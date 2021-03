Conforme a los criterios de Saber más

A trece días para las elecciones generales, se realizó el primero de los tres debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De los seis candidatos que participaron (George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónika Mendoza, César Acuña, Alberto Beingolea y Marco Arana), tres, de acuerdo a las últimas encuestas, pugnan por su pase a segunda vuelta. Al igual que anteriores polémicas, en esta también pesaron más los enfrentamientos que las propuestas aterrizadas.

1. ¿En un año?

En su primera participación en el debate, César Acuña, postulante de Alianza para el Progreso (APP) a la Presidencia de la República, afirmó que en su primer año de gobierno “voy a terminar con la pandemia” de COVID-19. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el coronavirus durará un “largo tiempo”.

“En primer año de gobierno voy a terminar con la pandemia. Voy a hacer tres cosas: primero voy a traer la vacuna cueste lo que cueste; segundo voy a instalar una planta de oxígeno en todos los distritos del Perú; y [vamos a] mejorar las postas y centros de salud, tu seguridad es mi responsabilidad”, remarcó el exalcalde de Trujillo.

César Acuña ha sido alcalde de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y también congresista. Ahora postula a la Presidencia, luego de que en el 2016 el JNE lo excluyera por entregar dádivas. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

Acuña- quien ingresó al Centro de Convenciones con Luis Iberico, integrante de su fórmula presidencial- consideró que el Perú necesita “un presidente gestor” y prometió que, entre agosto y diciembre, su eventual administración no solamente vacunará a todos los peruanos, sino también duplicará el actual número de camas UCI.

2. “El ministro de izquierda nos arruinó a todos”

Una hora antes de partir al Centro de Convenciones de Lima, Alberto Beingolea tuiteó “estamos listos, nos vemos en breve”. Pero lo que llamó la atención de su publicación fue la foto que posteó: el popular “burbujito” se había afeitado el característico bigote que lo acompaña desde sus primeras apariciones en la televisión en Goles en Acción. El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC)- durante el primer bloque de la polémica dedicada a brindar soluciones frente a la pandemia- afirmó que el principal problema que afrontará el próximo gobierno será traer con celeridad las vacunas.

Beingolea cuestionó las fórmulas de la izquierda para salir de la crisis sanitaria y adelantó que en una eventual administración pepecista abrirá la cancha al sector privado para que ayude en esta labor. “Los privados compran más rápido y más barato, y desnudan la ineficacia de un Estado elefantiásico, que resulta ineficiente”, mencionó.

Beingolea criticó que haya existido un trato desigual en las inscripciones (luego de que el jurado excluyera a casi toda su lista congresal en Lima), en el manejo de la franja electoral y también de ciertos medios de comunicación. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

El exparlamentario también dijo, dirigiéndose a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú), que las políticas de izquierda “han generado retraso, pobreza e ineficiencia”. Añadió que no se pueden dilapidar los fondos del Estado.

“Cuando estalló la pandemia y el ministro de izquierda [Víctor Zamora], de su militancia, nos arruinó a todos, y después vimos que no teníamos vacunas, mientras los chilenos y los colombianos, sí tenían, todos menos los peruanos. Cuando tengamos que salir al mundo tenemos que estar preparados, sin diferencias ideológicas que salven a todos, no solo a los más privilegiados”, subrayó.

Antes de llegar al debate, Beingolea destacó que el debate del JNE “iguala” por primera vez a todos los postulantes. Criticó que haya existido un trato desigual en las inscripciones (luego de que el jurado excluyera a casi toda su lista congresal en Lima), en el manejo de la franja electoral y también de ciertos medios de comunicación. “Yo he recorrido el país, levantó la cara y veo la publicidad. En el caso de los millonarios como López Aliaga o Acuña no me sorprende, pero de dónde han sacado plata Lescano, Forsyth y Mendoza. Hoy todos somos iguales, que la población escuche a todos”, agregó.

3. Un nuevo choque entre Mendoza y Fujimori

Keiko Fujimori y Verónika Mendoza volvieron a polemizar, esta vez por el programa "Perú Abierto", de Fuerza Popular. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

Aunque en este debate no les tocó polemizar en ninguna de las duplas, Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se enfrentaron nuevamente, como ya lo hicieran hace una semana. La política cusqueña calificó de irresponsable la iniciativa “Perú abierto”, de la ex primera dama, al sostener que esta pone en riesgo no solo la salud, sino también la vida de los ciudadanos.

“Mientras la señora Fujimori plantea reactivar la economía sacando a la gente a la calle con total irresponsabilidad para que pongan en riesgo su saludo y su vida, nosotros entendemos que este es el momento de que el gobierno apoye a las familias a sostenerse y a poder reactivar la economía. Y lo vamos a hacer con nuestro plan chamba, que implica un fondo de garantía de S/30.000 millones, para dar crédito a las mypes y se darán dos bonos universales en agosto y setiembre”, subrayó Mendoza.

Fujimori Higuchi tomó inmediatamente la palabra, tras la alusión de la exparlamentaria. Esto a pesar de que para el referido bloque solamente le quedaban 39 segundos de participación.

“La candidata Mendoza ha mencionado que yo de manera irresponsable quiero sacar a la gente a la calle. No. Parece que la señora Mendoza no escucha a la gente. ¿Y cuál es el problema? Que la gente está sin chamba, y las personas están saliendo a trabajar, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar los protocolos, ampliar los horarios, que se genere más trabajo”, respondió.

4. “Apanadocracia” a Forsyth

Durante el bloque sobre seguridad ciudadana, George Forsyth, candidato de Victoria Nacional a la Presidencia, empezó su participación realizando una provocadora pregunta a Fujimori Higuchi: “¿Alguna vez ha participado en un operativo policial, no como detenida, sino como parte de la autoridad?”.

