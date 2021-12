Conforme a los criterios de Saber más

Desde hace algunas semanas se reporta un incremento de precios del pavo en algunos mercados de la capital, en los que ya se registran precios que llegan hasta los S/16 o S/17 y en los que los comerciantes proyectan que podría terminar bordeando los S/20. Ante ello, este Diario conversó con Cristian, Garay, director de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para conocer qué pasa con los precios y si la demanda realmente está superando a la oferta este año.

El funcionario explica que este año habrá mayor producción de pavos frente al año pasado, aunque todavía no se retoman los niveles prepandemia por los mayores costos de crianza. Además, detalla por qué habrá más oferta de pavo en esta Navidad, a pesar de que la producción se contrajo en la primera mitad del año y agrega que actualmente hay especulación en los precios, que se irá regulando de acuerdo a cómo responda la demanda desde la tercera semana del mes.

—¿Cuál es la situación de la producción de pavo este 2021? Viendo las cifras de Midagri hasta septiembre se ve una menor producción frente al año pasado, ¿a qué se debe?

Normalmente la oferta ya se puede dar por cierta a partir del mes de julio en adelante . Julio, agosto y septiembre son meses en los que se hacen los pedidos de los pavos que producen las granjas y condicionan la oferta de carne de pavo para la fiesta de Navidad. En esos meses hubo pedidos más importantes, lo que da pie a proyectar una buena oferta a fin de año. Eso da más claridad de las proyecciones de la demanda para cubrir las expectativas de la población. Este año se ha recuperado la oferta , si tomamos como punto de partida el 2020, un año que fue malo para la economía en general, cuando la demanda se contrajo y al final bajó la producción de las avícolas.

—¿Cuántos pavos se van a colocar en estas fiestas frente a otros años?

El desempeño ha sido bueno. La oferta ha crecido en 38,3% al mes de diciembre, donde se concentra la mayor cantidad de oferta de pavo que se va a comercializar. Así, en mercados y supermercados se ofertarán 1,65 millones de pavos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, si bien es cierto que la oferta de pavo ha mejorado, los niveles que menciono no son comparables con el 2019 , previo a la pandemia, cuando se colocaron 2,1 millones, 20% que este año. La industria aún no llega a su nivel general.

—Pero si comparamos las cifras de enero a septiembre de los últimos tres años, vemos que este año la producción acumulada en esos meses ha sido la más baja. ¿Qué pasó en esos meses?,¿hubo mayor cautela en la primera mitad del año?

Estamos en un escenario incierto, por eso de enero a julio hubo cautela de las avícolas . La pandemia apareció el año pasado en marzo, con la declaratoria de emergencia, cuando la industria ya había comprado y planificado para producir los pavos bebés y cuando ya estaba encaminada la oferta. Con una demanda disminuida, los precios bajaron.

—¿Por qué han subido tanto los precios de pavo en los mercados?, ¿es íntegramente por el efecto del alza de los precios de los granos y el tipo de cambio o hay otros factores?

Ahora estamos en especulación, por lo menos en el pavo vivo (fresco), que es el que está en los mercados exhibiéndose. Este todavía no se está comercializando de manera significativa, eso se da a partir de la tercera semana de diciembre. El pavo que se está vendiendo y colocando ahora (en mayor medida) es el pavo entero congelado. Hablar de un precio ahí es especular. La oferta de este año ha sido mejor que el año pasado.

Producción y oferta navideña de pavo durante los últimos cinco años.

—¿Por qué se da esta especulación?

La especulación se da en mayor medidas cuando hay una mayor cadena de intermediación. Por ejemplo, una pequeña granja que compra a la industria, y luego la vende a algún mayorista. En el caso de las colocaciones directas, este factor se reduce, ese es el caso, por ejemplo, de los supermercados o hipermercados.

—¿Cuánto costaba el pavo vivo el año pasado?

