El personero legal del Partido Morado, Marco Zevallos, presentó este lunes la apelación a la resolución N°00166-2019 que emitió el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 que declaró improcedente las candidaturas al Congreso de nueve invitados de su agrupación en su lista por la capital, entre ellos Gino Costa y Alberto de Belaunde.

El JEE Lima Centro 1 determinó que la designación de los invitados se realizó después del 6 de noviembre, fecha límite para realizar las elecciones internas.

“[Esto] evidencia la existencia de un acto de elección interna extemporáneo, con lo cual, en definitiva, se ha trastocado las normas sobre democracia interna contenidas en la legislación electoral vigente”, refiere el ente electoral.

(Foto: El Comercio)

En comunicación con El Comercio, Zevallos explicó que los invitados “no provienen del proceso de elección interna”.

“Hay infinita jurisprudencia que acredita que en anterior procesos [electorales] incluso hasta un día antes de la inscripción se han reemplazado a invitados”, remarcó.

Zevallos también sostuvo que de las 26 listas que han presentado a nivel nacional, tienen invitados en 15. De este número, 13 han sido aceptadas sin reparos por parte de otros JEE.

Calificó de “un despropósito” la resolución del JEE Lima Centro que, de mantenerse, dejaría fuera de la elección no solo a Costa y De Belaunde, sino también al exvicerrectora de la PUCP Pepi Patrón; el exoficial mayor del Congreso José Elice; el exviceministro de Energía Pedro Gamio, entre otros.

“Estamos convencidos de que cuando este tema se discuta en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones será materia de enmienda”, subrayó.

Explicó que el JEE debe elevar su apelación al Jurado Nacional de Elecciones, que en los próximos días debe definir la fecha y hora de la audiencia.

Solicitaron licencia de la Comisión Permanente

El personero legal del Partido Morado también informó que aunque consideran que no es necesario que Costa y De Belaunde, integrante titular y suplente de la Comisión Permanente, respectivamente, soliciten licencia sin goce de haber para postular, han presentado este documento.

“Hemos señalado que no tiene sustento legal esa apreciación. Hay jurisprudencia emitida y acuerdo del propio pleno del JNE que han señalado que los congresistas en ejercicio no requieren pedir licencia para postular. Igual se ha cumplido con pedirla, pero nuestra posición es que no es necesario”, remarcó.