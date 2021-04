Conforme a los criterios de Saber más

En el tercer debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yonhy Lescano (Acción Popular) intentó esquivar los dardos que le dirigieron, optó por exponer sus ideas, aunque no con claridad. Rafael López Aliaga (Renovación Popular) solo dejó el papel que leía para responder a las críticas de Daniel Salaverry (Somos Perú). Y Julio Guzmán (Partido Morado) tuvo su última oportunidad para conectar con la ciudadanía.

1. Ciro sin COVID-19

Una buena noticia de la tercera polémica del JNE fue la aparición, a través de medios virtuales, del abogado Ciro Gálvez, candidato del RUNA a la Presidencia de la República, quien se recuperó del COVID-19, aunque aún se encuentra afrontando las secuelas que la enfermedad le dejó. “Gracias hermanos y gracias a Dios, y por sus oraciones que me han dado vida para estar presente en este debate, estoy todavía un poco débil físicamente, pero tenemos mucha fuerza”, refirió.

Gálvez consideró que la pandemia ha demostrados que el país está “totalmente desorganizado” en el sector Salud.

“El Perú necesita antes de pensar en grandes hospitales en Lima, equipar para la atención primaria las postas médicas y centros de salud de todo el Perú […] Respecto a la vacuna, es algo muy relativo, están saliendo diversas cepas y ninguna vacuna nos da ninguna garantía real de eficiencia. Por eso, hermanos se tiene que hacer un cambio revolucionario”, subrayó.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

El abogado, en diferentes oportunidades, expuso sus propuestas en quechua.

Gálvez, durante el bloque de seguridad ciudadana, propuso facilitar “la licencia de uso de armas de fuego a los ciudadanos”.

2. El “papelito” de López Aliaga

Durante la presente campaña, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular se había resistido a presentarse en los diferentes debates que organizaron los medios de comunicación. En su primera aparición en una gran polémica, el empresario se enfocó en leer un papel, donde tenía todo lo que iba a decir. Así reiteró que expulsará a Odebrecht, que viajará a Estados Unidos a conseguir 40 millones de vacunas contra el COVID-19 y arremetió, una vez más, contra la prensa.

“Hermanos peruanos, mi compromiso con ustedes es la expulsión inmediata de Odebrecht y sus cómplices, la incautación de todos los peajes de la corrupción […] El 28 de julio será un día de duelo nacional, no hay nada que celebrar, genocidio, tenemos que reactiva la economía de todos los peruanos, yo sé cómo hacerlo”, leyó.

López Aliaga también prometió que, en una eventual administración de Renovación Popular, el CAS será eliminado para el sector salud y que construirá un hospital de la Solidaridad en cada distrito del Perú.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

El candidato del partido celeste no dejó el “papelito” ni cuando le tocó dar un paso al frente para debatir con Julio Guzmán, postulante del Partido Morado a la Presidencia, sobre educación. López Aliaga no respondió a ninguna de las dos preguntas que se le formularon, una hecha por la ciudadana Yahaira Lazo Camacho, y la otra por el periodista Pedro Tenorio.

Lazo Camacho le consultó sobre cómo haría para mejorar la conectividad, pero el empresario habló de comprar tablets “sin corrupción” y de erradicar “la criminal ideología de género”.

López Aliaga, luego de que le preguntarán sobre la deserción escolar de las adolescentes que viven en zonas marginales, revisó las hojas que tenía en mano, y tras breves segundos, dijo que aumentará el presupuesto del sector educación.

Guzmán, un par de bloques más adelante, criticó esta actitud de su adversario de Renovación Popular.

“Quiero decir que me parece increíble que haya candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes, la verdad es que es una falta de respeto para todos los peruanos que nos están escuchando, estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, la gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento, no frieguen”, sentenció.

3. El pequeño “dardo” de Guzmán

Aunque Julio Guzmán calentó la previa del debate acusando a López Aliaga de tenerle miedo y de corrérsele, el candidato del Partido Morado no utilizó el momento que lo tuvo al frente para encararlo, como Fernando Olivera lo hizo con el expresidente Alan García en el 2016. Sin embargo, antes de pasar al frente sí le lanzó un pequeño “dardo” al empresario, a quien cuestionó por la posición conversadora de su partido sobre el rol de la mujer.

“Me parece increíble que en toda una vida el señor López Aliaga haya cambiado en un solo día su modo de pensar, el insulto a las mujeres, el de pensar que no tienen derechos, el de proteger a gente que abusa de los niños, la verdad es que nos sorprende, nos sorprende que haya cambiado su discurso y práctica de vida para un debate”, remarcó.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

Minutos antes, desde su sitio, López Aliaga había leído que la otra pandemia, además del COVID-19, que enfrenta nuestro país es la de la “violencia contra la mujer”.

“A ti mujer peruana mi reconocimiento porque has sabido enfrentar la pandemia sin miedo, con fe y con valores […] También tenemos que pedirles perdón por todas las veces que el Estado ineficiente las desamparó, las denigró y no supimos cuidarlas ni defenderlas cuando fueron víctimas de violación, víctimas de maltrato físico o psicológico, en mi gobierno habrá igualdad”, subrayó.

