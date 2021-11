Conforme a los criterios de Saber más

A medida que las plataformas digitales siguen creciendo el país, es necesario poner la lupa en el impacto económico que están generando los aplicativos de movilidad y de delivery, así como en la situación laboral de los repartidores y conductores que las utilizan como fuente de ingresos.

Es por esta razón que ComexPerú- gremio donde se encuentra ComexDigital, que agrupa a estos aplicativos- decidió realizar el primer estudio de impacto económico de estas plataformas en el país, de la mano del Instituto Peruano de Economía (IPE). Como parte de los hallazgos, se encontró que los aplicativos de delivery y de movilidad generaron ingresos por S/1.421 millones , aportando un 0,25% del PBI. Y que hasta abril de este año, los conductores y repartidores eran el 1,4% de la población económicamente activa ( PEA) ocupada de la capital.

Pero dentro de los datos que más resaltaron estuvo también que en la mayor cantidad de casos, los conductores y repartidores consideran el reparto y la movilidad a través de estas plataformas su actividad principal. Un 71% en el caso de los repartidores y un 69% en cuanto al total de los conductores encuestados.

Y si vemos los ingresos que pueden llegar a percibir- aunque son variables de acuerdo al tiempo trabajado, si se trata de una de una actividad principal o cuentan con otras fuentes de ingresos-, IPE encontró algunas cifras promedio, en base a las encuestas realizadas. En el caso de los repartidores que tienen al aplicativo de delivery como su labor principal, generan ingresos promedio de S/1.747 mensuales en Lima, de los cuales S/1.467 provienen de la plataforma.

Si la tienen como una actividad complementaria, el ingreso sería alrededor de los S/908, en promedio.

Gonzalo Manrique, investigador del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostiene que este monto promedio se daría en aquellas personas que tengan al aplicativo como su actividad principal, quienes por lo general trabajan 60 horas semanales, aproximadamente. Mientras que aquellos que la utilizan como fuente complementaria, suelen emplearla cerca de 30 horas a la semana. Agrega que este número de horas es bastante similar al de los socios conductores de taxi. (Ver infografía)

En tanto, desde Rappi, reafirmaron para el Perú lo que mencionó el cofundador de Rappi en Colombia en una entrevista, acerca de que en América Latina los repartidores de la ‘app’ podían llegar a ganar dos sueldos mínimos. “En el Perú sería también alrededor de dos salarios mínimos”, sostuvo José Ignacio Bernal, country manager de la compañía en una entrevista con Día1. Si hacemos cuentas. eso sería alrededor de S/1.860 en el país.

¿Esto es así? De acuerdo a Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú, no han encontrado en ninguna de las encuestas realizadas a repartidores de delivery vía ‘app’ que hayan ganado el doble del sueldo mínimo. Pero que quizá haya alguna condición excepcional. En base a las dos encuestas que ha realizado el Observatorio, el máximo de ingresos que hallaron fueron S/1.460 o S/1.500, en algunos casos en los que laboraban un promedio de 13 horas diarias .

“Los horarios se suelen repartir en los siete días de la semana, hay días de baja demanda de pedidos como los lunes o martes o días de alta demanda como de viernes a domingo”, detalla la especialista.

Infografía: Luis Huaitan.

Asimismo, Manrique mencionó durante la presentación del estudio que también consultaron a los repartidores y conductores si estarían dispuestos a brindar parte de su sueldo para acceder a seguridad social o pensiones, la mitad indicó que no. La razón sería para no ver mermados sus ingresos actuales. No obstante, Dinegro indica que ellos sí están dispuestos si hay un consenso y hay un aporte compartido entre el empleador y el repartidor o conductor, tanto para un seguro como para algún fondo de contingencia (ante accidentes o emergencias) o una suerte de seguro de desempleo.

El reporte también señala que entre el 7% y 8% de repartidores y conductores afirman que no cambiarían de actividad por el mismo ingreso, y un 69% pediría más ingresos que los que perciben actualmente para cambiarse.

Otras cifras del impacto de las plataformas

Hasta abril de este año, las ventas a través de las plataformas de movilidad aún se encontraban por debajo de los niveles prepandemia (en febrero del 2020 estaban en el orden de S/200 millones), pero aquellas generadas a través de las plataformas de delivery sí registraron un avance importante (antes de la crisis estaban entorno a los S/20 millones).

Infografía: Luis Huaitan.

Es así que en abril de este año, las ‘apps’ de movilidad generaron ingresos por S/85 millones y las de delivery, S/43 millones, el doble de lo que era antes de la pandemia. Una expansión que fue de la mano con el número de pedidos: en abril se registraron 2,6 millones de pedidos, casi el doble de servicios alcanzados en el 2020. La historia fue distinta para los aplicativos de movilidad, dado que las medidas de restricción de movilidad por el COVID-19 redujeron bastante el uso de las llamadas ‘apps’ de taxi. En abril hubo 5,6 millones de servicios, 60% menos a los 14,1 millones en febrero del año pasado.

