Martin Hidalgo / Alejandro Boyco

Hasta el 2006, el norte era un terreno electoral dominado por el Apra. Desde el 2011, el fujimorismo (Fuerza 2011 en ese entonces y luego Fuerza Popular) y Alianza para el Progreso han entrado en la disputa por las circunscripciones de dicha zona, que cada vez parecen fragmentarse más en el voto. Este es el escenario en el norte con miras al proceso electoral 2021.

Para entender el movimiento de la región es necesario conocer a sus electores. El politólogo José Incio señala que el fujimorismo ganó terreno en el norte por que representaba -hasta cierto punto- una suerte de continuidad del modelo. Las regiones del norte tienden a ser las más beneficiadas del modelo económico, después de Lima.

“Por un lado, el norte -las ciudades de mayor peso electoral, que son las más beneficiadas con el modelo económico- tienden a votar por el partido que representa eso, hasta cierto punto. El fujimorismo representa eso. Siempre se va a atribuir ser el partido que salvó de la hiperinflación, y en elecciones nacionales ese discurso va a calzar mejor”, señaló Incio.

Partido político Porcentaje de curules obtenidas en el norte en el 2006 Porcentaje de curules obtenidas en el norte en el 2011 Porcentaje de curules obtenidas en el norte en el 2016 Porcentaje de curules obtenidas en el norte en el 2020 Apra 47% 3% 5.88% No pasó la valla electoral Fujimorismo 6% 35% 68% 18% Alianza para el Progreso No participó 6% 15% 18% Total de curules en el norte 32 34 34 34

Incio atribuye a dos factores la pérdida de terreno del Apra en el norte: el castigo al desempeño del gobierno de Alan García (2006-2011) y a la competencia subnacional con Alianza para el Progreso que le permitió otro tipo de opciones a los votantes del norte.

APP es el claro dominador de la política subnacional en el norte, pero Incio aclara que esto no se traduce necesariamente a nivel de elecciones generales porque existen patrones muy distintos.

“La elección del 2016, el fujimorismo se llevó casi todos los cargos populares en el norte. La izquierda no pudo llevarse casi nada. El único departamento fue Cajamarca, pero por valla no pasó Goyo y se lo llevaron los fujimoristas. Esto no quiere decir que el fujimorismo sea una presencia hegemónica, sino que en parte los resultados que tienen la figura del premio a la mayoría y la cifra repartidora”, indicó el politólogo.

Para entender mejor cómo se han movido las preferencias electorales en el norte, es mejor analizar cada uno de los distritos electorales que lo conforman.

-Amazonas-

Padrón electoral: 306,186

Curules: 2

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Absalón Montoya, Frente Amplio (2020) con 19,237.

Este distrito electoral ha sido disperso en su representación parlamentaria, pero con cierta tendencia a la izquierda. Entre el 2006 y 2011 tuvo a un representante de partidos con tendencia izquierdista: Unión por el Perú y el Partido Nacionalista, respectivamente. Ambos tuvieron como candidato presidencial a Ollanta Humala.

En el 2011 apareció Fuerza 2011 con Keiko Fujimori logrando una curul, y para el 2016 se produjo el arrastre donde lograron las dos curules del distrito electoral. Sin embargo, para el 2020, perdieron todo, quizás como castigo al desempeño de la gestión anterior, tal como señaló Incio cuando explicó la pérdida de terreno del Apra en el norte.

Para el 2020, la izquierda volvió a ganar terreno en este distrito electoral a través del Frente Amplio. Su congresista, Absalón Montoya, es el que obtuvo la más alta votación en dicha circunscripción durante los últimos 20 años.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Unión por el Perú (23.26%); Apra (22.16%) Unión por el Perú (1); Apra (1) 2011 Gana Perú (38.90%); Fuerza 2011 (29.86%) Gana Perú (1); Fuerza 2011 (1) 2016 Fuerza Popular (42.93%); Frente Amplio (12.48%) Fuerza Popular (2) 2020 Frente Amplio (19.95%); Somos Perú (17.58%) Frente Amplio (1); Somos Perú (1)

-Áncash-

Padrón electoral: 886,265

Curules: 5

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Alberto Cruz, Perú Posible (2001) con 34,599.

En este distrito electoral, se podría decir que el fujimorismo ha tomado el espacio dejado por el Apra. En el 2016, donde Fuerza Popular obtuvo tres de los cinco escaños, uno de sus representantes, Carlos Domínguez, tenía pasado aprista.

Alianza para El Progreso ingresó a Áncash desde el 2016 y ha ganado un poco más de terreno en el 2020, pero aún no le alcanza para obtener más de un representante. Al igual que sucedió con el fujimorismo, el representante de APP en Áncash en el 2016, Eloy Narváez, también tenía pasado aprista. El 2002 fue elegido vicepresidente regional por el partido de la estrella.

