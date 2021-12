Conforme a los criterios de Saber más

El congresista de Podemos Perú, José Elías, presentó el proyecto de ley que regula a las empresas administradoras de intermediación del servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas, taxi por aplicativo. La medida también implica la creación del registro nacional de de empresas administradoras de intermediación de dicho servicio. La iniciativa, propuesta el 25 de noviembre pasado, ingresó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y de Trabajo y Seguridad Social.

La norma propone que las empresas que administren un “servicio privado de transporte especial a través de plataformas tecnológicas, taxi por aplicativo” sean reguladas. Así, deberán ser registradas ante la Superintendencia Única Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“El MTC instaurará los requisitos necesarios para el registro de las entidades operadoras del servicio de transporte privado a través de plataformas tecnológicas; y, consecuentemente, procederá con su publicación en su portal institucional. Tales requisitos deben garantizar los derechos y seguridad de los usuarios”, señala el proyecto.

Asimismo, en caso se apruebe, el MTC sería el encargado de reglamentarlo y establecer las sanciones específicas para quienes lo incumplan.

Especificaciones

De acuerdo al proyecto, los aplicativos deberían identificar el vehículo que prestará el servicio con su placa, color, modelo y año de fabricación. También deberán incluir la información de su conductor, mostrando, además, su documento de identidad y licencia de conducir.

Por otro lado, las empresas deberán solicitar a sus prestadores de servicio, entre otras cosas, su certificado de antecedentes penales, judiciales y policiales, y un examen psicológico profesional.

Según la exposición de motivos de la propuesta, estos cambios se deberían implementar porque “el servicio de taxi vía plataforma virtual no está regulado por norma alguna en el Perú y requiere de una normatividad especifica que garantice la confiabilidad”. Asimismo, hace referencia a robos o violaciones que fueron perpetradas en el pasado por conductores afiliados a plataformas digitales.

Además, la norma señala que las compañías serán “solidariamente responsables en lo administrativo ante la entidad pública correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan a cada infractor”.

Por otro lado, según plantea el proyecto de ley, las empresas prestadoras de este servicio deberán tributar y no solo sus socios conductores.

Cuestionamientos

De acuerdo a la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), la creación del registro para estas empresas prestadoras impone barreras para la realización del servicio. “[El proyecto] crea una regulación innecesaria y limitativa para la actividad de intermediación del servicio de movilidad y/o reparto. Va contra la corriente mundial de promover la digitalización de la economía y de los servicios, por lo que perjudica a los consumidores. [...] Las plataformas digitales sólo cumplen una función de intermediación”, resaltó Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú.

Por otro lado, El Comercio pudo acceder al borrador de la carta que ComexPerú enviará al parlamentario Alejandro Soto , presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para manifestarle sus preocupaciones sobre el proyecto. El gremio coincidió en que el registro nacional aumentaría las dificultades para el ingreso de nuevas opciones al mercado.

“Se establece una obligación de constitución y registro ante la Sunarp, MTPE y MTC para el inicio de las actividades comerciales, creando una multiplicidad de barreras burocráticas para el ejercicio de la actividad, elevando los costos de ingreso y permanencia en el mercado, lo cual afecta la innovación y el emprendimiento para el sector”, señala el documento.

Asimismo, añade que la presentación de datos personales como el número del DNI de los conductores es desproporcional respecto al servicio que brindan. “En cualquier caso, publicar estos datos sensibles no resulta idóneo ni proporcional en términos del objeto del proyecto”, se lee en la carta.

Ninguno de los dos gremios profundizó sobre los aspectos tributarios de la norma. “Todo dependerá del reglamento”, afirmó Defilippi.

De acuerdo a Erick Iriarte, experto en derecho digital, el proyecto no podría ser aplicable, debido a que las empresas extranjeras no están obligadas a establecerse en el Perú para poder operar. “Para la entrega de servicios transfronterizos no se requiere una sede local. Sino no se podría usar Netflix, por ejemplo”, afirma.

Cabe resaltar que la mayor parte de empresas de tecnología que realizan esta función no están constituidas en el Perú, lo que también les generaría nuevas obligaciones.

“La mayor parte de las empresas de tecnología no están constituidas en Perú, no tienen un registro. Cualquier regulación se te aplica en la medida de que tú brindas determinados servicios, pero que te pidan que tengas que estar registrado y constituirte, es hacerte pasar por un trámite, y la consulta es por qué obligar a hacerlo”, argumenta Verónica Vergaray, directora del área de Competencia y Propiedad Intelectual de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría.

“[Sería negativo] salvo digas que esto genera una diferencia notable y mejora la atención al consumidor. Lo puedo entender, pero estar registrado no lo hace necesariamente”, añade.

Asimismo, coincidieron en que la norma debería de ser más clara al indicar qué cambios hará específicamente para regular a estas empresas, más allá de los trámites de inscripción.

“Aparentemente es una norma pensada para el usuario, pero buscan regular a las empresas. Los sobrecostos son un riesgo económico, pero regular mal terminaría afectando no solo a esta industria, sino a todas las relacionadas con el comercio electrónico. Estás obligando a que haya geolocalización de empresas”, sentencia Iriarte.

Por otro lado, señalaron que aún es temprano para señalar que la norma no hace explícito que habrá un segundo registro de taxistas, haciendo referencia al que tiene el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) en Lima, pero que dependerá de la reglamentación del MTC para saber si podría llegar a darse. “[El nuevo registro sería] a nivel nacional, mientras que los anteriores aplicaban únicamente a Lima y Callao [...] El MTC dará los requisitos para el Registro de entidades, los cuales deben garantizar los derechos y seguridad de los usuarios”, indica Vergaray.

