Conforme a los criterios de Saber más

El fenómeno de El Niño Costero azotó diversas regiones del Perú durante los primeros meses del 2017. Las lluvias, los desbordes de los ríos y otras precipitaciones afectaron a más de un millón de personas, dañando más de 200 mil viviendas y a más de 2 mil colegios. A pesar de que están a punto de cumplirse cinco años desde aquellos eventos, aún hay trabajo por hacer.

En abril de aquel 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cuyo objetivo es el de liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan que permita levantar nuevas infraestructuras que mejoren la calidad de vida de los afectados. El camino, con altos y bajos, presenta algunos avances.

LEE TAMBIÉN: Norma que busca incluir refrigerio en la jornada laboral reduciría la productividad de las empresas

Hasta octubre de este año 5.522 de las 11.172 obras a cargo de la ARCC fueron culminadas.

“Iniciamos en noviembre del 2019. Nuestra gestión es en la pandemia y con todas las restricciones, hemos podido triplicar la cantidad de intervenciones [frente a las que se lograron entre marzo del 2017 y octubre del 2019]. Hemos hecho una buena sinergia entre el Ejecutivo y las autoridades regionales”, asegura Amalia Moreno, directora ejecutiva de la ARCC en entrevista con El Comercio.

Asimismo, resalta que en total, la ARCC ya financió 8.700 intervenciones en 11 regiones del país, lo que representa un 78% del total. Entre estos proyectos, 1.859 pistas y veredas ya fueron entregadas y 443 se encuentran en ejecución. En tanto, ya se culminaron 484 colegios y otras 554 intervenciones del sector están en ejecución.

A esto se le suma el acuerdo gobierno a gobierno (G2G) que suscribió la entidad con el gobierno de Reino Unido para que este brinde su asistencia técnica y sistemas de transparencia al momento de adjudicar obras. A través de esta modalidad se ejecutarán 114 proyectos y once sistemas de alerta temprana para que la ciudadanía de siete regiones del país puedan reaccionar ante inundaciones y desastres similares. Estos últimos representarán una inversión de S/6.927 millones.

Tanto la ARCC como la embajada del Reino Unido en Perú ya iniciaron conversaciones para poder extender el plazo del acuerdo, que expira en abril del 2022. Los nuevos montos de inversión que esto implicaría aún no se conocen.

“Queremos que el plan de reconstrucción culmine el próximo año”, afirmó Moreno.

El camino que todavía falta recorrer en la Reconstrucción (Infografía: El Comercio)

Más allá del G2G

Luego de cinco años de El Niño Costero, el avance de la Reconstrucción del Norte no ha sido el ideal. Los efectos del desastre natural no fueron atendidos a tiempo por la ARCC que, al menos hasta el 2020 no tuvo una rápida reacción.

“La Reconstrucción con Cambios tuvo tres años de avance casi nulo. Tuvo que firmarse el acuerdo con Reino Unido y coincidentemente con el actual equipo se avanzó más que lo que se había hecho en el pasado” afirma Juan José Cárdenas, líder de Proyectos de EY.

“La Reconstrucción con Cambios fue el causante del 16% de la ejecución de Gobierno Nacional este año. Seguramente están un poco atrasados con el programa, pero, considerando la situación de los proyectos que siguen avanzando, lo razonable sería ampliar, porque los resultados están ahí”, remarca Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.

LEE TAMBIÉN: Iquitos será la primera ciudad del Perú que funcionará con energía solar

Sin embargo, también se resalta que en futuros proyectos de infraestructura sería ideal que el Gobierno optara por mecanismos de contratación como las Asociaciones Público Privadas (APP) sobre los G2G.

“Si es que en los acuerdos no se especifica el futuro de la infraestructura realizada para este proyecto, es muy difícil saber qué pasará con ella después de la construcción. No se sabe si entrará en desuso, si se concesionará. En este caso, como son un montón de proyectos, las empresas que las construyen también les deberían dar mantenimiento, esto en un sistema APP”, señala Ronald Fernández Davila, socio de Infraestructura y Proyectos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría.

Las fuentes consultadas coinciden en que el cambio de ritmo en el proyecto dejará lecciones sobre las capacidades del Estado para ejecutar proyectos, pero aseguran que también se deben perfeccionar otros mecanismos para la construcción de infraestructuras.

Si bien con los acuerdos G2G se lograron metas relevantes, sea en los Panamericanos o en la Reconstrucción, el éxito a largo plazo para la inversión pública radicará en poder adjudicar más proyectos y de mayor envergadura.

“Deberíamos aspirar a adjudicar mucho más proyectos de APP. Que esto suceda pasa por tomar una decisión institucional de ir hacia adelante con proyectos de APP y empoderar a Proinversión y que a largo plazo se pueda tener un plan para la inversión privada”, asegura Cárdenas.

VIDEO RECOMENDADO

El exministro de Defensa, Walter Ayala, negó haber intentado interferir en el proceso de los ascensos militares. Sin embargo, conversaciones entre su edecán y el general de división EP José Vizcarra revelan lo contrario.