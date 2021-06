Conforme a los criterios de Saber más

Sabe, desde su ángulo de encuestador, mucho de elecciones, mesas y posibles fraudes. Sobre eso hablamos. Pero lo más interesante nos lo reveló al final de la entrevista.

–Fuerza Popular ha dicho que la primera alerta que tuvieron para denunciar un fraude fue la diferencia entre la boca de urna y el conteo rápido.

Desde un punto de vista estadístico no existe diferencia entre una y otro. En ambos casos se trata de un empate estadístico. Además, la diferencia que hay entre la boca de urna y el conteo rápido (gana 0.5 y pierde 0.5), está de nuevo dentro del margen de error. No es una diferencia significativa en modo alguno.

–Se suele decir que hay una subestimación del voto rural y que por más esforzados que sean los métodos, no se llega a estimarlo del todo. ¿O me equivoco y ya hay formas de calcularlo mejor?

Desde hace ya más de 10 años no tenemos esa subestimación. El diseño muestral se trabaja con ponderaciones para que las zonas rurales estén debidamente representadas y lo que hemos observado en las actas, y antes en las encuestas, es que las zonas rurales andinas tenían una posición muy marcada a favor de Castillo. Entonces las zonas rurales no representadas no podían ser muy diferentes a las de la muestra. En todo caso, si hubiese alguna subestimación por ese lado; se compensaría con algunos extremos de los votos en el extranjero, que si bien está incluido en el conteo rápido; podría haber una subestimación, porque el conteo rápido está concentrado en algunas ciudades.

–O sea, hay un ‘voto extranjero profundo’ que podría estar subestimado.

Claro.

–Las actas observadas y las actas con votos impugnados, ¿no entraban en el conteo rápido?

En el conteo rápido entran las actas que tienen algunos votos impugnados, esas sí entran. Las que no entran son las actas completamente impugnadas [esta vez sólo hubo una, pero sí hubo cientos de observadas], tampoco las que tienen diferencias entre el número de electores inscritos y el número de votos. Nosotros hacemos una pre observación y no las incluimos.

–O sea, conocedores de la normativa, no las incluyen porque asumen que van a ser observadas.

Sí, porque la regla es bien clara: la suma de los votos tiene que ser la suma de los que votaron. Sino cuadra, no pasa en nuestro cálculo.

–O sea, ¿eso sí puede explicar que se haya estrechado a favor de Keiko el conteo final respecto al conteo rápido?

Sí, pero consideremos que el conteo rápido sigue siendo una muestra y no pretendemos dar el resultado exacto, sino con un margen de error de + - 1.

–Surge, en la defensa de Lourdes Flores a Keiko, el argumento de la distorsión estadística. Su sospecha de fraude se basa en que no se esperaban votaciones tan exiguas en algunas mesas.

En todo caso, no sería materia de anulación, porque no hay manera de demostrar que esta votación fue incorrecta. Nosotros hemos encontrado mesas con cero votos para Keiko Fujimori pero también hemos encontrado mesas con cero votos para Pedro Castillo. O sea, hay mesas con cero votos para ambos, pero son excepciones. En la gran mayoría hay votos para ambos y siguen un patrón bastante estándar en cuanto a la zona donde se produjo la votación. No hay mucha diferencia dentro del mismo distrito entre los votos de un candidato y de otro candidato. Siempre hay, por supuesto, casos raros, pero los hemos encontrado en ambos sentidos.

Alfredo Torres afirma no haber detectado en el conteo rápido indicios de un fraude sistemático como plantea Keiko Fujimori. (Foto: Leandro Britto / GEC)

–En el acopio de indicios que hace FP mencionan mesas que tuvieron votos por Keiko en primera vuelta y en la segunda vuelta menos o ninguno.

Es extraño pero habría que ver sino ha ocurrido eso en otras elecciones y no ha ocurrido con el otro candidato, y ver cuántos de esos casos existen. Casos raros siempre ha habido y en esta elección están apareciendo como los que menciona Lourdes Flores. Pero faltaría ver cuán extendidos están. En nuestro conteo no hemos encontrado nada masivo, solo casos en distintas regiones aisladas.

–Estas elecciones muy fragmentadas en primera vuelta y muy polarizadas en la 2da, ¿podrían desafiar patrones establecidos?

Sí, pero hasta el momento de lo que se conoce, el número de blancos y nulos es parecido a elecciones anteriores. Lo que se escucha de casos raros y que podría haber habido alguna irregularidad, coincide con casos anteriores. Lo que pasa es que ahora se ha hecho un esfuerzo extraordinario, por una de las partes, para encontrar casos extraños en su perjuicio, porque la elección está muy apretada y tienen todo el derecho de hacer esa búsqueda. Pero para eso está el jurado [JNE]: tiene que resolver los casos y evaluar cuales son esos errores materiales.

–Es importante lo que dices. No tenemos búsqueda de casos raros en anteriores elecciones ni la tenemos para el lado en que haya ganado Keiko.

Es lo que se tendría que hacer para llegar a una evaluación universal. Mientras tanto, lo que corresponde es que el jurado revise todas las actas de las que se ha pedido nulidad para ver si existe justificación para anularlas.

–¿Te parece legítimo que pidan las listas de votantes en su presunción de que ha habido fraude?