Una foto que se ha ido revirtiendo poco a poco durante el año, sobre todo para algunos aplicativos como Cabify, que en una entrevista con este Diario indicaron que ya en octubre estaban al 90% de recuperación y estiman que al cierre del año no solo recuperarán sino ya podrían tener un crecimiento. Aseguran que fue desde marzo cuando inició el crecimiento a un mayor ritmo y luego fue acelerando.

De acuerdo al estudio, ambas plataformas beneficiaron a 866 mil usuarios y a 58 mil socios conductores y repartidores en abril de este año. Así como a unas 4,6 mil empresas aliadas para la provisión de servicios de delivery, solo en el cuarto mes del año.

Proyecto en el Congreso

Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex Perú, indica que es una buena oportunidad para que con este estudio se pueda decir lo que está pasando en este sector. “A fin de tener una reflexión mayor para hacer notar precisiones y correcciones a las afirmaciones que han sustentado el Proyecto de Ley que se discutió hace dos días en la Comisión de Trabajo del Congreso (que busca que los trabajadores que prestan el servicio de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales cuenten con derechos laborales) y se entienda todo lo que hay detrás”, comenta el especialista.

Bajo su perspectiva, el ingreso a planillas de los socios conductores y repartidores haría insostenible el modelo de negocio y le restaría flexibilidad para utilizar más de un aplicativo o elegir sus horarios de conexión, entre otros aspectos. En esa línea, agrega que es necesario hacer un análisis de laboralidad, ya que a su entender, no existe un vínculo laboral con las plataformas.

Foto: Eduardo Cavero.

Durante el debate sobre este proyecto de ley el día miércoles, Susel Paredes, su promotora, indicaba que sí existía un vínculo laboral porque-entre otros aspectos- había una penalidad cada vez que algún servicio no era aceptado o se presentaba algún problema con algún pedido o usuario. Para Dupuy esto no sería correcto.

“Un elemento solo no marca que exista un vínculo laboral. Además no es real que haya penalidad por el servicio, hay penalidad por el mal uso de la plataforma, tanto para el usuario como para el repartidor o conductor”, refiere. Se reafirma en que no hay un problema de ingresos o de falta de regulación laboral para este sector en concreto, sino que hay un problema de política pública en seguridad social para todos los trabajadores independientes, donde también están ahora los repartidores y conductores, que se debe resolver.

TAXI POR APLICATIVO

El gremio indica que están abiertos a participar de la próxima sesión de la Comisión de Trabajo , en la que se convocará a especialistas, gremios, organizaciones civiles, entre otros para recoger información y así votar si el proyecto de ley avanza o tendrá modificaciones. Desde el lado del Observatorio de Plataformas Perú también esperan ser invitados a la Comisión para tener un debate con todos los actores, aunque Dinegro comenta que ya han enviado la información recogida en las dos encuestas que realizaron para ver la situación del empleo en este sector.

El proyecto de ley en cuestión (Nº018/2021-CR) propone, entre varios aspectos, que los repartidores y conductores sean incluidos en planilla, o contar con seguros de salud y de accidentes más amplios, mecanismos de protección ante acoso o maltrato y libertad de asociación. La invitación a expertos se daría la próxima semana, ese mismo día también se sometería a votación.

En tanto, la especialista comenta que están a la espera de la respuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) para reactivar la mesa de trabajo que se conformó hace un par de años, para ahora pasar del diagnóstico a recomendaciones más concretas.

Efectos en negocios aliados y el e-commerce

El impacto que tienen estas plataformas para sus aliados estratégicos; esto es, los comercios, restaurantes y otros negocios que venden a través de ‘apps’ de movilidad y de delivery, es innegable. De acuerdo a las encuestas realizadas para este reporte, el 52% de estos negocios indica que sus ventas aumentaron con el uso de estas plataformas.

No solo eso, un 41% de los comercios afirma también que hubo un mayor ticket de venta promedio y un 73% acota que al empezar a utilizar la plataforma también introdujo nuevos servicios de tecnología y procesos . De estos, el más frecuente es el uso de nuevos registros y pagos, seguido de nuevos medios de pago electrónicos y uso más intenso de Internet.

Infografía: Luis Huaitan.

“Las plataformas de delivery representan una proporción importante de las ventas de los comercios aliados, especialmente de aquellos con 5 a 10 trabajadores. En estos negocios, el 60% de sus ventas ya se realiza a través de ellas”, sostiene Manrique, del Instituto Peruano de Economía (IPE), a cargo del reporte.

El aporte al desarrollo del e-commerce también va en ascenso. En el 2020, las ventas a través de las plataformas de movilidad y delivery representaron el 7% del total; esto es de los US$6 mil millones que alcanzó el comercio electrónico.

DATO

Lima concentra la mayor cantidad de servicios, sobre todo en el caso de los aplicativos de movilidad.

