamos el resto de giros en el 2022:

SEGUNDO GIRO O PAGO : Segunda semana de marzo

: Segunda semana de marzo TERCER GIRO O PAGO : Tercera semana de mayo

: Tercera semana de mayo CUARTO GIRO O PAGO : Tercera semana de julio

: Tercera semana de julio QUINTO GIRO O PAGO : Tercera semana de septiembre

: Tercera semana de septiembre SEXTO GIRO O PAGO : Tercera semana de noviembre

QUIÉNES COBRAN EL INGRESO SOLIDARIO EN ABRIL 2022

Las cuotas pertenecientes a marzo y abril de 2022 se podrán exigir solo hasta este viernes 1 de abril en lo que corresponde a hogares no bancarizados. Para los hogares bancarizados, las consignaciones se hicieron hasta el pasado 25 de marzo.

CÓMO CONSULTAR SI ERES BENEFICIARIO DEL SISBÉN

-Diríjase a la página web www.sisben.gov.co.

-Click en la opción ‘consulta tu grupo Sisbén’, ubicada en la parte superior de la página web.

-En la parte inferior ingrese su número de documento de identificación y haga click en la opción ‘consultar’.

CÓMO CONOCER TU PUNTAJE DEL SISBÉN IV

Para conocer tu puntaje del Sisbén IV debes ir a la página www.sisben.gov.co. Una vez estés en el sitio web, das click en la opción ‘consulta del puntaje de Sisbén’, que se encuentra en la parte superior del sitio

QUÉ GRUPOS DEL SISBÉN SON BENEFICIARIOS DEL INGRESO SOLIDARIO

Es necesario precisar que el puntaje del Sisbén no es un factor excluyente para ser beneficiario del Ingreso Solidario. Pero es necesario saber que el puntaje va de 0 a 100 y que los hogares que registran un número menor a 30 son potenciales candidatos para recibir la ayuda. Por lo tanto, se trata de hogares en el Nivel 1, que tienen puntaje entre 0 y 44.79 para el área urbana y de 0 a 32.98 para zonas rurales.

CONSULTAR SI COBRO EL INGRESO SOLIDARIO

Como se menciona líneas arriba, este beneficio económico está dirigido a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad. Por ello, para saber si accedes a este subsidio estatal deberás ingresar a la página oficial de Prosperidad Social en ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co o haciendo CLIC EN ESTE ENLACE.

Una vez dentro, deberás seleccionar la opción ‘Consulta de beneficiarios’ en la parte superior derecha. Ahí deberá ingresar su información completa como el tipo de documento, número del mismo, nombre, apellido y fecha de expedición de cédula. Luego de pulsar ‘Consultar’, recibirá la información necesaria.