Lo que entiendo es el plazo de 72 horas para presentar nulidades. Me parece razonable que ese plazo concluye a las 12 y no a las 8 p.m. y sería válido que el jurado revise las nulidades pedidas hasta esa hora. Lo que al mismo tiempo creo es que es poco probable que anule muchas actas porque en nuestro conteo rápido no hemos encontrado un volumen extraño de situaciones irregulares y, por lo que se ha conocido hasta ahora de lo que se viene revisando, tampoco. Me parece que para tranquilidad de todos sería mejor que se revise la mayor cantidad de recursos de nulidad posibles. Por supuesto, dentro de límites de tiempo. Tampoco podemos estar sin presidente hasta el 28 de julio.

Torres piensa que el JNE presidido por Jorge Salas Arenas debe intentar la mayor cantidad de recursos de nulidad posibles. (Foto: JNE)

–Ahora, lo que ustedes pueden detectar son cosas raras en el acta misma, pero no parentescos o suplantaciones.

Por supuesto que no podemos detectar eso, le corresponde al jurado. A lo que me refiero es que no hemos encontrado resultados muy disímiles en un determinado distrito de la ciudad. Por ejemplo, si es que hubo una mesa en San Isidro donde ganó Pedro Castillo, eso sería un resultado extraño. Habría que sospechar que en esa mesa pudo haber un fraude a favor de Castillo. Tampoco vas a encontrar una mesa en Chumbivilcas donde ganó Keiko. Ahí ganó Castillo con resultados parecidos en todas las mesas. Por eso, no encontramos razones para sospechar de algo extraño.

–Sin embargo, Ragi Burhum, hizo un algoritmo para encontrar mesas que diferían mucho del promedio de su centro de votación, y llegó a hablar de irregularidades. ¿Hay razones, más allá del azar, que puedan explicar que algunas mesas difieran en sus resultados de sus vecinas, porque tal vez tienen distinta composición?

Podría haber diferencias que lo justifiquen en determinados casos. A veces es una distribución normal con resultados extremos. Lo que esto nos quiere decir es que hay resultados atípicos en ambos lados. Si buscamos en un solo lado no es completo.

–Al margen de los bandos, ¿sabes si una mesa puede ser muy distinta de sus vecinas, tener gente de otro nivel socio económico o más joven?

Sí, cada vez va a haber más diferencias, porque en un distrito grande la gente puede escoger una mesa cerca de su casa. Entonces, va a haber unas mesas que concentren una votación en un sentido u otro según el barrio dentro del distrito. En todo caso me parece improbable que el jurado pueda anular una mesa porque tiene resultados diferentes al resto del distrito o de la provincia. ¿Bajo qué norma podría llegar a esa conclusión?

–Una norma que convierta la estadística en ley.

Siempre va a ver casos raros y nos vamos a quedar con la duda de si hubo en esa mesa en particular una manipulación de los votos. Pero sino hubo personeros en esa mesa, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que esos votos fueron cambiados?

–Si admitiéramos que la probabilidad estadística es un criterio para determinar fraude, que te llamen de perito.

Sí, pues [con ironía).

–O sea, si bien no has encontrado en el conteo rápido indicios de fraude, eres partidario de que se revise con el plazo de miércoles a las 12 p.m.

Me parece que daría mayor tranquilidad a todas las personas que tienen dudas. Sin embargo, mi proyección estadística sería que es poco probable que haya grandes cambios en esas actas.

–Sean 100 o 500 actas, ¿lo más probable es que el jurado de razón a muy pocas?

Así es.

–Ahora, los pedidos de FP no se agotan en las actas. Han anunciado un habeas data.

Creo que, en general, la ONPE ha hecho un trabajo eficiente. El jurado ha cometido un traspié con esta marcha y contramarcha en cuanto a la hora de cierre y debería ser más amplio que restrictivo en el derecho a pedir revisión de las actas. Pero la última palabra la tiene el jurado y no tiene sentido prolongar más las revisiones. Entiendo que la posición de FP es respetar lo que el jurado determine; igual que ha sido en teoría la de PL. Son gente individualmente que plantea las posiciones más extremas, incluso hasta golpistas. Pero son inaceptables. La elección concluirá cuando el jurado termine de revisar las actas entregadas dentro del plazo y hay que respetar ese resultado. Hasta el momento tenemos que exigirle más bien al presidente o presidenta electa que entienda que su votación de la primera vuelta es la única que tiene un respaldo claro a su posición política. El respaldo de la segunda vuelta ya incluye a otros sectores y sobretodo tiene que gobernar para todos los peruanos.

–Haciendo un poco de prospectiva, ¿te imaginas las preguntas de una próxima encuesta de Ipsos?

Una sería si quiere que el presidente gobierne para los que votaron por él o para todos los ciudadanos. Creo que la respuesta mayoritaria será que todos esperamos que sea un gobierno de unidad nacional, no de minoría.

–Se me ocurre otra: si quiere una nueva constitución.

Ese es un tema que de todos modos va a estar en el debate, pero tiene que ser dentro de los cauces de la constitución. Así como es inaceptable pretender que se anule la segunda vuelta porque la constitución no lo permite salvo que hubiese dos tercios de votos blancos o viciados, tampoco se puede plantear que haya una asamblea constituyente si no es a través del Congreso.

Al terminar la entrevista, Torres nos dijo que quería contarnos algo, pero debía pedir autorización a su cliente. Así lo hizo y la cabo de unas horas nos contó: “Ipsos está haciendo un estudio por encargo del Instituto Pro Democracia para estimar la proporción de casos atípicos o ‘outlaiers’ con todas las actas electorales, para intentar averiguar si hubo algún fraude sistemático. Los resultados deberían estar la próxima semana”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

¿Qué es el delito de sedición?