A pesar de tener una oferta disminuida, el precio del pavo vivo estaba en S/15 en los mercados el año pasado. El pavo fresco es más caro que el congelado. Entonces, probablemente, ese precio va a estar fluctuando en ese valor para este año, considerando que habrá mas oferta que el año pasado. El tema, más que la oferta, será cómo responde la demanda en las próximas semanas. A partir de la tercera semana de diciembre se verá el precio promedio real de esta ave.

—¿Hay una mayor demanda y oferta que el año pasado entonces?

Sí, el año pasado la demanda se contrajo, este año se ha recuperado por varios factores, la gente se ha vacunado, hay más gente yendo a los mercados, hay más aforo en pollerías, las personas han vuelto a recibir ‘grati’ o el bono Yanapay, hay una inyección de liquidez de la economía. Ahora hay que ver cómo responde la demanda a partir de las tercera semana del mes, cuando se oferta el 90% de la oferta de pavo vivo . Ahora los mercados están haciendo pedidos, pero no se está comercializando el mayor volumen. Ahora hay especulación, vamos a ver qué pasa desde la tercera semana. Si no responde a la expectativa (con los precios actuales), va a bajar de precio.

La oferta ha mejorado, pero no es la misma del 2019, porque hay mayores costos de producción, esto también limita la oferta que pudo ser mayor este año, pero los costos han repercutido en la oferta, no se puede ver de forma aislada.

—No obstante, San Fernando ha comentado que la demanda ha superado a la oferta en este momento.

Las empresas toman previsiones para las colocaciones a futuro. El pavo ya creció en la granja desde julio, agosto, ese pavito ya está listo para ser consumido en diciembre. Pero la industria prevé con mucha anticipación y hace sus proyecciones en base a la información que ven de julio a septiembre, viendo eso es que observaron la demanda más alta. Pero eso luego va cambiando conforme se dan las colocaciones y la demanda hacia diciembre. Para empresas como ellos, los pedidos de las ventas corporativas es el más fuerte. Los supermercados también hacen sus pedidos con anticipación y estos se van incrementando en los últimos dos meses, así funciona la industria avícola.

—¿Cuánto de pavo congelado y de pavo vivo se vende, respectivamente, en el mercado?

Del total de pavo disponible para estas fiestas (1,65 millones), se tiene estimado que 1,24 millones de unidades serán comercializadas en las diferentes cadenas de supermercados y ventas corporativas como pavo entero congelado, y 428 mil unidades en los Centros de Distribución de Aves como pavo vivo.

—¿Cuánto podría llegar a costar el pavo este año, en su valor real, teniendo en cuenta que su producción arrastra una presión de costos?

Sería irresponsable dar un precio, va a depender de cómo responda la demanda. Si esta no responde (ante la coyuntura actual de precios), puede que el precio final se mantenga con el del año pasado, en S/15 , desde la tercera semana de este mes. No creo que cueste menos que ese precio. Yo creo que la gente no va a estar dispuesta a pagar más por el pavo, no dejemos que la especulación avance , no contribuyamos como consumidores. Yo recomendaría que las personas vean también sustitutos.

—¿Qué tipo de sustitutos?

Como el pollo, que aunque ha subido, sigue siendo más económico frente al precio actual del pavo vivo en los mercados. No sacrifiquemos nuestros presupuesto, este no ha sido un buen año para la economía peruana y mundial, así que tratemos de tomar decisiones racionales. Ahora, por ejemplo, los pavos congelados están saliendo con promociones en los supermercados. Recomendaría que las aprovechen. Los supermercados se suelen ‘stockear’ con mucha anticipación, con órdenes de compra desde julio, por lo que pudieron tener un precio más bajo que ahora. El pavo congelado incluso con cinco meses mantiene la textura de la carne. El pavo congelado suele ser más barato que el fresco en un promedio de S/3 de diferencia.

—El mercado se abastece con producción local o también con las importaciones de pavo?

Con producción local, las importaciones son pocas, unas mil toneladas, que cubren sobre todo la demanda de pavos trozados para los otros meses del año.

