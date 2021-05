Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los cambios que nos trae la reforma política es la reducción del número de partidos. De mantenerse las cifras de la valla electoral en el conteo de la ONPE, pasaríamos de 24 a 8 agrupaciones. Es decir, unas 16 organizaciones –entre las que se cuentan Juntos Por el Perú y el Partido Morado– deberán volver a presentar su padrón de afiliados para obtener un nuevo membrete legal. Pero el camino no es tan sencillo.

Para que un partido mantenga su inscripción -el cual te permite tener vigencia formal y participar de los comicios electorales- este debe alcanzar el 5% de los votos válidos a nivel nacional. A partir de este proceso electoral 2021, la reforma electoral añadió un nuevo requisito para evitar la cancelación de una inscripción: lograr cinco congresistas en más de una de las 27 circunscripciones electorales.

Esto último afectó a dos agrupaciones, las cuales solo han cumplido uno de los dos supuestos.

Organizaciones políticas que Escaños obtenidos ¿Por qué no mantiene su inscripción? Juntos por el Perú 4 Logra 5% de votos válidos y tener congresistas en más de una circunscripción (Lima, Junín y Cusco), pero no alcanza la cantidad de 5 miembros. Partido Morado 4 Logra 5% de votos válidos, pero no alcanza la cantidad de 5 miembros y solo tiene representantes en una circunscripción electoral (Lima).

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que las leyes son claras, pero no homogéneas.

“Son leyes distintas, y se tienen que aplicar tal cual. No se puede prestar a otras interpretaciones. Va a ser raro, porque tendrán representación pero no recibirán financiamiento público. Si no están inscritos, ¿cómo les van a dar financiamiento?”, indicó.

En esta situación se encuentran otros 14 partidos que se pueden dividir en dos grupos: los que no pasaron la valla electoral y los que no participaron en el proceso.

Al 96.74% de las actas contabilizadas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Victoria Nacional aún mantiene las esperanzas de alcanzar el 5% de votos válidos y lograr representación en el Parlamento. Aunque no alcanzaría todos los supuestos para mantener la inscripción electoral.

Para el Apra y el PPC, dos partidos históricos esta pérdida de inscripción significa una hito en su trayectoria. Aunque en el caso del PPC ya había perdido su inscripción en el 2000, durante el último año del régimen de Alberto Fujimori, pero lo recuperaron en el 2001 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.

Organizaciones políticas que perderán su inscripción Votos válidos Votos obtenidos Victoria Nacional 4.94% 616,398 Frepap 4.57% 569,810 Unión por el Perú 2.07% 258,476 Partido Popular Cristiano 1.64% 204,197 Partido Nacionalista 1.50% 186,962 Frente Amplio 1.06% 132,366 Democracia Directa 0.78% 97,588 Renacimiento Unido Nacional 0.76% 94,580 Perú Patria Segura 0.42% 52,223 Contigo 0.04% 5,063 Apra No participó No participó Perú Nación No participó No participó Todos por el Perú No participó No participó Vamos Perú No participó No participó

El financiamento público para los partidos que pasaron la valla se otorgará a partir de enero del 2022. El especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, aclaró que si bien el JNE reserva el nombre, esto no garantiza que las agrupaciones continúen con sus derechos como partido. Entre esos derechos figura el recibir el referido financiamiento.

“Los que pierden la inscripción tienen que hacer el mismo trámite de una agrupación nueva. Hacer el trámite, el JNE te da tu ficha y para acreditar los 24.800 afiliados que requiere la ley”, sostiene Villalobos.

¿Cómo es el proceso de reinscripción?

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones detallaron que la única ventaja con la que cuentan los partidos que acaban de perder su inscripción es la denominada “reserva de denominación”. Esto implica un trámite mediante el cual se solicita una reserva mediante la cual ninguna otra agrupación pueda utilizar la denominación.

No son extraños los casos donde otras agrupaciones pueden intentar apropiarse de una marca política que perdió su inscripción legal. Este Diario reveló en el 2015 que la contadora de la familia Capuñay quería hacerse de logo de Perú Posible.

Otra disputa podría darse en lo que resta del año por el nombre y logo de Victoria Nacional. En la última contienda, George Forsyth se unió a Restauración Nacional -dueño de una inscripción electoral- y logró cambiarle el nombre a Victoria Nacional con el símbolo de las campanas. Tras los malos resultados, Forsyth y el partido parecen tomar caminos distintos.

Fuentes allegadas indicaron que existen dos escenarios: el primero, que Restauración Nacional retome su nombre original y Forsyth busque inscribir Victoria Nacional por su cuenta; y segundo, que RN reserve la denominación por un año para reinscribirse como Victoria Nacional, y Forsyth deba buscarse otro nombre y símbolo.

El único problema con este segundo escenario, según las mismas fuentes, es que Forsyth tiene reservado ante indecopy el nombre Victoria Nacional y otros similares.

Tras la reserva de la denominación, viene el procedimiento mediante el cual las organizaciones presentan la documentación pertinente, entre la cual se debe acreditar 24.800 afiliados. “No es que trasladas la data de los afiliados, sino que se tiene que volver a recabar la información para la nueva inscripción”, precisaron las fuentes del máximo ente electoral.

En teoría, el requisito de los 24.800 afiliados es más fácil de conseguir que las más de 700 mil firmas requeridas con la anterior normativa.

Pero el camino es más complejo, puesto que existe un proceso de verificación y tenemos casos como el de Nuevo Perú que, a lo largo de los dos últimos años, aún no logra su inscripción. Fuentes del movimiento de Verónika Mendoza especificaron que presentaron 26.800 afiliados, del cual fueron observados unos 1.500 por inconsistencias en las firmas. Una vez depuradas las observaciones, ahora revisarán los requisitos sobre los comités provinciales (55 afiliados por cada uno de los 66 comités).

Según los padrones mostrados por los partidos para las elecciones internas del 2020, casi nadie de los 16 partidos que perdieron inscripción debería tener problemas para acreditar 24.800 afiliados.

En los próximos comicios deberían llevarse a cabo las elecciones primarias donde, para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1.5% de los votos válidamente emitidos. Bajo esa lógica, solo cinco de los partidos que participaron en la contienda electoral no pasarían el filtro.

“El filtro es superable, no te va a dar una elección de pocos partidos como se quiere. Si participan los 10 que ahora pasaron el 5% de votos válidos, los 10 partidos pasarían ese filtro, y ese ya es un número elevado de partidos que te trae fragmentación sobre todo en el Congreso”, adelantó Villalobos.

