En la sociedad distópica que Miguel Ángel Vallejo Sameshima (Lima, 1983) plantea en su más reciente publicación, los zombis no se combaten con metralletas o bates de beisbol, sino con canicas. Los protagonistas no son duros vengadores, sino un grupo de pequeños que procuran su supervivencia, la de sus familias, e incluso la de los propios zombis. Esto y más sucede en “No leas libros sobre zombis” (Maquinaciones, 2023).

En la sociedad distópica donde se desarrolla la historia, no nos enfrentamos a una invasión, sino a una epidemia que espera la cura para ser superada. Mientras eso sucede, los no infectados viven su vida en aparente normalidad, en una cotidianidad que podría recordarnos a películas como “Mi novio atómico” (1999) o “Un lugar en el silencio” (2018).

Referencias cinematográficas aparte, “No leas libros sobre zombis” está escrito desde el punto de vista de un pequeño que encara la situación en la que vive con entereza, cierta resignación y bastante inocencia. Estamos frente al quinto libro para niños publicado por Vallejo Sameshima. “Es un reto para mí escribir literatura infantil, no solo por el uso del lenguaje, que debe ser sencillo sin por eso ofender la inteligencia de los niños, sino también por los diferentes puntos de vista con los que busco abordar la historia, saliendo de ángulos que podrían tener sentido para un adulto”, dice el autor.

Estamos frente a un autor bastante prolífico, que escribe tanto narrativa fantástica como realista, para niños y adultos, artículos académicos y sendos guiones teatrales. ¿Qué es entones lo que lo impulsa a sumergirse en el mundo de la literatura infantil? “Es que yo descubrí la literatura infantil muy tarde. No leía muchos libros para niño de niño. Recuerdo sí la colección “Multiaventura”, pero fue a los 16 años que descubrí una biblioteca por mi barrio que tenía mucha literatura moderna para niños, literatura sin moraleja que no necesariamente es literatura clásica o con animales parlantes. Leer a Roal Dahl, Roberto Piumini, Ana María Machado, entre otros, y fue un descubrimiento importante, pues me encontré frente a gran literatura”.

En ese sentido, y tal vez siguiendo la estela de sus maestros, con “No leas libros sobre zombis” Miguel Ángel Vallejo le entrega a sus pequeños lectores —y también a los grandes— un libro sensible, inteligente y divertido. “La literatura es para entretenerse”, dice cuando se le pregunta por la interacción a la que invita en sus capítulos, pues al final de varios de ellos los lectores tienen la opción de elegir cómo seguir la historia, saltando a un capítulo u otro. El autor sueña con hacer de este un libro digital, también interactivo, e incluso hasta un videojuego. Mientras eso se concreta, leer este libro es perfecto para quienes quedemos con la nostalgia tras la emisión del último capítulo de “The last of us”.