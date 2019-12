Mujeres viviendo con VIH (ICW-Perú) es una organización con membresía internacional. Llevamos 27 años en el Perú trabajando temas de la violación a los derechos humanos, salud sexual y reproductiva, así como incidencia política, prevención, estigmatización y la discriminación que sufren las personas con VIH (mujeres, niñas y adolescentes).

Según el MINSA, existen actualmente 115.797 casos acumulados a diciembre 2018 en el país; 72 mil personas viviendo con VIH; y, aproximadamente, 30 mil mujeres viviendo con VIH en el país. Muchas de ellas adquirieron el virus en sus propios hogares. ¿Qué hace el Estado para apoyarlas y para evitar que la cifra siga aumentando? ¿Qué hará el Estado para que los tratamientos ARVS (antirretrovirales) lleguen a los servicios y puedan entregarse?

Aún no contamos con la Guía de Salud Sexual y Reproductiva para las mujeres VIH (no se pudo concluir y quedó pendiente sin resolver). Se habla de una salud integral (con calidad y calidez) y no se brinda: la calidad de atención no se prioriza y la poca sensibilidad del personal de salud es cada día más notoria (se ha dejado de realizar las capacitaciones a los servidores profesionales). Mucha veces las mujeres son maltratadas y juzgadas solo por vivir con un virus dentro de su cuerpo, lo que puede desencadenar en el abandono del tratamiento por vergüenza.

Por otro lado, en acción conjunta con otras instituciones y tras reunirnos con el Estado, hemos solicitado el Decreto Supremo para el acceso al SIS que permita que las personas con VIH sin excepción accedan a este sistema sin demoras para su atención.

Nuestro lema es “Nada para nosotras sin nosotras” --porque somos nosotras las que mejor conocemos nuestras necesidades más urgentes-- y hacemos una labor ad honorem. El poco presupuesto nos dificulta llegar a las zonas más alejadas de Lima donde se encuentra la mayor población de mujeres con VIH. Son mujeres de pocos recursos que viven prácticamente abandonadas; sin embargo, tratamos de darles nuestro tiempo y dedicación.

Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, no perdamos de vista que es momento para reflexionar y actuar.