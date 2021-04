Conforme a los criterios de Saber más

En un escenario de un gobierno con baja legitimidad, la correlación de fuerzas en el Congreso puede ser la clave para la estabilidad política de los próximos cinco años. Si bien el nuevo período aún se instalará en julio próximo, los antecedentes y las corrientes ideológicas permiten anticipar los bloques de votos que definirán la agenda parlamentaria.

Se debe tener en cuenta que algunas curules aún están por definirse. Durante la semana, Somos Perú le quitó un escaño a Acción Popular, en Loreto, y el Partido Morado continúa a la expectativa de sumar curules en Lima.

—Cancha marcada—

Las bancadas con un número ya asegurado tienen el panorama claro. “Para los puntos de emergencia sanitaria, todas las bancadas tenemos que trabajar en conjunto. Nadie puede estar ausente. Fuera de la pandemia, tendremos discusiones serias”, dijo Jorge Montoya, de Renovación Popular.

Montoya no ocultó su interés por ser presidente del Congreso. La conformación de la Mesa Directiva será un factor clave para la correlación de fuerzas. Esta y otras bancadas consideran que el partido de gobierno debería ceder la presidencia legislativa.

Fuera de eso, Montoya indicó que ve posibilidades de construir una agenda con APP, Fuerza Popular, Avanza País y una parte de Acción Popular.

Alejandro Cavero, virtual congresista de Avanza País, también ve posibilidades de generar un consenso. “Se tendrá que generar cierta coalición programática, entre APP, un sector de AP, Renovación Popular [...] Perú Libre va a ir con su propia agenda y no los veo con actitud de concertar. Podemos no tiene una ideología clara, pero podría ser parte. El Partido Morado no sabemos si se plegará a la izquierda, son impredecibles”, refirió a título personal.

Acción Popular es visto en bloques porque se presume que sus tendencias partidarias se verán reflejadas en la nueva bancada. En el actual período de salida, se vio incluso una facción radical.

“La mayoría de bancadas son nuevas, tenemos que ver cómo piensan. No es como el Apra o el PPC que tú sabías quién es quién, es distinto”, dijo Maricarmen Alva (AP).

Desde Juntos por el Perú, la virtual legisladora Sigrid Bazán dijo, desde Twitter, confiar en que podrán dialogar con Pedro Castillo. El Partido Morado y Somos Perú aún no fijan postura clara.

El politólogo José Incio indicó que existen dos escenarios: un partido con experiencia como Fuerza Popular liderando a los nuevos y alineando intereses, y otro con alianzas temáticas. “Los incentivos no están para que el bloque progresista sea fuerte. Va a ser un período conservador y con menos contrapesos”, explicó Incio.

El politólogo advirtió que, con menores contrapesos, es más fácil para Keiko Fujimori establecer nexos desde el Ejecutivo para concertar una agenda conservadora común con el Congreso.