En las elecciones 2020, donde no había arrastre de un candidato presidencial, Somos Perú se posicionó en la región con dos curules, impulsado desde lo subnacional. El actual gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, es también afiliado al partido del corazón.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Apra (25.57%); Unión por el Perú (21.27%) Apra (2); Unión por el Perú (2) 2011 Perú Posible (26.36%); Fuerza 2011 (23%) Perú Posible (2); Fuerza 2011 (1) 2016 Fuerza Popular (39.27%); Alianza para el Progreso (8.92%) Fuerza Popular (3), Alianza para el Progreso (1) 2020 Somos Perú (21.27%); Alianza para el Progreso (10.50%) Somos Perú (2); Alianza para el Progreso (1)

-Cajamarca-

Padrón electoral: 1′103,247

Curules: 6

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Joaquín Ramírez, Fuerza 2011 (2011) con 83,179.

El fujimorismo entró con fuerza a Cajamarca en el 2011 de la mano de Joaquín Ramírez, un empresario ligado a constructores y universidades que terminó siendo secretario general del partido, pero que ahora se encuentra alejado del ámbito político.

Se podría pensar que el fujimorismo ratificó su presencia en Cajamarca en la elección del 2016. Pero la verdad es que jugó a su favor que Democracia Directa no pasara la valla electoral. Los candidatos del partido fonavista de la casita lograron más votos que todos los fujimoristas, a excepción de Osías Ramírez, hermano de Joaquín.

En votos válidos, Democracia Directa obtuvo el 39.41% por encima del 28.93% del fujimorismo. Una vez más, el arrastre y la cifra repartidora jugaron a favor de Fuerza Popular. Si bien en el 2016 obtuvo más curules, su porcentaje de votos válidos (28.93%) fue inferior al que obtuvo en el 2011 (36.05%).

Para el 2020, Fuerza Popular solo logró una curul.

Para el politólogo José Incio, en Cajamarca el voto es contra el sistema en general, y no necesariamente ligado a la izquierda. “El votar contra el sistema puede significar votar por alguien con una propuesta programática de izquierda, o alguien con una propuesta anti minera, o alguien con una propuesta populista total. Es votar por alguien que te diga que no va a hacer lo mismo que se está haciendo, o que reconoce que el modelo no está funcionando para todos, y eso es importante decirlo”, explicó.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Unión por el Perú (20.32%); Apra (18.21%) Unión por el Perú (2); Apra (1) 2011 Fuerza 2011 (36.05%); Gana Perú (25.21%) Fuerza 2011 (3); Gana Perú (2) 2016 Democracia Directa (39.41%); Fuerza Popular (28.93%) Fuerza Popular (4) 2020 Alianza para el Progreso (17.87%); Acción Popular (13.84%) Alianza para el Progreso (2); Acción Popular (1)

-La Libertad-

Padrón electoral: 1′429,469

Curules: 7

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Richard Acuña, Alianza para el Progreso (2016) con 103,864.

El terreno que era del Apra se ha repartido, principalmente entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. En el 2020, con un fujimorismo debilitado, el Apra volvió a ganar espacio ubicándose segundo entre las preferencias electorales; sin embargo, el partido no pasó la valla electoral por lo que se quedó sin curules.

Todos esperaban que APP logre una mayor ganancia en el 2020 ante la caída del fujimorismo. Sin embargo, el caudal electoral del partido de César Acuña pasó de 22.16% en el 2016 a 16.36% en el 2020.

Uno de los factores a tomar en cuenta es que la oferta electoral era mayor: pasamos de 12 listas en el 2016 a 21 listas en el 2020.

Otro factor es que no había un Acuña, ni en la lista ni a nivel de representación subnacional. En el 2016, César Acuña fue excluido de la contienda electoral, pero su hijo Richard Acuña postuló en La Libertad, y logró ser el más votado en los últimos 20 años.

“APP empezó consolidando primero una presencia regional y luego saltó a lo nacional. Estos fueron los proyectos que varios empezaron desde el 2002. El movimiento de Susana Villarán trató de hacer eso, impulsando la descentralización y saltar a lo nacional. Pero me parece que el único que ha logrado hacer algo así es APP que pasó de ser regional a nacional”, sostuvo el politólogo Incio.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Apra (45.28%); Alianza para el Progreso (12.47%) Apra (5) 2011 Fuerza 2011 (26.29%); Alianza para el Progreso (18.67%) Fuerza 2011 (2), Alianza para el Progreso (1) 2016 Fuerza Popular (37.83%); Alianza para el Progreso (22.16%) Fuerza Popular (4); Alianza para el Progreso (2) 2020 Alianza para el Progreso (16.36%); Apra (11.20%) Alianza para el Progreso (2); Fuerza Popular (1)

-Lambayeque-

Padrón electoral: 977,656

Curules: 5

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Yehude Simon, Alianza por el Gran Cambio (2011) con 49,742.

Lambayeque es una circunscripción con un alto nivel de disputa, y con presencia de líderes izquierdistas logrando importante representación.

En el 2011, el líder del Partido Humanista, Yehude Simon, logró ingresar al Parlamento como parte de la Alianza por el Gran Cambio, convirtiéndose además en el legislador más votado en dicho distrito electoral, durante los últimos 20 años.

