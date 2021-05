Conforme a los criterios de Saber más

Durante el proceso del 11 de abril, en medio de una pandemia, el 57% de los votantes hábiles se inclinó por una opción de los partidos políticos. Mientras que el ausentismo en los comicios fue de casi 30%, una cifra histórica en los últimos cuarenta años.

En las elecciones del 2016, la cifra de los que eligieron una candidatura fue de 67%. Cinco años después, 10 puntos porcentuales es la diferencia respecto a los votantes háboles que se inclinaron por algún partido. De esta manera, se confirma una tendencia a la baja, si tomamos en cuenta que en el 2020, para las elecciones congresales extraordinarias 2020, el 60% eligió una opción.

Las elecciones 2021 registran la mayor cifra de ausentismo en al menos los últimos 40 años. Aquí el detalle:

Proceso electoral Padrón electoral Ausentismo electoral (porcentaje) 1980 6′471,101 20.86% 1985 8′333,433 10.46% 1990 10′013,225 21.73% 1995 12′417,946 26.96% 2000 14′567,468 17.17% 2001 14′906,223 17.72% 2006 16′494,906 11.29% 2011 19′949,915 16.29% 2016 22′901,954 18.20% 2020 (congresales extraordinarias) 24′799,384 25.93% 2021 25′287,954 29.95%

No existen mediciones recientes sobre las razones detrás del ausentismo. La tendencia al alza puede responder a dos factores: la desafección o el crecimiento de la clase media. Esto último debido a que no ha habido aumento de las multas y cada vez más gente estaría dispuesta a pagarla con tal de no participar en el proceso electoral. Estos puntos ya fueron esbozados por politólogos como María Alejandra Campos o Eduardo Dargent.

A esto se suma el factor de la pandemia que afronta el país por el COVID-19. Nuestro país aún registra altas cifras de contagio.

San Isidro y Miraflores siempre lideran el ránking de distritos con mayor porcentaje de ausentes. A escala nacional, el nivel socioeconómico A es el 2%. “De ese universo, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina concentran el 60%. Eso significa mayor poder adquisitivo”, explicó la politóloga Campos en el 2020.

Si revisamos los distritos con más de 100 mil electores hábiles a nivel nacional, tenemos que Miraflores y Jesús María registran el mayor porcentaje de ausentismo con 38.40% y 35.45%, respectivamente. Les siguen Piura (34.16%), San Borja (33.57%) y Trujillo (32.57%).

Sin distinguir el nivel de población electoral, el distrito de Ayabaca (Piura) es el que mayor ausentismo registra con 74.95%. Si sumamos los votos en blanco, el nivel de desafección alcanza un 80.66%.

Los otros dos distritos que superan el 70% de ausentismo son Yurua (Ucayali) y Oronccoy (Ayacucho). En el primer caso, la desafección alcanza 80.66%, y en el segundo, un 81.16%.

Suman 157 los distritos donde los el ausentismo superó el 50% del electorado hábil.

Desafección capitalina

De los 10 distritos con mayor población electoral y mayor ausentismo, cinco provienen de la capital.

Los distritos limeños con un porcentaje de ausentismo mayor al 30% son: La Molina, Surco, San Borja, Jesús María y Miraflores.

Si tomamos en cuenta el ausentismo y los votos en blanco, en Miraflores el nivel de desafección llega al 40.57%.

Por el contrario, los distritos de la capital con mayor participación son: Villa El Salvador, Independencia, El Agustino, Puente Piedra y Comas.









En ningún distrito limeño ganó el voto blanco o nulo, como sí sucede en la elección congresal. Pero en San Juan de Lurigancho, el mayor bolsón electoral del país a nivel distrital, el porcentaje del ausentismo estuvo cerca de duplicar al porcentaje de votos emitidos obtenidos por Renovación Popular, el partido con mayor respaldo en dicha circunscripción.

Lo mismo sucede con San Martin de Porres, el segundo bolsón electoral a nivel distrital.

Es decir, fueron más las personas que no fueron a votar que las que votaron por el partido con mayor respaldo, tanto en San Juan de Lurigancho como en San Martin de Porres.