El exalcalde de La Victoria también le consultó a Mendoza, de Juntos por el Perú, si, ¿alguna vez había hecho algo por la seguridad?

“¿Alguno de ustedes se ha puesto un chaleco antibalas y ha salido a la calle a luchar contra las mafias? Si seguimos votando por lo mismo de siempre, tenemos la inseguridad de siempre, hoy les digo a los delincuentes: conmigo se acabó la fiesta”, remarcó.

Keiko Fujimori le responde duramente a George Forsyth





Fujimori Higuchi- visiblemente fastidiada por la alusión que hizo Forsyth a las dos veces que ingresó a prisión preventiva- consideró que el candidato de la “mismocracia” realizó un “show” en La Victoria y lo cuestionó duramente por abandonar a sus vecinos.

“En términos deportivos, yo creo que cuando uno cuelga los chimpunes en medio de un campeonato es abandonar a tu gente y eso es lo que sienten todos los vecinos de La Victoria cuando renunciaste como alcalde, cómo ahora los peruanos pueden confiar en ti, que vas a poder asumir un cargo más importante, por favor”, exclamó.

Keiko Fujimori y Verónika Mendoza se unieron para cuestionar a George Forsyth en el bloque de seguridad ciudadana. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

El exfutbolista, en respuesta a la lideresa de Fuerza Popular, dijo que el “show” del que ella habla logró reducir de 7.000 a 3.000 las denuncias en un año de su administración.

La hija del expresidente Alberto Fujimori continúo su crítica a Forsyth, al sostener que en la lucha contra la delincuencia se necesita “mano dura y no mano dura contra su ex esposa”, en clara referencia la separación del exalcalde de la actriz Vanessa Terkes, quien hoy postula al Congreso por Alianza para el Progreso.

Otros candidatos que, dentro del bloque de seguridad ciudadana, golpearon al postulante de Victoria Nacional fueron Mendoza y Beingolea.

“Algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas y están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en la Victoria, dejando a los vecinos de La Victoria en el abandono total, hay que tener autoridad moral para liderar la lucha contra la delincuencia y corrupción, autoridad que Forsyth no tiene”, subrayó Mendoza.

Verónika Mendoza ataca a Forsyth

Beingolea, por su parte, mandó al exalcalde victoriano a leer el Código Penal, luego de que indicara que de que hurto no está penado.

Y en Twitter, Susel Paredes, ex gerenta de Seguridad Ciudadana de La Victoria, también se sumó al “apanado”, al referir que ella todos los días estuvo en las calles victorianas “sin un séquito de guardaespaldas”, sino “sola con mis compañeros serenos”.

5. “Un delincuente no puede inspirar la lucha contra la delincuencia”

Al cierre del bloque sobre seguridad ciudadana, Fujimori Higuchi sostuvo que la ciudadanía estaba harta de “gobiernos débiles y blandengues”, que, según refirió, “lo único que han hecho es empoderar a los delincuentes”. Por ello, prometió derrotar a la delincuencia, así “como Alberto Fujimori derrotó al terrorismo”.

El excongresista Marco Arana, candidato del Frente Amplio a la Presidencia, quien fue el último en tomar la palabra en esta sección, ironizó sobre las palabras de la postulante fujimorista. “Como muchos peruanos no sé si reír o llorar, señora K, un delincuente no puede inspirar la lucha contra la delincuencia”, manifestó.

Enfrentamiento entre Marco Arana y Keiko Fujimori

Arana y Fujimori Higuchi continuaron con su enfrentamiento en el siguiente bloque, el de lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, el ex sacerdote dijo que “el fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción” y refirió que el Frente Amplio “la cerrará con ellos adentro”.

De inmediato, la ex primera dama calificó de “falso cura” y de “fariseo” a Arana, de quien refirió recibe millones de dólares de ONG extranjeras para “destruir a nuestro país” y “fomentar el caos y la violencia”. “Quiero decirle acara a cara que nosotros no vamos a permitir que usted condene al Perú a la pobreza, a la izquierda radical le digo no”.

El excongresista Marco Arana centró su discurso en una tónica antifujimorista. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

El candidato frenteamplista no guardó silenció y emplazó a la fiscalía y al Poder Judicial a actuar con celeridad. “Aprovechando la pandemia estás libre y puedes candidatear”, mencionó en alusión a la investigación que afronta Fujimori Higuchi por presunto lavado de activos y otros delitos por el Caso Odebrecht.

Arana cerró su participación tildando a Fujimori Higuchi como “la hija de la corrupción”.

“La historia del fujimorismo es la historia de la corrupción, la señora K es la hija de la corrupción, alerta a todos los peruanos el 11 de abril con sus nuevas cepas: [Rafael] López Aliaga y Hernando de Soto”, concluyó.

6. “Una reunión de otorongos”

Forsyth, en el último tramo de la polémica, señaló que el debate “parece una reunión de otorongos”, porque todos sus participantes, a excepción de él, “han sido congresistas”.

Forsyth cerró su participación en el debate entorno a sus discurso de la "mismocracia". Aunque él tenga ya 10 años en la política. (Foto: Mario Zapata Nieto | GEC)

“No ha hecho nada y hoy han dicho que van a cambiar el Perú, pero ya los peruanos no les creemos, cómo ustedes van a ser la solución si ustedes son el problema. Su tiempo ha terminado, es el tiempo de la gente, de un gobierno que trabaje para la gente, en sus manos está el poder, el cambio, es hora de apostar por gente nueva”, expresó.

