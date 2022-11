La encuesta “Semáforo de las expectativas económicas de los limeños hacia el 2023″ realizada en Lima Metropolitana por Experian junto a Consulting Partners, arrojó que los limeños son conservadores con sus proyecciones de la economía en el corto plazo. Así, uno de cada cinco considera que mejorará levemente y un 77% que se mantendrá igual o empeorará.

Por otro lado, la encuesta reveló que la evolución de la situación económica personal a corto plazo es percibida con moderado optimismo. Un 42% considera que la economía mejorará, otro 42% considera que se mantendrá igual y un 16% pesimista considera que empeorará.

Para Fabian Klinkovich, director general de Estudios en Consulting Perú, a nivel de los diferentes estratos analizados o residentes de Lima moderna y tradicional versus Lima periférica, o por nivel socioeconómico, no hay grandes cambios en cuanto a las expectativas. Sin embargo, donde hay una diferencia importante es en el optimismo que manifiestan los jóvenes.

“Si bien la muestra general arroja que un 42% de la población es optimista, si lo vemos a nivel de tramos etarios vamos a ver que los más jóvenes son más optimistas en un 54% en contraposición de los mayores de 45 años quienes son más cautos y tienen la postura de esperar y ver qué es lo que va a suceder con un 32%”, dijo.

Capacidad de ahorro

En la segunda parte del estudio se señaló que cinco de cada diez limeños presentan problemas para ahorrar. Así, de las personas encuestadas, un 41% no tiene esta capacidad, pero puede llegar a fin de mes, mientras que un 52% no ahorra y un 11% no llega a fin de mes y suele pedir prestado para endeudarse.

Con esto, el ahorro promedio mensual es de S/ 382. Un 42% logra ahorrar entre S/ 101 y S/ 300 mensuales, seguidos de un 29% que ahorra entre S/ 301 y S/ 500.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Proyecto busca que el MEF ya no pueda modificar el ISC

“El 89% de limeños llega a fin de mes, independientemente de si ahorran o no ahorran, pero tienen una economía equilibrada”, anotó Klinkovich.

Visto desde los diferentes segmentos encontramos un ahorro que no es parejo. Mientras que los hombres ahorran en promedio S/ 461, un 60% más que las mujeres con S/ 280.

Sobre las expectativas de ahorro para los próximos seis meses, los limeños no proyectan un cambio significativo en su capacidad de ahorro respecto a su capacidad actual. Así, podrán ahorrar un 48% y no ahorrarán un 23%.

Compromisos financieros

Casi el 60% de limeños no está endeudado. Entre los que sí lo están, lo hacen principalmente a través del sistema financiero. El 23% se encuentra pagando crédito a un banco, financiera o caja; un 10% se encuentra endeudado con una tarjeta de crédito y un 10%, del nivel socioeconómico C, D, E está endeudado con algún familiar, amigo o prestamista.

Sergio Rivera, gerente comercial de Experian Perú, comentó que “a pesar de que hay tendencias que han predominado en el tiempo, esta nueva realidad ha cambiado o ha descalzado la expectativa de las personas y se ve reflejado en su comportamiento con los productos financieros”.

Sobre las expectativas de pago, el 52% de quienes tienen un compromiso financiero asumido confía en cumplir con los pagos; sin embargo, más de un 10% podría presentar problemas para pagarlos.

Así también, un tercio de la población estaría interesado en acceder a un crédito, preferentemente a través de un banco, con la finalidad de emprender o invertir en su negocio. El mayor interés se detecta en Lima Este con 48%, en el segmento de 36 a 45 años y el nivel socioeconómico C, D, E, con 39%.

TAMBIÉN LEE | En cuatro meses surgieron 19 nuevos conflictos sociales en el país

Entre las solicitudes de créditos, uno de cada cinco residentes en Lima ha solicitado un crédito en los últimos seis meses y la mayoría fueron aprobadas. El perfil de tomadores de crédito lo conforman un 28% por comerciantes, docentes, militares, policías y sector público; 23% independientes.

Quienes sienten que en los próximos seis meses no podrán ahorrar constituyen el 25% de los que solicitaron créditos y quienes no llegan o apenas llegan a fin de mes son un 24%.

Klinkovich explicó que cuando la pandemia golpeó el comercio, los negocios se fueron descapitalizando y, con la recuperación parcial de la demanda, los comerciantes se encontraron con bajos niveles de stock, expectativas de fortalecer su negocio, necesidades de mayor capital de trabajo, por lo que su endeudamiento se debe a una recapitalización de bienes.