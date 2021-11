Reforma tributaria debe apuntar a mayor formalización para ampliar la base de contribuyentes .

Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión de Economía del Congreso citó este miércoles 10 de noviembre a especialistas en materia tributaria y económica, a fin de exponer sus apreciaciones sobre el proyecto de Ley 583/2021-PE, que busca delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica.

Luís Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, afirmó durante su presentación que el pedido de facultades es excesivamente amplio y adolece de varios problemas, entre los que se encuentran la modificación de tasas impositivas o mayor complejidad a la estructura tributaria, que es un riesgo para la recuperación económica del país.

Para el economista, el momento actual y grado de ambición (recaudar más) resultan inoportunos y la propuesta del Gobierno estaría enfocándose en gravar a los formales y no lo suficientemente en ampliar la base de contribuyentes.

“El país necesita de una amplia discusión sobre cómo lograr una mayor formalización y esto pasa por ampliar la base de contribuyentes, pero adolecemos en aplicar las normas, tenemos un exceso normativo en el país y una ineficacia en su aplicación”, aseveró Castilla.

Así también, apuntó a un afán recaudatorio del Gobierno que no pondera el desarrollo de actividades clave como el mercado de capitales o de seguros, y no tiene un sustento claro en el uso de los recursos de cara a deficiencias en el gasto público.

“Hay una gran incertidumbre y desconfianza respecto a los cambios que se pretenden hacer en el país, desde la Asamblea Constituyente hasta este tipo de cambios tributarios. La confianza es fundamental porque sin ella no se puede apostar recursos y pretender recuperar la inversión”, anotó.

En contraposición, Germán Alarco Tosoni, director del Banco Central de Reserva, aseguró que los impuestos no están sobresaturados y que existe un mito alrededor de la solidez macroeconómica sobre el lado fiscal. Para Alarco, un país no puede ser sólido con una presión tributaria de 16.6% del PBI que está por debajo de los estándares de América Latina (superior a 20%).

“Nos ha salvado el tener superávits acumulados por problemas de ejecución del gasto, pero solo nos servía como un colchón de corto plazo. Es urgente mejorar la recaudación tributaria y hay espacio para aumentar la presión tributaria”, puntualizó.

Para Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, es importante que la recaudación aumente ya que hace falta dinero para desarrollar un buen programa de protección social y así cerrar brechas de infraestructura, salud, educación, saneamiento y para hacer frente a una serie de contingencias que tenemos como Estado.

“No podemos afirmar que nos sobra la plata. El país tiene inmensas necesidades y debe aumentar su recaudación con un programa serio y sostenido de reducción de la evasión tributaria y, sobre esto, el MEF, la Sunat y otras entidades deben desarrollar una política nacional de cumplimiento que comience por decirle al ente recaudador que rinda cuentas, reduciendo la tasa de evasión todos los años”, aseveró Arias.

BANCO DE LA NACIÓN

Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), sostuvo que la modificación de las competencias del Banco de la Nación (BN) es a su estatuto y puede requerir otro nivel de norma.

“Se debe tener en cuenta que el BN es el responsable de la captación de todos los recursos públicos, ahí están buena parte de los recursos del tesoro y también recursos de las empresas públicas, esos son los elementos de captación que maneja el banco ahora”, dijo.

Naranjo agregó que en el momento en que el BN decida participar de un mercado en el que no ha participado nunca, va a tener que ser de forma exploratoria, arriesgando los recursos de las empresas públicas.

“No es un proyecto sencillo cambiar la estrategia, los procesos y dotar de recursos a una institución que no ha hecho esto con anterioridad. Hacerlo paulatinamente es una manera segura porque lo que se pone en juego son los recursos del tesoro”, señaló.

Luis Alberto Arias, ve positiva la intención de fortalecer al BN y, durante su presidencia, no veía sentido en que la entidad reinvirtiera el 100% de sus utilidades, ya que ninguna entidad financiera podría sobrevivir de esa forma.

“Todo el fortalecimiento que se le quiere dar al Banco de la Nación para que pueda aprobar su presupuesto, su escala salarial y proyectos me parece sumamente interesante, pero debería otorgarse para cumplir el rol fundamental del banco que es el de la inclusión financiera para complementar a la banca privada”, señaló.

Para Arias, el BN fortalecido tiene que cumplir las funciones básicas de inclusión financiera y cuando lo haya logrado recién se podría pensar, si fuera necesario, en acercarse a funciones como las del Banco Estado de Chile, pero hoy día no.

“Hoy día darle facultades al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que pueda legislar y afirmar que el Banco de la Nación puede hacer todo lo que la banca comercial realiza no es sensato, porque el banco tiene que mostrar eficiencia y eficacia en su rol fundamental, y cuando lo logre puede entrar en otras actividades financieras, no me parece que sea en este momento”, puntualizó.