4. La campaña de xenofobia de Salaverry

Daniel Salaverry, el candidato de Somos Perú a la Presidencia que hace un par de semanas protagonizó un incidente con un extranjero en las calles de Lima, continuó con unos de los ejes de su campaña: la deportación de los venezolanos que se encuentren en el Perú sin papeles en regla. Agregó que para ello utilizará a las Fuerzas Armadas.

“Todos los días vemos a través de los medios de comunicación cómo delincuentes extranjeros asaltan y asesinan a nuestras madres, a nuestros emprendedores, a nuestros jóvenes. Del millón de extranjeros que han ingresado al país, por lo menos 500 mil no cuentan con ningún tipo de registro. Es decir, no sabemos quiénes, si tienen antecedentes, si están siendo buscado por la justicia de su país o si se escaparon de las cárceles, los peruanos tenemos el derecho de saber a quiénes tenemos como vecinos”, manifestó.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

El expresidente del Congreso también adelantó que, de llegar a Palacio de Gobierno, dará un plazo para que los extranjeros se pongan a derecho.

“Es por eso que desde el 28 de julio, voy a emitir un decreto para que en un plazo perentorio aquellos extranjeros que han ingresado al Perú de manera ilegal se pongan a derecho, sino con el apoyo de las Fuerzas Armadas, los vamos a deportar en el acto, a diferencia de Rafael López Aliaga que en la página 16 de su plan de gobierno quiere entregarles la nacionalidad a los venezolanos”,

5. El “chaleco” Santos

El exalcalde de Pueblo Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura (PPS) a la Presidencia, utilizó la mitad del tiempo que le tocó para exponer para criticar a Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado) y Daniel Salaverry (Somos Perú). En ningún momento dirigió sus cuestionamientos a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Ciro Gálvez (RUNA).

“Vamos a restituir la capacidad de investigación [de la Policía], a ver si de una vez nos enteramos de esos US$400 mil que le han dado al señor Guzmán, supuestamente con las confesiones del señor Barata; también del vicepresidente del señor Lescano que forma parte del club de la construcción, conjuntamente con la empresa Odebrecht; y el expresidente Vizcarra que ha estado involucrado con la banda del club de los lagartos. Así la Policía podrá darnos efectivamente lo que la fiscalía no nos está dando”, sostuvo.

Santos también refirió que, en una administración del PPS, se va a restablecer el principio de autoridad y para ello propuso que “un delincuente armado será un delincuente abatido”. “Y un policía que le dispare a un delincuente armado tendrá una medalla y no un juicio”, complementó.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

En respuesta, Guzmán dijo que el exalcalde de Pueblo Libre es “el chaleco” de López Aliaga.

“A estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor Santos es el chaleco del señor López Aliaga, son del mismo vientre de alquiler…”, exclamó.

Tras ello, Tenorio, uno de los moderadores, le llamó la atención al postulante del Partido Morado y lo amonestó con la reducción de su tiempo.

6. “No más ‘Richard Swing’, no más temas a dedo”

Uno de los intercambios directos que tuvo el tercer debate fue el de Salaverry y López Aliaga. El candidato presidencial de Somos Perú acusó al empresario de tener como socios a los “fujiapristas”.

López Aliaga lamentó las “afirmaciones difamatorias” del exparlamentario.

El expresidente del Congreso continuó con sus críticas al postulante de Renovación Popular, al sostener que este fue socio de George Soros, “el mayor financista pro aborto y pro ideología de género en el mundo”, que el partido celeste rechaza. “Aquí estamos hablando de integridad […] Uno tiene que practicar lo que prédica y no ser doble moral”, acotó.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

En esta oportunidad, López Aliaga dejó el papel que había leído en gran parte del debate, para responderle a Salaverry.

“El socio de [Martín] Vizcarra, el socio de ‘Richard Swing’, el ejemplo de las contrataciones a dedo, a un señor que baila bien, pero S/180 mil es una cachetada a la pobreza del Perú. Ya estamos hartos de este tipo de contrataciones a dedo, vamos a eliminar [este mecanismo]. No más ‘Richard Swing’, no más temas a dedo, el dinero que pagamos los peruanos no puede ir a los amiguitos del presidente”, refirió.

7. La queja de Lescano

El excongresista Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular a la Presidencia, optó por no responder a las críticas de sus oponentes, principalmente las de Santos. No obstante, en la dupla que le tocó con el exalcalde de Pueblo Libre, el acciopopulista les pidió a los moderadores emplazar al postulante del PPS a comportarse, luego de que este hiciera gestos con las manos mientras él hablaba sobre la corrupción.

“[Que] el señor se comporte como una persona madura y no como un […] Mientras ha hablado el señor yo lo he escuchado, pero cuando yo estaba hablando, él estaba haciendo payasadas”, manifestó.

Santos le pidió a la fiscalía investigar cómo Lescano llegó a ser profesor principal en una universidad pública, si es que solo es bachiller.

Lescano, el inicio del debate, insistió con su iniciativa de traer a laboratorios extranjeros al Perú para la fabricación de vacunas contra el COVID-19. Esto a pesar de que diversos especialistas han explicado de que esta medida no es aplicable en el corto plazo.

(Foto: Hugo Pérez | GEC)

El candidato acciopopulista cerró su participación en la tercera polémica denunciando una “campaña sucia” y mostrando ante cámaras la portada de un diario que ha aparecido en la campaña.

