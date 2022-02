Conforme a los criterios de Saber más

La bancada de Fuerza Popular (FP) presentó este lunes el proyecto de Ley N°1344/2021-CR, que tiene como objetivo permitir la disponibilidad de los fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para enfrentar el impacto económico negativo que viene ocasionando la pandemia de COVID-19. El proyecto propone que los trabajadores en planilla dispongan del 100% de los depósitos hasta el 31 de diciembre del 2022.

Katy Noriega, asociada senior de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, señaló que hace un mes ya se habría presentado un proyecto similar por parte de la bancada de Perú Libre (el N° 1186/2021-CR) y que se encuentra en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ambas iniciativas se han elaborado con base en uno o dos artículos con soluciones inmediatistas que dan un mensaje etéreo, ya que muchas personas ya no cuentan con fondos en sus cuentas CTS.

Para la laboralista, los proyectos buscan dar la sensación de que se preocupan por las personas con alguna necesidad económica y dan facilidades sin darse cuenta de que permiten que los trabajadores “se metan la mano al bolsillo” al que tendrían que acudir en un momento de real necesidad, como es la pérdida de empleo, acotó.

Por su parte, Germán Lora, socio del Estudio Damma, calificó la medida de facilista y sin estructura, ya que no cuenta con un sustento técnico. Consideró que la medida hará que los trabajadores no cuenten con un fondo para hacer frente a un posible desempleo.

“Se debe disponer de esos fondos cuando haya una necesidad importante y ya no estamos en esa situación. No se puede estar desnaturalizando el fin de la CTS, que es un beneficio que tienen los trabajadores fundamentalmente para cuando se queden sin empleo”, señaló.

En opinión contraria, Jorge Toyama, socio del Estudio Vinatea & Toyama, la ve como una medida viable siempre que sea acotada a los trabajadores de empresas que sigan siendo afectadas por la pandemia y que no se reactivan al 100%.

En ese sentido y con lo acotado, Toyama señaló que solo el 15% de la Población Económicamente Activa (PEA) se vería beneficiada . Recordó que de los 3 millones 700 mil trabajadores que se encuentran en planilla, alrededor de 2 millones y medio reciben CTS, beneficio que es abonado por los empleadores en mayo y noviembre de cada año.

Consecuencias

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, comentó que el año pasado, cuando se aprobó por insistencia el proyecto que permitió el retiro del 100% de la CTS, el país se encontraba en situación de crisis ya que llevábamos un año de pandemia y la gente necesitaba liquidez porque el empleo no se había recuperado y la economía se encontraba afectada.

Sin embargo, hoy la situación es distinta. Si bien es cierto que la recuperación no es plena, de aprobarse alguna de las medidas, se dejará desprotegidas a las personas para cuando se queden sin trabajo, dijo.

Para Noriega, estas normas, tal y como se plantean de manera inespecífica y sin topes ni justificación objetiva, podrían llevar a los trabajadores a tomar fondos que realmente no necesitan por el simple hecho de estar disponibles y sin mirar una futura posibilidad de desempleo.

“Esta medida, aislada de políticas que realmente fomenten la inversión privada y generación de trabajo estable, termina siendo un salvavidas que no garantiza realmente que vamos a sobrevivir”, añadió.

Para Toyama, de aprobarse la medida, la CTS estaría dejando de ser un seguro de desempleo.

“Hoy tenemos amenazas internacionales y la economía global se encuentra movida por la situación en Europa por el conflicto entre Rusia y Ucrania, no se sabe si habrá más olas de Covid – 19. Existe incertidumbre política global y sanitaria que genera incertidumbre económica a su vez. En este contexto, no parece razonable un retiro de la CTS”, anotó.

¿A quién beneficia?

Para Carrillo, el proyecto únicamente beneficiaría a quienes entraron a laborar en noviembre pasado, a los nuevos trabajadores del sector formal porque, quienes necesitaban su CTS ya la retiraron el año pasado.

“ Es un despropósito y solo se entiende que es para ganarse el aplauso de la gente porque el efecto será nulo ya que la cantidad a retirar es muy poca ”, dijo.

Noriega afirmó que más que un beneficio es generar liquidez para quienes creen que es el momento de obtenerla, pero no necesariamente a quienes la necesitan. Así, al tener las normas tan amplias, sin ningún tipo de verificación, exigencia o limitación del ámbito de aplicación, solo se está colocando dinero en los bolsillos para que, cualquiera que tenga o no una auténtica situación de necesidad, pueda tomarlo.

“Debemos tener en cuenta que las medidas no deben ser cortoplacistas y que vengan acompañadas de acciones integrales . Ya que primero se debe tranquilizar a la inversión privada para que funcione, porque si no en seis meses o en un año no va a haber CTS a la que acudir”, afirmó.

Tenga en cuenta

Carrillo anotó que al cierre del abril del 2021 se retiraron S/ 8.000 millones de las cuentas CTS y se estima que a diciembre de ese año la cifra alcanzó los S/ 10.000 millones.

Al cierre de abril del año pasado existían 4,1 millones de cuentas CTS con un salto de S/ 20.847 millones y, a diciembre pasado, es probable que el número haya aumentado un poco, pero los saldos cayeron unos S/ 12.000 millones; es decir, hoy debe quedar cerca de la mitad del dinero que, potencialmente, hubiera quedado si no aprobaban los retiros del 100%, señaló.