En el 2016, el Partido Humanista se retiró de la contienda, y al siguiente año cambió de nombre a Juntos por el Perú. Para el 2020, con Yehude Simon alejado, este renovado partido no pasó la valla pero en Lambayeque se ubicó segundo entre las preferencias electorales con 11.52% de los votos válidos, muy cerca de los 11.73% que obtuvo Acción Popular.

“Juntos por el Perú más allá de Lambayeque donde tenían una figura relevante como Yehude Simon, si bien tienen algún resultado electoral, no logra ser el dominante. No representa al votante típico del norte”, señaló Incio.

La representación en Lambayeque está tan dispersa que, en la actualidad, los representantes provienen de cinco partidos distintos. Una situación que ya se había dado en el 2011.

Por su parte, Alianza para el Progreso solo logró un representante, pese a que en su lista iba Humberto Acuña, hermano del líder del partido César Acuña. En este caso, el apellido Acuña no sirvió de arrastre y puede deberse a que el electorado de Lambayeque ya conocía a Humberto Acuña por su gestión como gobernador y esto, en lugar de ser un gancho para el partido, solo alcanzó para su ingreso.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Apra (31.57%); Unión por el Perú (15.71%) Apra (2); Unión por el Perú (1) 2011 Fuerza 2011 (21.58%); Gana Perú (19.41%) Fuerza 2011 (1); Gana Perú (1) 2016 Fuerza Popular (43.76%); Apra (12.53%) Fuerza Popular (3); Apra (1) 2020 Acción Popular (11.73%); Juntos por el Perú (11.52%) Acción Popular (1)

-Piura-

Padrón electoral: 1′396,448

Curules: 7

Partido dominante: Fuerza Popular.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Jhony Peralta, Apra (2006) con 39,757.

Piura es una especie de cuartel de invierno para el Fujimorismo. Es el único distrito electoral donde ha sabido mantener presencia fuerte, pese a la reducción de cifras entre el 2016 y 2020.

Fuentes del partido indicaron que, para la campaña de las elecciones congresales extraordinarias 2020, los candidatos fujimoristas se unieron para realizaron todo su despliegue en conjunto reforzando el logo partidario. El resultado fue obtener tres de los siete escaños, la misma representación que en el 2011.

Este parece ser un espacio que tomó el fujimorismo del Apra, que tuvo participación en la circunscripción hasta el 2006, cuando incluso tuvieron al legislador que a la fecha es el más votos durante los últimos 20 años.

La presencia izquierdista en Piura era fuerte hasta el 2016 con el Frente Amplio, pues en el 2020 ningún legislador izquierdista logró una curul. Mientras que Alianza para el Progreso ha sabido mantener un representante entre el 2016 y 2020, ambos procesos sin un candidato presidencial que les genere arrastre.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición curules 2006 Apra (27.72%); Unión por el Perú (19.43%) Apra (3); Unión por el Perú (2) 2011 Fuerza 2011 (28.39%); Gana Perú (28.01%) Fuerza 2011 (3); Gana Perú (3) 2016 Fuerza Popular (50.30%); Frente Amplio (12.36%) Fuerza Popular (5); Frente Amplio (1) 2020 Fuerza Popular (15.92%); Alianza para el Progreso (9.54%) Fuerza Popular (3); Alianza para el Progreso (1)

-Tumbes-

Padrón electoral: 167,771

Curules: 2

Partido dominante: Representación dispersa.

Congresista más votado en los últimos 20 años: Bienvenido Ramírez, Fuerza Popular (2016) con 17,299.

Una circunscripción electoral pequeña que, con una gran oferta de marcas partidarias, suele tener una representación bastante dispersa. Nuevamente la excepción es Fuerza Popular en el 2016, con la representación histórica que obtuvo con 73 de las 130 curules que obtuvo, y la cual incluía las dos curules de Tumbes.

Una de esas curules fue ocupada por Bienvenido Ramírez, el legislador más votado de los últimos 20 años de Tumbes, quien aseguró que “le da Alzheimer a las personas que estudiaron y leyeron mucho”.

En el 2020, Fuerza Popular quedó tercero en las preferencias electorales de Tumbes, y no logró mantener al menos una curul. La representación se dividió entre las dos actuales fuerzas del Parlamento: Alianza para el Progreso y Acción Popular.

AP volvió a tener un representante en Tumbes después de nueve años. En el 2011, cuando formó alianza con Perú Posible, el partido de la lampa también logró una curul, con el mismo legislador que hoy no solo ocupa una curul sino que es el presidente del Congreso: Manuel Merino de Lama.

Proceso electoral Los dos partidos con mejor votación Repartición de curules 2006 Apra (21.60%); Unión por el Perú (18.70%) Apra (1); Unión por el Perú (1) 2011 Perú Posible (26.76%); Fuerza 2011 (23.98%) Perú Posible (1); Fuerza 2011 (1) 2016 Fuerza Popular (60.12%); Apra (15.24%) Fuerza Popular (2) 2020 Alianza para el Progreso (15.25%); Acción Popular (12.22%) Alianza para el Progreso (1); Acción Popular (1)

