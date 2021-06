Conforme a los criterios de Saber más

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este miércoles las credenciales que los acreditan como tales a los 130 congresistas electos para el periodo parlamentario 2021-2026.

Se tiene previsto que el evento inicie alrededor alrededor de la 1 de la tarde, en el auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura en el distrito de San Borja. La ceremonia estará dividida en dos bloques debido a los protocolos por la pandemia.

Primero recibirán sus credenciales los representantes de Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Somos Perú y Renovación Popular. Y tras una pausa de 30 minutos, será el turno de Acción Popular, Juntos por el Perú, Partido Morado, Perú Libre y Podemos Perú.

De acuerdo al escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), son 10 los partidos políticos que han conseguido representación en el nuevo periodo congresal. Aunque, solo nueve de ellos cuentan con el número suficiente para conformar una bancada.

Como ha informado este Diario, esta será la primera vez que, con el nuevo Congreso, se podrá ver los efectos de la ley que impide la reelección de congresistas, pues solo 9 de los 130 parlamentarios electos tienen experiencia en periodos anteriores.

Solo el 17% de los nuevos congresistas tiene algún tipo de experiencia en temas legislativos. Otro dato a destacar es que solo 13 de los parlamentarios electos ha trabajado como asesor parlamentario.

El nuevo Congreso y la paridad

En este nuevo periodo se registrará el mayor número de congresistas mujeres que en periodos anteriores. Según las cifras oficiales, serán 49 las parlamentarias que integrarán en Legislativo.

Los hombres aún continúan mejor posicionados al ser cabezas de las listas de candidatos, es por esto que la representación será también más alta. De los 81 congresistas hombres que han sido elegidos, el 48% lideró su lista.

En el caso de las mujeres, solo el 33% encabezó una lista de candidatos al Congreso.

Cabe señalar que para el periodo parlamentario que inició en el 2016, fueron 36 las congresistas mujeres elegidas.

Rosangella Barbarán Reyes, congresista electa por Fuerza Popular, será la parlamentaria más joven del próximo periodo.

Casos Bermejo y Vizcarra

Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, afronta un nuevo juicio por presuntos vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso. La semana pasada, el Ministerio Público solicitó una orden de impedimento de salida del país en su contra para garantizar que afronte el proceso en el país.

Él también será uno de los congresistas electos que recibirá sus credenciales y formará parte del próximo periodo legislativo.

El especialista en derecho electoral José Naupari explicó a El Comercio que no existe impedimento para que Bermejo asuma sus funciones como congresista y que solo podrá ser apartado del Parlamento en caso, al final del juicio, sea condenado, y esta sentencia sea confirmada por una instancia adicional.

“Él está siendo procesado, no tiene sentencia ni tiene una pena de inhabilitación vigente, lo que dice el artículo 25 del reglamento del Congreso es que para que se le pueda sacar tendría que tener una sentencia firme, hoy por hoy, si no tienes una sentencia firme, no lo puedes retirar”, sostuvo.

Sobre el caso del expresidente Martín Vizcarra, el especialista sostuvo que en su lugar recibirá las credenciales José Enrique Jerí Oré. Tras la inhabilitación contra el exmandatario será Jerí, de 34 años, el que asuma su curul en el nuevo Parlamento.

Como se recuerda, Vizcarra fue el candidato más votado para el Congreso por Somos Perú.

Según recordó Naupari, aún está pendiente que el caso de la inhabilitación de Martín Vizcarra se resuelva en el ámbito judicial.

“Asume el cargo en reemplazo de Vizcarra el siguiente candidato en el orden de votación, aunque es muy poco probable que el señor Vizcarra gane el proceso de amparo”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO