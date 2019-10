El año pasado fui, como espectadora, al Hay Festival Arequipa y lo disfruté tanto que deseé algún día participar. Grande fue mi sorpresa cuando me escribieron de la organización para proponerme trabajar en el proyecto Trans.MISSION II. La idea era mezclar arte y ciencia con un fin: concientizar sobre el cambio climático. Mi primer contacto fue con Jemma Wadham. Ella y Raúl Loayza, investigan el impacto de los deshielos de los glaciares en la cordillera Blanca. Durante el almuerzo, Jemma y yo intercambiamos ideas y nos dimos cuenta de que la diferencia entre una sucesión de hechos científicos y una historia narrativa es el sentimiento. Creé un marco narrativo, en primera persona, para poder comenzar: una manera potente de empatizar con el lector. El glaciar podría ser el personaje principal para que sirva de narrador. Entramos, así, en nuestra primera lluvia de ideas.

Glaciar Shallap, madre del valle, tendría voz: “Viento tibio y dócil del valle, no me olvides; llévate contigo mi melancólico canto y avívalo en la cuerda de un violín, una flauta y un charango. Que la memoria de mi pueblo no me tenga saña, pues yo nunca quise acabar con el valle y que todos sepan que mi muerte no la he causado yo”. Trajimos el problema de los deshielos de los glaciares a un terreno personal. La idea final es que la gente no científica entienda qué es lo que está pasando, se sensibilice y se plantee posibles salidas a esta tragedia del cambio climático. Así, pues, terminé metida en el mundo de estos dos científicos, y ellos en el mío. Los tres juntos haremos una lectura interpretada. Nos acompañará el violinista Pedro Ávila, con unas composiciones inspiradas en la música huaracina, y con sonidos incidentales que ambientarán la historia tendiendo el puente hacia el universo de las emociones.